ഈ ഐഫോൺ മോഡലുകൾ ഇനി ലഭ്യമാകില്ല! 17 സീരീസ് ലോഞ്ചിന് പിന്നാലെ നിർത്തലാക്കിയവയിൽ 15, 16 പ്രോ മോഡലുകളും

ഐഫോണ്‍ 17 സീരീസ് ലോഞ്ചിന് പിന്നാലെ പഴയ ചില മോഡലുകള്‍ നിർത്തലാക്കി ആപ്പിൾ. സ്റ്റോറിൽ ഇവ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, ആമസോൺ പോലുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി റീട്ടെയിൽ വിൽപനകള്‍ തുടരും.

iPhone 17 (Apple)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ലോഞ്ചിന് പുറകെ പഴയ ചില മോഡലുകൾ നിർത്തലാക്കി ആപ്പിള്‍. പുതിയ ഐഫോൺ മോഡലുകൾ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആപ്പിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ചില പഴയ മോഡലുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തത്. ഐഫോൺ 15, ഐഫോൺ 16 പ്രോ, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 10, എയർപോഡ്‌ഡ് പ്രോ 2 എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പോപ്പുലർ മോഡലുകളാണ് നിർത്തലാക്കിയത്.

ഈ ഉ‌ത്‌പന്നങ്ങൾ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യും. ഇനി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ മോഡലുകള്‍ ആപ്പിളിന്‍റെ ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, ആമസോൺ പോലുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി റീട്ടെയിലർമാർ ഈ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് തുടരും. നിർത്തലാക്കിയ മോഡലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം.

നിർത്തലാക്കിയ മോഡലുകൾ
ഐഫോൺ 15
ഐഫോൺ 15 പ്ലസ്
ഐഫോൺ 16 പ്രോ
ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്‌സ്
ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസ് 10
ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസ് 2
ആപ്പിൾ വാച്ച് SE 2
എയർപോഡ്‌സ് പ്രോ 2

പഴയ മോഡലുകള്‍ നിലനിർത്തുന്നത് പുതിയ സീരീസിൻ്റെ വിൽപനയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനാണ് പുതിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഈ നീക്കം. ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ പ്രൊഡക്‌ട് മോഡൽസ്.

ഐഫോൺ 17, സവിശേഷതകൾ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്ലാബ്-സ്റ്റൈൽ ഫോണാണ് ഐഫോൺ 17 എയർ. നേർത്തതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ടൈറ്റാനിയം രൂപകൽപനയിലുള്ള ഐഫോണിൽ A19 പ്രോ, N1, C1X ചിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. പിൻവശത്ത് 48MP ഫ്യൂഷൻ മെയിൻ ക്യാമറയും 18MP സെന്‍റർ സ്റ്റേജ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ബേസ് മോഡലായ ഐഫോൺ 17ന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിന്‍റെ പ്രൊമോഷൻ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ്. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഇപ്പോൾ പ്രോ വേരിയന്‍റുകളെ പോലെ 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള സ്‌ക്രീനുമായി വരുന്നു. സ്‌ക്രീൻ അൽപം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. പുതിയ സെറാമിക് ഷീൽഡ് 2 കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന 6.3 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR സ്‌ക്രീനാണ് ബേസ് മോഡലിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്പേസ് ബ്ലാക്ക്, ക്ലൗഡ് വൈറ്റ്, ലൈറ്റ് ഗോൾഡ്, സ്കൈ ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ ഐഫോൺ 17 എയർ നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അടിസ്ഥാന 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,19,900 രൂപയും, 512GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,39,900 രൂപയും, 1TB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,59,900 രൂപയും ആണ് വില.

