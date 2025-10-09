ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ജീപ്പ് കോമ്പസ് ട്രാക്ക് എഡിഷൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ: വില മുതൽ ഫീച്ചറുകൾ വരെ, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

എക്‌സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങളും ഇന്‍റീരിയർ അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായാണ് ജീപ്പ് കോമ്പസ് ട്രാക്ക് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. 26.78 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില.

The Compass Track Edition is based on the Model S tier of the standard model. (Image Credit: Jeep)
ഹൈദരാബാദ്: യുഎസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ജീപ്പിന്‍റെ കോമ്പസ് ട്രാക്ക് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായ എക്‌സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങളും ഇന്‍റീരിയർ അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായാണ് ഈ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എസ്‌യുവി വരുന്നത്. ജീപ്പ് കോമ്പസിന്‍റെ ടോപ്പ്-ടയർ മോഡൽ എസ് വേരിയന്‍റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് പുതിയ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എസ് വേരിയന്‍റിനേക്കാൾ 25,000 രൂപ കൂടുതലാണ് ട്രാക്ക് എഡിഷന്‍റെ വില. ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്‍റെ അതേ എഞ്ചിൻ, ട്രാൻസ്‌മിഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ, പവർട്രെയിനുകൾ എന്നിവ പുതിയ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലിൽ ഉണ്ട്.

ജീപ്പ് കോമ്പസ് ട്രാക്ക് എഡിഷൻ: വില, ബുക്കിങ്
ജീപ്പ് കോമ്പസ് ട്രാക്ക് എഡിഷൻ മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് വരുന്നത്. 2 വീൽ ഡ്രൈവ് (2WD) മാനുവൽ വേരിയന്‍റിന് 26.78 ലക്ഷം രൂപയും, 2WD ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലിന് 28.64 ലക്ഷം രൂപയും, 4 വീൽ ഡ്രൈവ് (4WD) ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്‍റിന് 30.58 ലക്ഷം രൂപയും ആണ് എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില. ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലിന്‍റെ ബുക്കിങ് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ജീപ്പ് ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേരിയന്‍റ്വില (എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)
കോമ്പസ് ട്രാക്ക് മാനുവൽ (2WD)Rs 26,78,200
കോമ്പസ് ട്രാക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്(2WD)Rs 28,64,200
കോമ്പസ് ട്രാക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് (4WD)Rs 30,58,200

ജീപ്പ് കോമ്പസ് ട്രാക്ക് എഡിഷൻ: പുതിയതെന്താണ്?
ഈ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എസ്‌യുവിയിൽ 'ട്രാക്ക്' എന്നെഴുതിയ ഒരു ഹുഡ് ഡെക്കൽ, ഗ്രില്ലിൽ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ആക്‌സന്‍റുകൾ, ബാഡ്‌ജുകൾ, മോൾഡിങുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ട്രാക്ക് എഡിഷൻ ബാഡ്‌ജിങ് ഇതിലുണ്ട്. ഇത് അതിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനേക്കാൾ സ്‌പോർട്ടിയറും വ്യത്യസ്‌തവുമാക്കുന്നു.

ടെക് ഗ്രേ ഫിനിഷുള്ള പുതിയ 18 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകളാണ് പുതിയ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനിലുള്ളത്. പേൾ വൈറ്റ്, ബ്രില്യന്‍റ് ബ്ലാക്ക്, എക്സോട്ടിക്ക റെഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ജീപ്പ് കോമ്പസ് ട്രാക്ക് എഡിഷൻ ലഭ്യമാണ്. പുതിയ ടുപെലോ ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകൾ, ഡാർക്ക് എസ്‌പ്രെസോ സ്മോക്ക് ക്രോം ആക്‌സന്‍റുകൾ, സ്‌പ്രൂസ് ബീജ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ്, ജീപ്പ് ബ്രാൻഡിങിനുള്ള എംബോസ്‌ഡ് ടുപെലോ വിനൈൽ, ട്രാക്ക് എഡിഷൻ ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ എന്നിവ ക്യാബിനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോർട്ടിന ലെതർ പൊതിഞ്ഞ സ്റ്റിയറിങ് വീലും പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടുകളും ഇതിലുണ്ട്.

സവിശേഷതകൾവിശദാംശങ്ങൾ

എക്‌സ്റ്റീരിയർ

സവിശേഷതകൾ

'TRACK' എന്നെഴുതിയ ഹുഡ് ഡെക്കൽ
ഗ്രിൽ, ബാഡ്‌ജുകൾ, മോൾഡിങുകൾ എന്നിവയിൽ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ആക്‌സന്‍റുകൾ
എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ട്രാക്ക് എഡിഷൻ ബാഡ്‌ജിങ്
ടെക് ഗ്രേ ഫിനിഷുള്ള 18 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ
കളർ ഓപ്ഷനുകൾപേൾ വൈറ്റ്, ബ്രില്യന്‍റ് ബ്ലാക്ക്, എക്സോട്ടിക്ക റെഡ്

ഇന്‍റീരിയർ

സവിശേഷതകൾ

Tupelo Leatherette seats
Dark Espresso Smoke Chrome finishes
Spruce Beige contrast stitching
Tupelo vinyl accents with embossed Jeep branding
Track Edition floor mats
Cortina leather-wrapped steering wheel
Piano Black inserts

ജീപ്പ് കോമ്പസ് ട്രാക്ക് എഡിഷൻ: ഫീച്ചറുകൾ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എസ് വേരിയന്‍റിന് സമാനമായ ഫീച്ചറാണ് ജീപ്പ് കോമ്പസ് ട്രാക്ക് എഡിഷനിലും ഉള്ളത്. സൗകര്യത്തിന്‍റെയും സുഖസൗകര്യത്തിന്‍റെയും കാര്യത്തിൽ, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള 10.1 ഇഞ്ച് യുകണക്‌ട് 5 ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ടിഎഫ്‌ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഡ്യുവൽ-പാനൽ പനോരമിക് സൺറൂഫ്, മെമ്മറി ഫങ്‌ഷനോടുകൂടിയ 8-വേ ഇലക്ട്രോണിക് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വെന്‍റിലേറ്റഡ് ലെതർ സീറ്റുകൾ, റേഡിയോ, മീഡിയ, ഫോൺ, ക്ലൈമറ്റ്, നാവിഗേഷൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി സംയോജിത വോയ്‌സ് കമാൻഡ് സിസ്റ്റം എന്നിവ എസ്‌യുവിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കോമ്പസ് ട്രാക്ക് എഡിഷനിൽ ഇബിഡിയുള്ള നാല്-ചാനൽ എബിഎസ്, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ്, ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ്, ഓൾ-സ്‌പീഡ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, റിയർ സീറ്റ് റിമൈൻഡർ അലേർട്ട്, റെയിൻ ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജീപ്പ് കോമ്പസ് ട്രാക്ക് എഡിഷൻ: എഞ്ചിൻ
കോമ്പസ് ട്രാക്ക് എഡിഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് സമാനമായ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 167.67 bhp പവറും 350 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 6-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്‌മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 9-സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2WD, 4WD ഡ്രൈവ്ട്രെയിനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.

