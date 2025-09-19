ETV Bharat / automobile-and-gadgets

'ഓറഞ്ച് ആപ്പിള്‍' സ്വന്തമാക്കാൻ രാത്രി മുതൽ ക്യൂ; വൈറലായി ഐഫോണ്‍ പ്രേമികളുടെ വീഡിയോ

ഐഫോണ്‍ 17 സീരീസ് ഇന്നു മുതൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലുമടക്കമുള്ള ആപ്പിള്‍ സ്‌റ്റോറുകള്‍ക്കു മുന്നിലെ നീണ്ട ക്യൂ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ.

Long Queues Outside Apple Stores As iPhone 17 Sale Begins In India (ANI Video Screengrab)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 12:55 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ 17 സീരീസ് ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപന ആരംഭിച്ചു. പുതിയ സീരീസ് സ്വന്തമാക്കാൻ രാത്രി മുതൽ ആപ്പിള്‍ സ്റ്റോറിന് മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഐഫോണ്‍ ആരാധകർ. ഓറഞ്ച് ഫോണ്‍ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാനാണ് പലരും ആദ്യമേ ക്യൂവിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലുമടക്കം സ്‌റ്റോറുകള്‍ക്ക് മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിള്‍ വൈറലാണ്.

മുംബൈയിൽ ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്‌സിലെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ്പ് സ്‌റ്റോർ, ഡൽഹിയിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ സാകേത് സ്‌റ്റോർ എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിൽനിന്നുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വാർത്താ ഏജൻസികളടക്കം പുറത്തുവിട്ടത്. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് പുറമെ സിംഗപ്പുർ അടക്കമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഐഫോൺ 17 സീരീസ് ഫോണുകൾ വാങ്ങാൻ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നവരുടെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് 17 സീരീസ് ആപ്പിള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അപ്പോള്‍ മുതൽ ആരംഭിച്ച കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇന്ന് വിരാമമാകുന്നത്.

മുംബൈയിലെ സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾ മുൻപുതന്നെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം സ്റ്റോറിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. ആദ്യം ഫോണ്‍ വാങ്ങുന്നവരിൽ ഒരാളാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആപ്പിൾ ആരാധകർ രാത്രി മുതൽതന്നെ വരിനിന്നതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ആറുമാസമായി ഈ ഫോണിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുതൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണെന്നും ചിലർ പറഞ്ഞു.

"മോഡലിന് മികവുറ്റ വകഭേദങ്ങളുണ്ട്, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സൂമിങ്, ക്യാമറ നിലവാരം, പുതിയതും വളരെ ഡിമാൻഡുള്ളതുമായ ഓറഞ്ച് നിറം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ സവിശേഷതകളുണ്ട്" എന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കളായ കിരണും സുഹൃത്ത് അമൻ ചൗഹാനും പറയുന്നത്. പലർക്കും ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള ഫോണ്‍ തന്നെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നാണുള്ളത്.

ബോംബെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള അങ്കുഷ്, പുതിയ കോസ്‌മിക് ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ പ്രോ വാങ്ങാൻ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണി മുതൽ ബികെസി ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. ആപ്പിൾ ഉത്‌പന്നങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്‌ടവും ബ്രാൻഡ് വിശ്വസ്ഥതയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അങ്കുഷ് പറയുന്നത്. 48 എംപി ക്യാമറ, ചേമ്പർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവ പുതിയ ഐഫോണിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ വൈറലാണ്.

ഐഫോൺ 17 എയറിന്‍റെ പ്രത്യേകതകള്‍

ഐഫോൺ 17 എയറിന് ഒരു റിയർ ക്യാമറയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ആപ്പിളിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നേര്‍ത്ത ഡിസൈനിലുള്ള ഐഫോണായിരിക്കും ഇതെന്ന് ചിലര്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 5.5mm എന്ന രീതിയില്‍ വളരെ സ്ലിം ബോഡിയിലുള്ള ഡിസൈനിലായിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ഫോണിൻ്റെ പുറകിലായി മുകളിൽ ഇടത് വശത്ത് നിന്ന് വലത് വശത്തേക്ക് നീളമേറിയ ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു പിൻ ക്യാമറയും വലതുവശത്ത് ഒരു എൽഇഡി ഫ്ലാഷും കാണാം. ഐഫോൺ 16 പ്രോയിലും 17ൻ്റെ സമാനമായ ഫീച്ചറുകൾ നിർമാതാക്കൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 16 പ്രോയെക്കാളും കുറച്ചു കൂടെ വിശാലമായ ക്യാമറയാണ് ഐഫോൺ 17ൽ ഉള്ളത്. 6.9mm എന്ന ഏറ്റവും നേര്‍ത്ത ഡിസൈനില്‍ എത്തിയ ഐഫോൺ 6നെക്കാൾ സ്ലിം ഡിസൈനിലാണ് ഐഫോൺ 17 എയർ.

പഴയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 17 സീരീസിൻ്റെ ഡിസൈൻ അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുമെന്നും വയർലെസ് ചാർജിംഗിനായി പിൻ പാനലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗികമായി ഇനി മുതൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും.

