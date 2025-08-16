ഹൈദരാബാദ്: ഇൻഫിനിക്സിന്റെ ഹോട്ട് 60 സീരീസിലേക്ക് പുതിയൊരു അംഗം കൂടെ. ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 60i 5G പുറത്തിറക്കി. പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിലാണ് കമ്പനി പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. നിരവധി സവിശേഷതകളുമായാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
6.75 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള സ്ക്രീൻ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 പ്രോസസർ, സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ, 6,000mAh ബാറ്ററി എന്നീ ഫീച്ചറുകളും ഫോണിലുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാകും ഇത് ലഭ്യമാവുക. ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 60i 5Gയുടെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.
ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 60i 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 60i 5Gയുടെ 4 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഏക വേരിയന്റാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 9,299 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വില. ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് 8,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 21 മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വാങ്ങാനാവും. ഷാഡോ ബ്ലൂ, മൺസൂൺ ഗ്രീൻ, പ്ലം റെഡ്, സ്ലീക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്നീ നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും.
ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് 60i 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഡിസൈൻ ഭാഷയോടെയാണ് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. IP64 റേറ്റിങും 5 വർഷത്തെ ലാഗ്-ഫ്രീ അനുഭവത്തിനായി TÜV സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. 720x1600 പിക്സൽ സ്ക്രീൻ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.75 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ ഉള്ളത്. 20:9 വീക്ഷണാനുപാതം, 670 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 120Hz സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 240Hz വരെ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 90.3 ശതമാനം സ്ക്രീൻ-ടു-ബോഡി റേഷ്യോ എന്നിവയും ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 പ്രോസസറും മാലി-ജി 57 ജിപിയുവുമാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 4GB LPDDR4X റാമും 128 ജിബി eMMC സ്റ്റോറേജും ഇതിലുണ്ട്. മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മെമ്മറി 2 ടിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റം എക്സ്ഒഎസ് 5.1 ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് 15 ലാണ് ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഹോട്ട് 60i 5Gയിൽ സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, എഐ കോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, എഐ സമ്മറൈസേഷൻ, എഐ റൈറ്റിങ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗിനുള്ള എഐ ഇറേസർ, എഐ വാൾപേപ്പർ ജനറേറ്റർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ രസകരമായ ചില എഐ സവിശേഷതകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഹാൻഡ്സ്-ഫ്രീ പ്രവർത്തനവും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പ്രതികരണങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഫോളാക്സ് വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റും ഇതിലുണ്ട്.
ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, f/1.6 അപ്പർച്ചറും PDAFഉം ഉള്ള 50 എംപി പിൻ ക്യാമറയും, f/2.0 അപ്പർച്ചറുള്ള 5 എംപി സെൽഫി ഷൂട്ടറും ആണ് ഫോണിലുള്ളത്. 18W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫോൺ 5G, വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS, 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക്, IR ബ്ലാസ്റ്റർ, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളും ഫോണിലുണ്ട്.
