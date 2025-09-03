ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റയുടെ മൂന്ന് പുത്തൻ എസ്‌യുവികൾ പുറത്തിറക്കി: അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ - HYUNDAI CRETA KING LIMITED EDITION

ക്രെറ്റ കിങ്, ക്രെറ്റ കിങ് നൈറ്റ്, ക്രെറ്റ കിങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എന്നീ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. വിലയും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും.

Hyundai Creta King, Creta King Knight, and King Limited Edition launched in India (Image credit: Hyundai)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 11:39 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യൂണ്ടായുടെ ഐക്കണിക് കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയായ ക്രെറ്റ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ക്രെറ്റയുടെ ഈ നാഴികകല്ല് ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ എസ്‌യുവികളുടെ ലൈനപ്പ് വിപുലീകരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ക്രെറ്റ കിങ്, ക്രെറ്റ കിങ് നൈറ്റ്, ക്രെറ്റ കിങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എന്നീ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കി.

അലോയ് വീലുകൾ, ഡ്രൈവർ പവർ മെമ്മറി സീറ്റ്, ഡാഷ്‌ക്യാം, ഡ്യുവൽ-സോൺ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് പുതിയ ക്രെറ്റ കിങ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ കിങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവി "കിങ്" ബ്രാൻഡിംഗോടെയാണ് വരുന്നത്. ക്രെറ്റ ലൈനപ്പിലും ക്രെറ്റ എൻ ലൈൻ മോഡലുകളിലും ഹ്യുണ്ടായ് പുതിയ ഫീച്ചർ അപ്‌ഗ്രേഡുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ കിങ്, കിങ് നൈറ്റ്, കിങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ: വില, ബുക്കിങ് വിശദാംശങ്ങൾ
ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ കിങ് മോഡലിന് 17.88 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. അതേസമയം എക്‌സ്-ഷോറൂം നൈറ്റിന് 19.49 ലക്ഷം രൂപയിലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. കിങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന് 19.64 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. മുൻനിര കിങ് പതിപ്പുകളുടെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പവർട്രെയിൻട്രാൻസ്‌മിഷൻകിങ്കിങ് നൈറ്റ്കിങ് നൈറ്റ് എഡിഷൻ
1.5L MPi പെട്രോൾമാനുവൽ(MT)₹17,88,500
IVT₹19,34,500₹19,49,400₹19,64,300
1.5L U2 CRDi ഡീസൽമാനുവൽl (MT)₹19,46,900
ഓട്ടോമാറ്റിക് (AT)₹20,42,100₹20,77,000₹20,91,900
1.5L ടർബോ GDi പെട്രോൾDCT₹20,61,100

ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ കിങ്, കിങ് നൈറ്റ്, കിങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ: പുതിയതെന്ത്?
ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റയുടെ മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളും അതിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പന നിലനിർത്തുന്നു. ക്രെറ്റ കിങിൽ പുതിയ ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് നിറമുണ്ട്. ക്രെറ്റ കിംഗിൽ പുതിയ ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് നിറമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, 18 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, ഡ്രൈവർ പവർ സീറ്റ് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ, 8-വേ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പാസഞ്ചർ സീറ്റ്, പാസഞ്ചർ സീറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വാക്ക്-ഇൻ ഉപകരണം, ഡാഷ്‌ക്യാം, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ പിന്തുണ, ടച്ച് പാനലുള്ള ഡ്യുവൽ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ (DATC), ഐടി ഡിവൈസ് ഹോൾഡറും പിൻവലിക്കാവുന്ന കപ്പ് ഹോൾഡറും ഉള്ള മുൻ നിര സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ടേബിൾ, സ്റ്റോറേജോടു കൂടിയ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രണ്ട് കൺസോൾ ആംറെസ്റ്റ്, 'കിങ്' എംബ്ലം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കിങ് മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സവിശേഷതകളും ക്രെറ്റ കിങ് നൈറ്റ് വേരിയന്‍റിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. കിങ് മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സവിശേഷതകളുമായാണ് ക്രെറ്റ കിംഗ് നൈറ്റ് വേരിയന്റ് വരുന്നത്. എന്നാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കവർ, ഹെഡ്‌റെസ്റ്റ് കുഷ്യൻ, കാർപെറ്റ് മാറ്റ്, കീ കവർ, ഡോർ ക്ലാഡിങ് എന്നിവയിൽ 'കിംഗ്' ബ്രാൻഡിങും ഉൾപ്പെടുന്നു. അബിസ് ബ്ലാക്ക്, അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് നിറങ്ങളിലും ക്രെറ്റ കിങ് നൈറ്റ് വേരിയന്‍റ് ലഭ്യമാവും. അതേസമയം, 18 ഇഞ്ച് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് അലോയ് വീലുകളും പൂർണ്ണമായും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ കളർ സ്‌കീമും ഒഴികെ,കിങ് വേരിയന്‍റിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ക്രെറ്റ കിങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്രെറ്റ കിങ്ക്രെറ്റ കിങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻക്രെറ്റ കിങ് നൈറ്റ്
അലോയ് വീലുകൾR18 ഡയമണ്ട് കട്ട്R18 മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്
ഡ്രൈവർ പവർ സീറ്റ്
മെമ്മറി ഫങ്‌ഷൻ		ഉണ്ട്
പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്
8-വേ അഡ്‌ജസ്റ്റ്‌മെന്‍റ്		ഉണ്ട്
പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്
വാക്ക്-ഇൻ ഡിവൈസ്		ഉണ്ട്
ഡാഷ്‌ക്യാംഉണ്ട്
വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ്
ഓട്ടോ/ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ		ഉണ്ട്
ഡ്യുവൽ സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്
ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ (DATC)		ഉണ്ട്(Touch Panel)
മുൻ നിര സീറ്റ് ബാക്ക് ടേബിൾ
/ഐടി ഡിവൈസ് ഹോൾഡർ 		ഉണ്ട്
സ്റ്റോറേജോടു കൂടിയ സ്ലൈഡിങ്
ഫ്രണ്ട് കൺസോൾ ആംറെസ്റ്റ്		ഉണ്ട്
എക്സ്ക്ലൂസീവ് എംബ്ലംകിങ് എംബ്ലംആക്‌സസറികളിൽ
കിങ് ബ്രാൻഡിങ്		നൈറ്റ് എംബ്ലം
അധിക ബ്രാൻഡിങ്സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കവർ,
ഹെഡ്‌റെസ്റ്റ് കുഷ്യൻ,
കാർപെറ്റ് മാറ്റ്, കീ കവർ,
ഡോർ ക്ലാഡിങ്
എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ1.5L MPi പെട്രോൾ (MT/IVT)1.5L MPi പെട്രോൾ (IVT),1.5L MPi
പെട്രോൾ (IVT),
1.5L U2 CRDi ഡീസൽ (MT/AT)1.5L U2 CRDi ഡീസൽ (AT)1.5L U2 CRDi
ഡീസൽ (AT)
1.5L ടർബോ GDi ഡീസൽ (DCT)
ലഭ്യമായ കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് (New)അബിസ് ബ്ലാക്ക്പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള
സ്റ്റൈലിങ്
അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ്
ബ്ലാക്ക് മാറ്റ്

ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ കിങ്, കിങ് നൈറ്റ്, കിങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ കിങ് മൂന്ന് എഞ്ചിൻ വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 1.5L MPi പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, 1.5L U2 CRDi ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, 1.5L ടർബോ GDi പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്നിവയാണ് എഞ്ചിൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ. MPi പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 6-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ, IVT ട്രാൻസ്‌മിഷനുകളുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയത്. U2 CRDi ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 6-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ, 6-സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനുകളുമായി ആണ് ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടർബോ GDi പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 7-സ്‌പീഡ് DCT ഗിയർബോക്‌സുമായി ജോഡിയാക്കിയത്.

ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ കിങ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനിൽ IVT ഗിയർബോക്‌സുള്ള 1.5L MPi പെട്രോൾ എഞ്ചിനും 6-സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനുള്ള 1.5L U2 CRDi ഡീസൽ എഞ്ചിനും ഉണ്ട്. അതേസമയം, കിങ് നൈറ്റിൽ IVT ട്രാൻസ്‌മിഷനുള്ള 1.5L MPi പെട്രോൾ എഞ്ചിനും 6-സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനുള്ള 1.5L U2 CRDi ഡീസൽ എഞ്ചിനും ഉണ്ട്.

ക്രെറ്റ വേരിയന്‍റുകളിലെ പുതിയ സവിശേഷതകൾ:
കിങ് എഡിഷന്‍റെ ലോഞ്ചിനു പുറമേ, ടച്ച് പാനലോടുകൂടിയ ഡ്യുവൽ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ (DATC), വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ, ഒരു ഡാഷ്‌ക്യാം, 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ സവിശേഷതകളും ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ നിരയിലുടനീളം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത്, ക്രെറ്റ എൻ ലൈനിൽ ടച്ച് പാനലോടുകൂടിയ ഡ്യുവൽ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ (DATC), വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ, ലൈനപ്പിലുടനീളം ഒരു ഡാഷ്‌ക്യാം എന്നിവയും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

