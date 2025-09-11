ETV Bharat / automobile-and-gadgets
'48 എംപിയുടെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ 200 എംപിക്ക് തുല്യമല്ല'; ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസിനെ ട്രോളി സാംസങ്
5.8 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള ഗാലക്സി എസ് 25 എഡ്ജിന്റെ സ്ലിം ഫാക്ടറിനെ മറികടന്നാണ് 5.6 എംഎം വണ്ണമുള്ള ഐഫോൺ 17 എയർ പുറത്തിറക്കിയത്. എന്നാൽ ആപ്പിളിന് ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ പുറത്തിറക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ 17 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ ആപ്പിളിന് പരിഹാസവുമായി സാംസങ്. ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 17 എയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങളെ കളിയാക്കികൊണ്ടാണ് സാംസങ് എക്സിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്. 'ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രസക്തിയുണ്ടോ' എന്നാണ് സാംസങ് മൊബൈൽസ് യുഎസ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചത്.
സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ആപ്പിൾ ഇവന്റിലാണ് ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പിൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്. അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് എന്നീ നാല് ഫോണുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോൺ 17 എയറും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
#iCant believe this is still relevant. 💀 https://t.co/s6SFaLTRSJ— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്ലാബ്-സ്റ്റൈൽ ഫോണാണ് എയർ മോഡൽ. 'ഇത് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല' എന്നാണ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചത്. എന്നാൽ 5.6 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള ഐഫോൺ 17 എയർ 5.8 എംഎം വണ്ണമുള്ള ഗാലക്സി എസ് 25 എഡ്ജിനെ മറികടന്നെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഫോൺ ഐഫോൺ 17 എയറാണ്.
2022ൽ സാംസങ് പങ്കുവെച്ച 'മടക്കാനാവുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക' എന്ന പോസ്റ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്. വർഷം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ആപ്പിളിന് ഒരു ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനായില്ലെന്ന പരിഹാസം ഇതിൽ കാണാം. ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്റെ ലോഞ്ച് വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കെ സാംസങ് ഈ വർഷം ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡ് 7 സീരീസും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
#iCant believe some people had to wait 5 years for Sleep Score 🫣— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025
ഐഫോൺ 17 സീരിസ് വരും തലമുറ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും കാലത്തിനനുസരിച്ച അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ലെന്നും ഫോൾഡബിൾ ഫോണിലേക്കുള്ള മാറ്റം ആപ്പിളിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചില്ലെന്നുമാണ് സാംസങ് പരിഹസിക്കുന്നത്. 'ചിലവർക്ക് സ്ലീപ്പ് സ്കോറിനായി 5 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല' എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു പോസ്റ്റ്. #iCant എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലാണ് പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്. ഇത് ആപ്പിളിനെ പരിഹസിക്കാനായി മാത്രമുള്ളതാണ്.
48MP x 3 still doesn't equal 200MP 🙃 #iCant— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025
ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ ക്യാമറയെ ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു മറ്റൊരു പോസ്റ്റ്. "48MP x 3 ഇപ്പോഴും 200MPക്ക് തുല്യമല്ല." എന്നാണ് സാംസങ് എഴുതിയത്. ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ, ഐഫോൺ 17 പ്രോയുടെയും ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സിന്റെയും ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തെയാണ് സാംസങ് നേരിട്ട് വിമർശിച്ചത്. ഈ രണ്ട് ആപ്പിൾ ഫോണുകളിലും 48 എംപിയുടെ മൂന്ന് പിൻ ക്യാമറകളുണ്ട്. അതേസമയം സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 അൾട്രയ്ക്ക് പിന്നിൽ 200MP + 50MP + 50MP + 10MP ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണുള്ളത്. യഥാർത്ഥ നവീകരണം ഹൈപ്പിനേക്കാൾ വലുതാണെന്നും ആപ്പിൾ എഴുതി.
Actual innovation > hype #iCant https://t.co/Sl0k89iSMN— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025
ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോണുമായി ആപ്പിൾ:
ഐഫോൺ 17 എയർ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോൺ ആണിത്. 5.6 എംഎം ആണ് ഇതിന്റെ വണ്ണം. 5.8 എംഎം മാത്രം വണ്ണമുള്ള ഗാലക്സി എസ് 25 എഡ്ജിന്റെ സ്ലിം ഫാക്ടറിനെ മറികടക്കാൻ ഐഫോൺ 17 എയറിന് കഴിയും.
അടിസ്ഥാന 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 1,19,900 രൂപയും, 512GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 1,39,900 രൂപയും, 1TB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 1,59,900 രൂപയും ആണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. ഐഫോൺ 17 എയറിനായുള്ള പ്രീ-ഓർഡറുകൾ സെപ്റ്റംബർ 12 വൈകുന്നേരം 5.30 മുതൽ ആരംഭിക്കും. 2025 സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും.
6.5 ഇഞ്ച് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ വലുപ്പം. എയർ മോഡലിൽ 120Hz വരെ പ്രോമോഷനോടുകൂടിയ സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ട്. ഫോണിന്റെ പിൻഭാഗത്തും മുൻവശത്തും സെറാമിക് ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ നേർത്തതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ടൈറ്റാനിയം രൂപകൽപ്പനയിലുള്ള ഐഫോണിൽ A19 പ്രോ, N1, C1X ചിപ്പുകൾ ഉണ്ട്.
പിൻവശത്ത് 48MP ഫ്യൂഷൻ മെയിൻ ക്യാമറയും 18MP സെന്റർ സ്റ്റേജ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്പേസ് ബ്ലാക്ക്, ക്ലൗഡ് വൈറ്റ്, ലൈറ്റ് ഗോൾഡ്, സ്കൈ ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ ഐഫോൺ 17 എയർ നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ നാല് ഫോണുകൾക്കൊപ്പം ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11, വാച്ച് അൾട്രാ 3, വാച്ച് എസ്ഇ, എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3 എന്നീ ഉപകരണങ്ങളും ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
