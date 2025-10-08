ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഷോറൂമിലൊന്നും പോവേണ്ട, വീട്ടിലിരുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം; ജാവ യെസ്‌ഡി ബൈക്കുകൾ ഇനി മുതൽ ആമസോണിലും ലഭ്യം

പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ 40 നഗരങ്ങളിലായിരിക്കും ജാവ യെസ്‌ഡി ബൈക്കുകൾ ആമസോൺ വഴി ലഭ്യമാവുക. ഇഎംഐ പ്ലാനിന് പുറമെ ക്യാഷ്ബാക്ക് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഓഫറുകളും ലഭിക്കും.

JAWA YEZDI SALES ON AMAZON JAWA YEZDI BIKE PRICE IN AMAZON JAWA MOTORCYCLES FESTIVE DISCOUNTS JAWA YEZDI BIKES
In picture - Jawa 42 Bobber (Image Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ചെക്‌ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഇരുചക്ര വാഹന കമ്പനിയായ ജാവ യെസ്‌ഡി മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ആമസോൺ ഇന്ത്യയുമായി ഒരുമിക്കുന്നു. ഇനി മുതൽ ബ്രാൻഡിന്‍റെ ബൈക്കുകൾ ആമസോണിൽ ലഭ്യമാകും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഓൺലൈനായി തന്നെ അവർക്കിഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട ജാവ യെസ്‌ഡി ബൈക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ബുക്ക് ചെയ്യാനും വാങ്ങാനും സാധിക്കും.

ആമസോൺ വഴി ഇന്ത്യയിലെ 40 നഗരങ്ങളിലായിരിക്കും ജാവയുടെയും യെസ്‌ഡിയുടെയും ബൈക്കുകൾ ലഭ്യമാവുക. എക്‌സ്‌ഷോറൂം ഓൺലൈനായി തന്നെ അടക്കാനുള്ള സൗകര്യം കമ്പനി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ബുക്കിങിന് ശേഷമുള്ള ഓൺ റോഡ് വിലയിലെ ബാക്കി തുക ഡീലർഷിപ്പിൽ അടയ്‌ക്കണം.

ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾ ലഭ്യമാവും?

തുടക്കത്തിൽ 40 നഗരങ്ങളിലാണ് ഡെലിവറിയെങ്കിലും ഇതിനുപുറമെ, ഉത്സവ സീസണിൽ 100 ​​നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കവറേജ് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ജാവ 350, ജാവ 42, ജാവ 42 എഫ്ജെ 350, ജാവ 42 ബോബർ, ജാവ പെരാക് തുടങ്ങിയ ജാവ മോട്ടോർസൈക്കിൾ മോഡലുകളും യെസ്‌ഡി അഡ്വഞ്ചർ, യെസ്‌ഡി സ്ക്രാംബ്ലർ തുടങ്ങിയ യെസ്‌ഡി ബൈക്കുകളും ആണ് ഇനി ആമസോണിൽ ലഭ്യമാകുക. ഈ മോഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇനി ഷോറൂമുകളിൽ പോകേണ്ട.

ജാവ യെസ്‌ഡി ബൈക്കുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. 2024 ഒക്‌ടോബറിലാണ് ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ ബൈക്കുകളുടെ ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ആദ്യ മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് കൺവേർഷൻ നിരക്ക് നേടാൻ ബ്രാൻഡിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് തങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന ആമസോണിലേക്ക് കൂടെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചത്.

ആമസോണിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഓഫറുകളും

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ജാവ, യെസ്‌ഡി ബൈക്കുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇഎംഐ പ്ലാനുകളും ക്യാഷ്ബാക്കും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഓഫറുകളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആമസോൺ പ്രൈം ആക്‌സസ് ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആമസോൺ പേ ഐസിഐസിഐ കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ 5 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും.

ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് 24 മാസത്തെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയും, ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് ആക്‌സിസ്, ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് എസ്‌ബി‌ഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പോലുള്ള കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ 5 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്കും (4,000 രൂപ വരെ) ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഫിനാൻസ്, ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.

ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലുമായി നിലവിൽ 30ലധികം നഗരങ്ങളിലായി 40 ഡീലർഷിപ്പുകൾ സജീവമാണ്. വരും ആഴ്‌ചകളിൽ കൂടുതൽ ഡീലർഷിപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. നിലവിൽ തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്‌ഗഢ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ജമ്മു കശ്‌മീർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, മണിപ്പൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌ക്കരണത്തിന് പിന്നാലെ ജാവ, യെസ്‌ഡി ബൈക്കുകൾക്ക് വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ബൈക്കുകൾക്ക് നികുതി 18 ശതമാനമായി. ജാവ, യെസ്‌ഡിയുടെ മുഴുവൻ മോഡലുകൾക്കും 350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള എഞ്ചിനുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത യെസ്‌ഡി റോഡ്‌സ്റ്ററിനും 16,500 രൂപ വരെ വില കുറച്ചിരുന്നു.

Also Read:

  1. ബൂസ്റ്റ് മോഡും സിംഗിൾ ചാനൽ എബിഎസും: പുതിയ വേരിയന്‍റുമായി ടിവിഎസ് റൈഡർ 125; വിലയറിഞ്ഞോ?
  2. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കും കൂടുതൽ സുഖകരമായ യാത്രയും: പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി ബൊലേറോയുടെ നിയോ, ക്ലാസിക് മോഡലുകൾ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
  3. സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസുമായി പുതുക്കിയ ടിവിഎസ് റൈഡർ 125 വരുന്നു: മറ്റെന്തെല്ലാം അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
  4. വാഹന വിപണിയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; അനുകൂല സമയമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്, കാരണങ്ങളറിയാം

For All Latest Updates

TAGGED:

JAWA YEZDI SALES ON AMAZONJAWA YEZDI BIKE PRICE IN AMAZONJAWA MOTORCYCLES FESTIVE DISCOUNTSJAWA YEZDI BIKESJAWA YEZDI MOTORCYCLES ON AMAZON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.