ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ടീസർ കിടിലൻ!! ഇനി ലോഞ്ചിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്: പുതിയ ക്ലാവിസുമായി കിയ; ഫീച്ചറുകൾ - KIA CLAVIS SUV

Screenshot taken from the teaser of Kia Clavis ( Image credit : Screenshot from Kia )