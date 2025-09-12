ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഐഫോൺ 17 vs ഐഫോൺ 16: ഏത് വാങ്ങണം? രണ്ട് ഫോണുകളും താരതമ്യം ചെയ്യാം

ഐഫോൺ 17, 16 സീരിസിലുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കാം.

iPhone 17 vs iPhone 16 comparison on price camera processor battery and charging (Photo Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2025 at 4:39 PM IST

11 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലും ആഗോള വിപണികളിലും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഐഫോൺ 17 സീരിസ് സെപ്റ്റംബർ 9ന് ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കി. 82,900 രൂപയിലാണ് 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ഐഫോൺ 16ന്‍റെ വില 79,900 രൂപയിൽ നിന്ന് 69,900 രൂപയായി ആപ്പിൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ പല ഉപയോക്താക്കളുടെയും മനസിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിൽ ഏതാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്നത്. ഐഫോൺ 16 മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഫോൺ 17ൽ വിലയ്‌ക്കനുസരിച്ചുള്ള അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ടോ എന്നാണ് പലർക്കും അറിയേണ്ടത്. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും ഫീച്ചറുകളും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും താരതമ്യം ചെയ്യാം.

ഐഫോൺ 16, ഐഫോൺ 17 മോഡലുകളുടെ പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഫീച്ചറുകളും വ്യത്യസ്‌ത വശങ്ങളിൽ താരതമ്യം ചെയ്‌ത് ഓരോന്നിലും ഏത് ഫോണാണ് മികച്ചതെന്നാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ താരതമ്യം വിശകലനം ചെയ്‌ത് രണ്ട് ഐഫോണുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ച ഐഫോൺ ഏതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും.

ഐഫോൺ 17 vs ഐഫോൺ 16: വില
256GB, 512GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ഐഫോൺ 17 ലഭ്യമാവുക. 256GB വേരിയന്‍റിന് 82,900 രൂപയും 512GB വേരിയന്‍റിന് 1,02,900 രൂപയുമാണ് വില. 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 16ന്‍റെ വില ഇപ്പോൾ 79,900 രൂപയിൽ നിന്ന് 69,900 രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ ബിഗ്‌ ബില്യൺ ഡേയ്‌സ് സെയിൽസ് നടക്കുന്നതിനാൽ 51,999 പ്രാരംഭവിലയിൽ ഐഫോൺ 16 വാങ്ങാനും സാധിക്കും. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലും സെപ്‌റ്റംബർ 23ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഐഫോൺ 16ന് എത്ര രൂപ വരെ കുറയുമെന്ന് ആമസോൺ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

iPhone 17 has been launched in five colors (Photo Credit: Apple)

ഐഫോൺ 17 vs ഐഫോൺ 16: ഡിസ്പ്ലേയും ഡിസൈനും
ഐഫോൺ 17ന് 6.3 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR സ്ക്രീൻ ആണ് ഉള്ളത്. പ്രോമോഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഓൾവേസ്-ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ, ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് എന്നിവയുമായി ആണ് ഐഫോൺ 17 വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫോണിൽ അലുമിനിയം ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. ആക്ഷൻ ബട്ടൺ, ക്യാമറ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ, ഫോണിന്‍റെ മുൻഭാഗം എന്നിവയെ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ മൂന്ന് തവണ സെറാമിക് ഷീൽഡ് 2 സംരക്ഷണവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വെള്ളത്തിൽ 6 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് വരെ മുക്കിവച്ചാൽ ഫോണിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

അതേസമയം 6.1 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR ഡിസ്‌പ്ലേയോടെയാണ് കമ്പനി ഐഫോൺ 16 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിൽ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും ഉണ്ട്. പോറലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഫോണിന് ആക്ഷൻ ബട്ടണിലും ക്യാമറ കൺട്രോൾ ബട്ടണിലും മുൻവശത്തും സെറാമിക് ഷീൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. കമ്പനി ഐഫോൺ 17ൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്‍റ് സവിശേഷത ഐഫോൺ 16ലും അതേപടി കാണാം.

രൂപകൽപ്പനയും ഡിസ്‌പ്ലേയും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് ഫോണുകളും ഏകദേശം ഒരേ ലുക്കിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, പക്ഷേ ഐഫോൺ 17ന്‍റെ സ്‌ക്രീൻ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പുതിയ ഐഫോൺ 17 പുതിയ ഡിസ്‌പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യയും മൂന്നിരട്ടി മികച്ച സ്‌ക്രാച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായാണ് വരുന്നത്.

iPhone 16 has been launched in five colors (Photo Credit: Apple)
സവിശേഷതഐഫോൺ 17ഐഫോൺ 16
ഡിസ്‌പ്ലേ സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR ഡിസ്പ്ലേസൂപ്പർ റെറ്റിന XDR ഡിസ്പ്ലേ
ഡിസ്‌പ്ലേ വലിപ്പം15.93 സെ.മീ / 6.3" (diagonally), OLED ഓൾ-സ്ക്രീൻ15.54 സെ.മീ / 6.1" (diagonally), OLED ഓൾ-സ്ക്രീൻ
ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്ഉണ്ട്ഉണ്ട്
പ്രൊമോഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ (120Hz)120Hz വരെ അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രെഷ് നിരക്ക്ഇല്ല
ആൾവേയ്‌സ് ഓൺ ഡിസ്‌പ്ലേഉണ്ട്ഇല്ല
HDR ഡിസ്‌പ്ലേഉണ്ട്ഉണ്ട്
റെസലൂഷൻ2622 × 1206 പിക്‌സൽ, 460 ppi2556 × 1179 പിക്‌സൽ, 460 ppi
കോൺട്രാസ്റ്റ് അനുപാതം20,00,000:1 (ടിപിക്കൽ)20,00,000:1 (ടിപിക്കൽ)
ട്രൂ ടോൺ ഡിസ്‌പ്ലേഉണ്ട്ഉണ്ട്
വൈഡ് കളർ (P3)ഉണ്ട്ഉണ്ട്
ഹാപ്റ്റിക് ടച്ച്ഉണ്ട്ഉണ്ട്
മാക്‌സ് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് (ടിപ്പിക്കൽ)1,000 നിറ്റ്സ്1,000 നിറ്റ്സ്
HDR പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്1,600 നിറ്റ്സ്1,600 നിറ്റ്സ്
ഔട്ട്ഡോർ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്3,000 നിറ്റ്സ്2,000 നിറ്റ്സ്
മിനിമം ബ്രൈറ്റ്‌നസ്1 നിറ്റ്1 നിറ്റ്
വലുപ്പം (ഉയരം × വീതി × വണ്ണം)149.6 × 71.5 × 7.95 mm (5.89" × 2.81" × 0.31")147.6 × 71.6 × 7.80 mm (5.81" × 2.82" × 0.31")
ഭാരം177 ഗ്രാം170 ഗ്രാം

ഐഫോൺ 17 vs ഐഫോൺ 16: പ്രൊസസർ

ഐഫോൺ 17ൽ, ആപ്പിൾ 6-കോർ സിപിയുവിനൊപ്പം വരുന്ന പ്രോസസറിനായി A19 ചിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.ഐഫോൺ 17ൽ, ആപ്പിൾ 6-കോർ സിപിയുവിനൊപ്പം വരുന്ന പ്രോസസറിനായി A19 ചിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഫിക്‌സിനായി ന്യൂറൽ ആക്‌സിലറേറ്ററുകളുള്ള 5-കോർ ജിപിയുവും ഇതിലുണ്ട്. 16-കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ഫോണിന്‍റെ പ്രോസസർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഫോണിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 30 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം ഐഫോൺ 16ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 6-കോർ സിപിയുവും ഗ്രാഫിക്‌സിനായി 5-കോർ ജിപിയുവും ഉള്ള പ്രോസസറിനായി കമ്പനി A18 ചിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ പ്രോസസ്സറും 16-കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഫോണിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 22 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

ചിപ്പ് & പ്രൊസസർ സവിശേഷതകൾഐഫോൺ 17ഐഫോൺ 16
ചിപ്‌സെറ്റ്A19 ചിപ്പ്A18 ചിപ്പ്
സിപിയു6-കോർ CPU (2 പെർഫോമൻസ് കോർ + 4 എഫിഷൻസി കോർ)6-കോർ CPU (2 പെർഫോമൻസ് കോർ + 4 എഫിഷൻസി കോർ)
ജിപിയുന്യൂറൽ ആക്‌സിലറേറ്ററുകളോടുകൂടിയ 5-കോർ GPU5-കോർ GPU
ന്യൂറൽ എഞ്ചിൻ16-കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിൻ16-കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിൻ
റേ ട്രേസിങ്ഹാർഡ്വെയർ-ആക്‌സിലറേറ്റഡ് റേ ട്രേസിങ്ഹാർഡ്വെയർ-ആക്‌സിലറേറ്റഡ് റേ ട്രേസിങ്

ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ചിപ്‌സെറ്റുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ചിപ്‌സെറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഐഫോൺ 17ന്‍റെ പെർഫോമൻസ് ഐഫോൺ 16 നെക്കാൾ അൽപ്പം മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അവ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഐഫോൺ 17ന് ന്യൂറൽ ആക്‌സിലറേറ്ററുകളുള്ള ഒരു ജിപിയു ഉണ്ട്. ഇത് എഐ പ്രവർത്തനവും ഗെയിമിങ് പെർഫോമൻസും ഐഫോൺ 16 നെക്കാൾ സുഗമവും വേഗതയേറിയതുമായിരിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നു.

ഐഫോൺ 17 vs ഐഫോൺ 16: പിൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം

ഐഫോൺ 17ന്‍റെ പിൻക്യാമറയിൽ കമ്പനി 48MP ഡ്യുവൽ ഫ്യൂഷൻ ക്യാമറ സിസ്റ്റം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സജ്ജീകരണത്തിലെ പ്രധാന ക്യാമറയിൽ 48MP ഫ്യൂഷൻ ലെൻസും രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറയിൽ 48MP ഫ്യൂഷൻ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും ഉണ്ട്. പ്രധാന ലെൻസിൽ സെൻസർ-ഷിഫ്റ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനുമുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 0.5x, 1x, 2x എന്നീ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, 6 ഇഫക്റ്റുകളുള്ള പോർട്രെയിറ്റ് ലൈറ്റ്നിങ്, നൈറ്റ് മോഡ്, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങി നിരവധി മോഡുകൾ ഇതിലുണ്ട്.

പിൻ ക്യാമറയ്‌ക്ക് 60 fps വരെ ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ 4K ഡോൾബി വിഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയും. സിനിമാറ്റിക് മോഡിൽ 30 fpsൽ ഡെപ്‌ത് ഓഫ് ഫീൽഡിൽ 4K ഡോൾബി വിഷൻ റെസല്യൂഷൻ വരെയുള്ള വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയും. 30 fpsൽ 4K ഡോൾബി വിഷൻ റെസല്യൂഷൻ വരെയുള്ള ഡ്യുവൽ വീഡിയോ ക്യാപ്‌ചർ ഈ ഫോണിന്‍റെ പിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാൻ കഴിയും.

അതേസമയം ഐഫോൺ 16ന്‍റെ പിൻഭാഗത്ത് അഡ്വാൻസ്‌സ് ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സിസ്റ്റം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന ക്യാമറ 48MP ഫ്യൂഷൻ സെൻസറും രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ 12MP അൾട്രാ വൈഡ് സെൻസറും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. സെൻസർ-ഷിഫ്റ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സവിശേഷതയും ഈ ഫോണിൽ ലഭ്യമാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫോണിൽ 0.5x, 1x, 2x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനുപുറമെ, 6 ഇഫക്റ്റുകളുള്ള പോർട്രെയിറ്റ് ലൈറ്റ്നിങ്, നൈറ്റ് മോഡ്, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങി നിരവധി മോഡുകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഐഫോൺ 16ന്‍റെ പിൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉപയോഗിച്ച് 60 fps വരെ ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ 4K ഡോൾബി വിഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഫോണിന്‍റെ പിൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉപയോഗിച്ച് 60 fps വരെ ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ 4K ഡോൾബി വിഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗും ചെയ്യാൻ കഴിയും. സിനിമാറ്റിക് മോഡിൽ 30 fpsൽ ഡെപ്‌ത് ഓഫ് ഫീൽഡിൽ 4K ഡോൾബി വിഷൻ റെസല്യൂഷൻ വരെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇതിന് റെക്കോർഡുചെയ്യാനാകും.

എന്നിരുന്നാലും, ഡ്യുവൽ വീഡിയോ ക്യാപ്‌ചറിനായി ഐഫോൺ 17ലെ പോലുള്ള ഒരു സവിശേഷത ഇതിലില്ല. ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ക്യാമറ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഐഫോൺ 17ന്‍റെ പിൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തിൽ അൾട്രാ-വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് മാത്രമേ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളൂവെന്നും ഡ്യുവൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിന്‍റെ സവിശേഷത ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇവ കൂടാതെ, മറ്റ് എല്ലാ ക്യാമറ സവിശേഷതകളും ഐഫോൺ 16ന് സമാനമാണ്.

സവിശേഷതഐഫോൺ 17ഐഫോൺ 16
ക്യാമറ സിസ്റ്റം48MP ഡ്യുവൽ ഫ്യൂഷൻ ക്യാമറ സിസ്റ്റം (48MP മെയിൻ + 48MP അൾട്രാ വൈഡ്)48MP ഫ്യൂഷൻ മെയിൻ + 12MP അൾട്രാ വൈഡ്
സ്റ്റെബിലൈസേഷൻസെൻസർ-ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റാബിലൈസേഷൻ (മെയിൻ ക്യാമറ)സെൻസർ-ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റാബിലൈസേഷൻ (മെയിൻ ക്യാമറ)
സൂം ഓപ്ഷനുകൾ0.5x, 1x, 2x ഓപ്റ്റിക്കൽ സൂം0.5x, 1x, 2x ഓപ്റ്റിക്കൽ സൂം
നൈറ്റ് / പോർട്രെയിറ്റ് / മാക്രോ മോഡുകൾനൈറ്റ് മോഡ്, നെക്സ്റ്റ്-ജെൻ പോർട്രെയിറ്റ്, പോർട്രെയിറ്റ് ലൈറ്റിങ് (6 ഇഫക്റ്റ്സ്), മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രഫിസമാനമായ സവിശേഷതകൾ
എച്ച്‌ഡിആർ & പ്രൊസസിങ്സ്‌മാർട്ട് HDR 5, ഫോട്ടോണിക് എഞ്ചിൻ, ഡീപ്പ് ഫ്യൂഷൻ, ഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സ്റ്റൈലുകൾസമാനമായ സവിശേഷതകൾ
വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് (Dolby Vision)4K ഡോൾബി വിഷൻ (60fps വരെ), സിനിമാറ്റിക് മോഡ് 4K@30fps, ഡ്യുവൽ ക്യാപ്‌ചർ 4K@30fps4K ഡോൾബി വിഷൻ (60fps വരെ), സിനിമാറ്റിക് മോഡ് 4K@30fps
ആക്ഷൻ / മാക്രോ / സ്ലോ-മോ / ക്വിക്ക്‌ടേക്ക്ആക്ഷൻ മോഡ് (2.8K@60fps), മാക്രോ റെക്കോർഡിങ്, 1080p@240fps സ്ലോ മോഷൻ, ക്വിക്‌ടേക്ക് 4K@60fpsസമാനമായ സവിശേഷതകൾ
സ്പേഷ്യൽ വീഡിയോ1080p @ 30fps സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്1080p @ 30fps സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്
ഓഡിയോ സവിശേഷതകൾസ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ, കാറ്റിന്‍റെ ശബ്‌ദം കുറയ്ക്കൽ, ഓഡിയോ മിക്‌സ്

ഐഫോൺ 17 vs ഐഫോൺ 16: ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
ഐഫോൺ 17ൽ 18MP സെന്‍റർ സ്റ്റേജ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെന്‍റർ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോകൾ, ഡ്യുവൽ ക്യാപ്‌ചർ, വീഡിയോ കോളുകൾക്കുള്ള സെന്‍റർ സ്റ്റേജ്, അൾട്രാ-സ്റ്റെബിലൈസ്‌ഡ് വീഡിയോ, ഫോട്ടോണിക് എഞ്ചിൻ, ഡീപ് ഫ്യൂഷൻ, ഫോട്ടോകൾക്കുള്ള സ്‌മാർട്ട് HDR 5, ഫോക്കസും ഡെപ്‌ത് കൺട്രോളും ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പോർട്രെയ്റ്റുകൾ, നൈറ്റ് മോഡ് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഈ ഫോണിന്‍റെ മുൻ ക്യാമറയ്ക്ക് 60 fps വരെ 4K ഡോൾബി വിഷൻ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിനുപുറമെ, 30 fpsൽ 4K ഡോൾബി വിഷൻ റെസല്യൂഷൻ വരെയുള്ള വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സിനിമാറ്റിക് മോഡിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. 1080p സ്ലോ-മോഷൻ വീഡിയോകൾ 120 fps-ൽ റെക്കോർഡുചെയ്യാനും കഴിയും.

വീഡിയോ കോളിങ്, റെക്കോർഡിങ്, സെൽഫികൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഐഫോൺ 16ൽ 12MP ട്രൂഡെപ്‌ത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട്. ഈ ഫോണിന്‍റെ മുൻ ക്യാമറയിൽ സെന്‍റർ സ്റ്റേജ്, ഡ്യുവൽ ക്യാപ്‌ചർ സവിശേഷതകൾ ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഐഫോൺ 17ന്‍റെ മുൻ ക്യാമറയ്ക്കായി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മറ്റ് എല്ലാ സവിശേഷതകളും നിലവിലുണ്ട്. ഐഫോൺ 16ന്‍റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സവിശേഷതകളിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതിന്‍റെ എല്ലാ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സവിശേഷതകളും ഐഫോൺ 17ന് സമാനമാണ്.

സവിശേഷതഐഫോൺ 17ഐഫോൺ 16
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ18MP സെന്‍റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറ12MP ട്രൂഡെപ്‌ത് ക്യാമറ
ഫോട്ടോ റെസല്യൂഷൻ18MP ഫോട്ടോകൾ12MP ഫോട്ടോകൾ
ഫോട്ടോ സവിശേഷതകൾസെന്‍റർ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോകൾ, ഡ്യുവൽ ക്യാപ്‌ചർ, നെക്സ്റ്റ്-ജെൻ പോർട്രെയിറ്റുകൾ, നൈറ്റ് മോഡ്നെക്സ്റ്റ്-ജെൻ പോർട്രെയിറ്റുകൾ, നൈറ്റ് മോഡ്
വീഡിയോ സവിശേഷതകൾഅൾട്രാ-സ്റ്റെബിലൈസ്‌ഡ് വീഡിയോ, സെന്‍റർ സ്റ്റേജ് വീഡിയോ കോളുകൾ
പ്രൊസസ്സിങ് എഞ്ചിൻഫോട്ടോണിക് എഞ്ചിൻ, ഡീപ്പ് ഫ്യൂഷൻ, സ്മാർട്ട് HDR 5ഫോട്ടോണിക് എഞ്ചിൻ, ഡീപ്പ് ഫ്യൂഷൻ, സ്മാർട്ട് HDR 5
ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സ്റ്റൈലുകൾഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സ്റ്റൈലുകൾഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സ്റ്റൈലുകൾ
ഡോൾബി വിഷൻ വീഡിയോ4K ഡോൾബി വിഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് @ 60fps, സിനിമാറ്റിക് മോഡ് @ 30fps4K ഡോൾബി വിഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് @ 60fps, സിനിമാറ്റിക് മോഡ് @ 30fps
സ്ലോ മോഷൻ സപ്പോർട്ട്1080p @ 120fps1080p @ 120fps
ക്വിക്ക് ടേക്ക് വീഡിയോ4K@ 60fps ഡോൾബി വിഷൻ HDRൽ4K@ 60fps ഡോൾബി വിഷൻ HDRൽ
സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോ സ്റ്റാബിലൈസേഷൻ4K, 1080p, 720pൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ4K, 1080p, 720pൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ

ഐഫോൺ 17 vs ഐഫോൺ 16: പവറും ബാറ്ററിയും
ബിൽറ്റ്-ഇൻ റീചാർജബിൾ ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയുമായാണ് ഐഫോൺ 17 വരുന്നത്. ഇത് MagSafe, Qi2, Qi വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയോടെ വരുന്നത്. ഈ ഫോണിന്‍റെ ബാറ്ററി 30 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 40W അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫോൺ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇതിന് USB-C ചാർജിങ് കേബിൾ പിന്തുണയുണ്ട്. 30W അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പവർ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു മാഗ്‌സേഫ് ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപകരണം വെറും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 50% വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

അതേസമയം ഐഫോൺ 16ൽ ബിൽറ്റ്-ഇൻ റീചാർജബിൾ ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. ഇത് MagSafe, Qi2, Qi വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയോടെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫോണിന്‍റെ ബാറ്ററി 22 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 20W അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫോൺ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇതിന് USB-C ചാർജിങ് കേബിൾ പിന്തുണയുണ്ട്.

ഈ ഫോൺ 30W അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ MagSafe ചാർജറിൽ ചാർജ് ചെയ്‌താലും (രണ്ടും വെവ്വേറെ വാങ്ങണം), നിങ്ങളുടെ ഫോൺ 0 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് ഐഫോണുകളുടെയും ബാറ്ററി ശേഷി നോക്കുമ്പോൾ, ഐഫോൺ 16 നെ അപേക്ഷിച്ച് ഐഫോൺ 17ന്‍റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ശേഷിയും അൽപം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

സവിശേഷതഐഫോൺ 17ഐഫോൺ 16
ബാറ്ററി ഇൻ-ബിൽറ്റ് റീചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്ന ലിഥിയം-ഐയോൺ ബാറ്ററിഇൻ-ബിൽറ്റ് റീചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്ന ലിഥിയം-ഐയോൺ ബാറ്ററി
ചാർജിങ് സാങ്കേതികവിദ്യMagSafe, Qi2, Qi വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണMagSafe, Qi2, Qi വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണ
വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്30 മണിക്കൂർ വരെ22 മണിക്കൂർ വരെ
സ്ട്രീമിങ് വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്27 മണിക്കൂർ വരെ18 മണിക്കൂർ വരെ
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് (20–30 മിനിറ്റ്)40W അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുകളിലെ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് 20 മിനിറ്റിൽ 50% വരെ ചാർജ്20W അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുകളിലെ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് 30 മിനിറ്റിൽ 50% വരെ ചാർജ്
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് (MagSafe)30W അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുകളിലെ അഡാപ്റ്റർ + MagSafe ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് 30 മിനിറ്റിൽ 50% വരെ ചാർജ്30W അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുകളിലെ അഡാപ്റ്റർ + MagSafe ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് 30 മിനിറ്റിൽ 50% വരെ ചാർജ്

ഐഫോൺ 17 vs ഐഫോൺ 16: മികച്ചതേത്?
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് പുറമെ, രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും കണക്റ്റിവിറ്റി, എമർജൻസി എസ്ഒഎസ്, ക്രാഷ് ഡിറ്റക്ഷൻ, സുരക്ഷാ സാങ്കേതികവിദ്യ, സിരി പിന്തുണ, സെൻസറുകൾ, സിം കാർഡ് പിന്തുണ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ സമാനമാണ്. ഐഫോൺ 17 ആയാലും ഐഫോൺ 16 ആയാലും മികച്ച സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളാണ്. എന്നാൽ ഏത് ഐഫോൺ വാങ്ങണം എന്നത് പൂർണമായും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും ബജറ്റിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വലിയ ഡിസ്‌പ്ലേ, മികച്ച ഫ്രണ്ട്, റിയർ ക്യാമറകൾ, കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നിവ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഐഫോൺ 17 തന്നെയായിരിക്കും മികച്ച ഓപ്‌ഷൻ. പുതിയ സവിശേഷതകളും അപ്‌ഗ്രേഡുചെയ്‌ത പ്രകടനവും ഇതിന് ലഭിക്കും. പക്ഷേ ബജറ്റിലൊതുങ്ങുമോ എന്നത് കൂടെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മറുവശത്ത്, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വസനീയവും, ഈടുനിൽക്കുന്നതും, ബജറ്റ് സൗഹൃദപരവുമായ ഒരു ഐഫോണാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, ഐഫോൺ 16 ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് പെർഫോമൻസിനും വിലയ്ക്കും ഇടയിൽ നല്ല സന്തുലിതാവസ്ഥ നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ, ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും നൂതന സവിശേഷതകളും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഐഫോൺ 17ഉം താരതമ്യേന താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഐഫോൺ 16ഉം മികച്ച ഓപ്‌ഷനായിരിക്കും.

