ഹൈദരാബാദ്: പൊന്നിൻ ചിങ്ങത്തിലെ ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ പൂക്കളും പൂവിളികളുമായി തിരക്കിലാണ് കേരളക്കര. ഇത്തവണ മലയാളികളുടെ ഓണോഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യയും. പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായ പൂക്കളം തീർത്താണ് എംജി മോട്ടോറിന്റെ ഓണോഘോഷം.
എന്താണെന്നല്ലേ... എംജി മോട്ടോറിന്റെ പൂക്കളം തീർത്തിരിക്കുന്നത് പൂക്കൾ കൊണ്ടല്ല, കാറുകൾ കൊണ്ടാണ്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ 'കാർക്കളം' ആണ് കമ്പനി ഒരുക്കിയത്. മറ്റ് വാഹന നിർമാതാക്കളും ഓണം ആഘോഷിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായ കാർ പൂക്കളം ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. കാർക്കളം എംജി മോട്ടോറിന് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇടം നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
This Onam, we envisioned something extraordinary - a Carkalam that would redefine celebration itself.— Morris Garages India (@MGMotorIn) August 25, 2025
300+ MG EVs, 1000+ attendees. One shared vision. One incredible achievement.
Together, we created India's largest floral formation by electric vehicles - now recognised by… pic.twitter.com/lGmQYWgYKx
കൊച്ചി ബോൾഗാട്ടിയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരിപാടി. എംജിയുടെ 306 ഇവികളാണ് കാർക്കളം ഒരുക്കാൻ അണിനിരന്നത്. കേരളത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യത്തിലും ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കുചേരുന്നതിനുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
എംജിയുടെ കാർക്കളം:
എംജി മോട്ടോറിന്റെ കേരളത്തിലെ ഡീലർ ശൃംഖലയുടെയും, ജീവനക്കാരുടെയും, ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ശ്രമഫലമായാണ് നടുമുറ്റത്തൊരു പൂക്കളമെന്ന പോലെ കാർക്കളമൊരുങ്ങിയത്. 306 ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വെച്ചായിരുന്നു കാർ കൊണ്ടുള്ള പൂക്കളം. വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള കാറുകൾ കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പൂക്കളമിടുന്ന പോലെ മനോഹരമായി ഒരുക്കിയതാണ് കാർക്കളം.
ഓണം സീസണിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫറുകൾ കൂടെ നൽകിയാണ് കമ്പനിയുടെ ഓണാഘോഷം. ക്യാഷ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസുകൾ, ഫിനാൻസിങ് സ്കീമുകൾ എന്നിവയാണ് കമ്പനിയുടെ ഓണ സമ്മാനം. എംജി ഹെക്ടർ, ഗ്ലോസ്റ്റർ, ആസ്റ്റർ, കോമറ്റ്, ZS ഇവി തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾക്കാണ് പ്രത്യേക ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഓഫർ നൽകിയത് വഴി, കാമ്പെയ്ൻ കാലയളവിൽ ഷോറൂം വാക്ക്-ഇന്നുകളിൽ 20% വർധനവുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിലുണ്ടായ വിൽപ്പനയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ 2 മടങ്ങ് വളർച്ചയുണ്ടായി. ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റിങ് മേധാവി ഉദിത് മൽഹോത്രയുടെ വാക്കുകളിങ്ങനെ;
"വർഷം തോറും കേരളത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നൂതന സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും മികച്ച നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെയും മൊബിലിറ്റി പുനർനിർവചിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഡീലർ ശൃംഖലയും പ്രതിബദ്ധതയും പ്രാദേശികവൽക്കരണവും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും യഥാർത്ഥ പ്രീമിയം ഉടമസ്ഥാവകാശ അനുഭവം നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു."
ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലെ സീനിയർ അഡ്ജുഡിക്കേറ്റർ വിവേക് ,കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർക്കളത്തിലെ എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യയുടെ റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ സന്തോഷമറിയിച്ചു. ഈ നേട്ടം സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് നവീകരണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഇന്ത്യയുടെ 90%ത്തിലധികം സ്ഥലങ്ങളിലും എംജി മോട്ടോറിന്റെ ശൃംഖലകൾ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. 270 നഗരങ്ങളിലായി 543 സെയിൽ ടച്ച് പോയിന്റുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി. കമ്പനി അടുത്തിടെ കൊച്ചിയിൽ എംജി സെലക്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ തുറന്നിരുന്നു.
