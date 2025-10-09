ETV Bharat / automobile-and-gadgets
കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസിന് പുതിയ വേരിയന്റ്: വിലയും ഫീച്ചറുകളും അറിയാം
19.27 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസിന്റെ HTX(O) വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കിയത്.
Published : October 9, 2025 at 8:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കളായ കിയ തങ്ങളുടെ കാരൻസ് ക്ലാവിസ് എംപിവിയുടെ പുതിയ ഹൈ-സ്പെക്ക് HTX(O) ട്രിം പുറത്തിറക്കി. 19.27 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി പുതിയ വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. HTX, HTX+ എന്നീ ട്രിമ്മുകൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ വേരിയന്റ് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ വേരിയന്റ് കാരൻസ് ക്ലാവിസിന്റെ 6-സീറ്റ് പതിപ്പ് കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാക്കുന്നു. കാരണം ഈ ലേഔട്ട് ഇപ്പോൾ മിഡ്-സ്പെക്ക് HTK+, HTK+(O) ട്രിമ്മുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസിലെ പുതിയ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ് HTX(O) വേരിയന്റിൽ പുതിയതെന്ത്?
ഉയർന്ന HTX+ ട്രിമ്മിന് തൊട്ടുതാഴെയായി ആണ് പുതിയ HTX(O) വേരിയന്റുള്ളത്. 8-സ്പീക്കർ ബോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റവുമായാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഈ സവിശേഷത മുമ്പ് HTX+ വേരിയന്റിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ (ഇക്കോ, നോർമൽ, സ്പോർട്), ഓട്ടോ ഹോൾഡുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, 17-ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, LED ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, രണ്ട് 12.25-ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിവ താഴത്തെ ട്രിമ്മുകളിലെ പോലെ HTX(O) വേരിയന്റിലും ഉണ്ട്.
കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ് HTX(O): എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ
പുതിയ കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസിന്റെ HTX(O) പതിപ്പിന് 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 158 bhp ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഈ എഞ്ചിൻ 7-സ്പീഡ് DCT ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാർ 6,7 ഏറ് സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസിന്റെ പുതിയ 6-സീറ്റർ വേരിയന്റ്
ഇതുവരെ കമ്പനി അതിന്റെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് HTX+ ട്രിമ്മിൽ മാത്രമേ മധ്യ നിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ചെയർ ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ടർബോ-പെട്രോൾ DCT, ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പവർട്രെയിനുകൾക്കൊപ്പം HTK+ ട്രിമിൽ 6-സീറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ചെയർ കോൺഫിഗറേഷനും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം HTK+(O) വേരിയന്റിൽ ഇത് ടർബോ-പെട്രോൾ DCT വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
