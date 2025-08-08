Essay Contest 2025

വില 19,499 രൂപ, നിറയെ എഐ ഫീച്ചറുകൾ: ഇൻഫിനിക്‌സിന്‍റെ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കി: അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ - INFINIX GT 30 5G PLUS

ഫോളാക്‌സ് എഐ വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്‍റ്, എഐ നോട്ട്, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, എഐ ഗാലറി, എഐ റൈറ്റിങ് അസിസ്റ്റന്‍റ് തുടങ്ങി നിരവധി എഐ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടുതലറിയാം.

Infinix GT 30 5G+ Launched in India (Image credit: Infinix)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 1:13 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്‌മാട്ട്‌ഫോണുമായി ഇൻഫിനിക്‌സ്. ഇൻഫിനിക്‌സ് ജിടി 30 5ജി+ എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 SoC പ്രൊസസറും, ബൈപാസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,500mAh ബാറ്ററിയുമായാണ് ഈ ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നത്.

പിൻവശത്ത് വെളുത്ത എൽഇഡി ലൈറ്റിങുള്ള സൈബർ മെക്ക ഡിസൈൻ 2.0, ഗെയിമിങിനും കൂടുതൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ജിടി ഷോൾഡർ ട്രിഗറുകൾ എന്നിങ്ങനെ വേറെയും ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. 64 എംപി സോണി IMX682 പ്രൈമറി റിയർ സെൻസറും 13 എംപി സെൽഫി ഷൂട്ടറും ഇതിലുണ്ട്. ഇൻഫിനിക്‌സ് ജിടി 30 5ജി+ ഫോണിന്‍റെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.

ഇൻഫിനിക്‌സ് ജിടി 30 5ജി+: വില, ലഭ്യത
ഇൻഫിനിക്സ് ജിടി 30 5ജി+ രണ്ട് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. 8 ജിബി + 128 ജിബി ഓപ്ഷന് 19,499 രൂപയും 8 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 20,999 രൂപയുമാണ് വില. ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ബ്ലേഡ് വൈറ്റ്, സൈബർ ഗ്രീൻ, പൾസ് ബ്ലൂ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും.

സ്റ്റോറേജ്വില
8 GB+128 GB 19,499 രൂപ
8 GB+256 GB 20,999 രൂപ

ഇൻഫിനിക്‌സ് ജിടി 30 5ജി+: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
144 ഹെർട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 2160 ഹെർട്‌സ് ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും, 4,500 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവലും, 2304 ഹെർട്‌സ് പിഡബ്ല്യുഎം ഡിമ്മിങ് റേറ്റും, എച്ച്ഡിആർ സപ്പോർട്ടും ഉള്ള 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. കൂടാതെ സ്ക്രീനിന് ടിയുവി റൈൻലാൻഡ് ഐ കെയർ സർട്ടിഫിക്കേഷനും കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ട്.

Infinix GT 30 5G+ features (Image credit: Infinix)

8 ജിബി LPDDR5X റാമുമായി ജോടിയാക്കിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 ചിപ്‌സെറ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിക്‌സിന്‍റെ പുതിയ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 256 ജിബി വരെ UFS 2.2 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള XOS 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആണ് ഇത്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രണ്ട് പ്രധാന OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും മൂന്ന് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ച് അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന് ലഭിക്കും.

ഫോളാക്‌സ് എഐ വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്‍റ്, എഐ നോട്ട്, എഐ ഗാലറി, എഐ റൈറ്റിങ് അസിസ്റ്റന്‍റ് തുടങ്ങിയ ഇൻഫിനിക്‌സ് എഐ സവിശേഷതകളും ഫോണിലുണ്ടാവും. ഗൂഗിളിന്‍റെ സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് സവിശേഷതയെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും. ഗെയിമിങിനായി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഇൻഫിനിക്‌സ് ജിടി 30 5ജി പ്ലസിൽ ജിടി ഷുൾഡ് ട്രിഗറുകൾ ഉണ്ട്. ഫോണിന് വലതുവശത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റീവ് ബട്ടണുകളാണിവ.

Infinix GT 30 5G+ features (Image credit: Infinix)

ഗെയിമിങിന് പുറമെ, ക്യാമറ ഷട്ടർ, വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ബട്ടണുകൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 90fps വരെ BGMI ഗെയിംപ്ലേ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എക്‌സ്‌ബൂസ്റ്റ് എഐ സവിശേഷതയിൽ മാജിക് വോയ്‌സ് ചേഞ്ചർ, സോൺ ടച്ച് മാസ്റ്റർ, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എസ്‌പോർട്‌സ് മോഡ് തുടങ്ങിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. 6-ലെയർ 3D വേപ്പർ ചേംബർ കൂളിങ് സിസ്റ്റമുള്ളതിനാൽ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ അധികം ചൂടാവില്ല.

ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, 64 എംപി സോണി IMX682 മെയിൻ സെൻസറും 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ഷൂട്ടറുള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ആണ് ഇതിലുള്ളത്. 13 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിൻ പാനലിൽ, 10-ലധികം ലൈറ്റിങ് പാറ്റേണുകളുള്ള ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന മെക്കാ ലൈറ്റ് എൽഇഡി യൂണിറ്റുകളുണ്ട്.

Infinix GT 30 5G+ design (Image credit: Infinix)

45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ബൈപാസ് ചാർജിങും 10W റിവേഴ്‌സ് വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ഫോണിലുണ്ടാകും. സുരക്ഷയ്ക്കായി, ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ ഉണ്ട്. IP64 റേറ്റിങാണ് നൽകിയത്. 5G, 4G, വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3, ജിപിഎസ്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് കണക്‌റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ. ഇൻഫിനിക്‌സിന്‍റെ അൾട്രാലിങ്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

