കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു: ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും; ലോഞ്ച് തീയതി അറിയാം - IPHONE 17 SERIES LAUNCH DATE

ഐഫോൺ 17 സീരിസിൽ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതിക്ഷിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം.

ഐഫോൺ 17 സീരിസ് APPLE AWE DROPPING LAUNCH EVENT ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് IPHONE 17 AIR
Apple Event 2025 will be held on September 9, 2025 (Image Credit: Apple)
ഹൈദരാബാദ്: നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസ് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വർഷത്തേയും പോലെ, കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് നടക്കുക.

'Awe dropping' എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയിൽ അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2025 സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് ആണ് 'Awe dropping' ഇവന്‍റ്. ഐഫോണുകൾക്കുള്ള ഹൈപ്പ് കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഇവന്‍റാണ് ആപ്പിളിന്‍റേത്. ഈ വർഷം ആപ്പിൾ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഐഫോൺ 17 സീരിസിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മോഡലുകൾ: സെപ്റ്റംബർ 9ന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ആപ്പിൾ പുതിയ തലമുറ ഐഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബേസിക് ഐഫോൺ 17 മോഡൽ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ മോഡലുകൾ ഈ സീരിസിൽ ഉണ്ടായേക്കും. ഈ വർഷം കമ്പനി "പ്ലസ്" വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇതിന് പകരമായി ഐഫോൺ 17 പുറത്തിറക്കാനാണ് സാധ്യത.

പ്രോ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയുടെ ഡിസൈനിൽ നവീരണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഐഫോൺ 16 സീരീസിലെ 12 എംപി പെരിസ്‌കോപ്പ് ലെൻസിന് പകരം 48 എംപി പെരിസ്‌കോപ്പ് ലെൻസുള്ള ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമായിരിക്കും ഈ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോ മോഡലുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഐഫോൺ 17 സീരീസിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോമോഷൻ OLED ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പുതിയ A19 പ്രോസസറുമായി ജോടിയാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ സീരിസിൽ വരുന്ന ഫോണുകൾ A19 സീരീസ് ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ iOS 26 പതിപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കും.

ഐഫോൺ 17 എയർ: ഐഫോൺ 17 സീരിസിൽ അൾട്ര സിം മോഡലായ ഐഫോൺ 17 എയർ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഐഫോണുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ മോഡലായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പുറത്തിറക്കുമെങ്കിൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ പ്രധാന ആകർഷണം ഐഫോൺ 17 എയർ തന്നെയായിരിക്കും.

പേരിൽ മാറ്റങ്ങളോടെ അൾട്ര സിം മോഡൽ പുറത്തിറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഐഫോൺ 17 എയറിന്‍റെ വണ്ണം 5.5 മില്ലീമീറ്റർ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഐഫോൺ മോഡലുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോണായി മാറിയേക്കാം. എങ്കിൽ ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 25 എഡ്‌ജ് ആയിരികക്ും ഐഫോൺ 17 എയറിന്‍റെ എതിരാളി.

iOS 26 അപ്ഡേറ്റ്: 2025ലെ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസിലാണ് പുതിയ iOS 26 അപ്ഡേറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോണുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായുള്ള സ്റ്റേബിൾ റോൾഔട്ട് കമ്പനി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം. പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് UI ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്‌ഡേറ്റ്. ഇത് ഉപയോക്തൃ അനുഭവത്തിലുടനീളം സുതാര്യമായ ഗ്ലാസ് പോലുള്ള ഘടകങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. iOS 7ന് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രധാന iOS നവീകരണമായിരിക്കും ഇത്. കൂടാതെ, അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌ത ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസ് സവിശേഷതകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11: പുതിയ ഐഫോണുകൾക്ക് പുറമേ, കാര്യമായ അപ്‌ഗ്രേഡുകളോടെ ആപ്പിളിന്‍റെ പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11 അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്‌മാർട്ട് വാച്ച് എസ് 11 ചിപ്പാണ് ഇതിൽ നൽകുക. കൂടാതെ സ്ലീപ്പ് സ്കോർ, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ തുടങ്ങിയ പുതിയ സവിശേഷതകളും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.

ഇന്ത്യയിലെ ഐഫോൺ നിർമ്മാണം: ആപ്പിൾ യുഎസിൽ വിൽക്കുന്ന മിക്ക ഐഫോണുകളുടെയും ഉത്പാദനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് യുഎസ് 50% താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, നിലവിൽ ഇതിൽ നിന്ന് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം?
സെപ്റ്റംബർ 9 ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30നാണ് ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ്. സിഇഒ ടിം കുക്ക് തന്‍റെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെപ്പോലെ, 'Awe dropping' ഇവന്‍റ് കമ്പനിയുടെ യൂട്യൂബ്, ആപ്പിൾ ടിവിപ്ലസ് ആപ്പ്, വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവയിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ഇതിനായുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.

