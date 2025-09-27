ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ബുള്ളറ്റിനെ കടത്തി വെട്ടുമോ? മനം കീഴടക്കി ഹോണ്ട CB350C, അറിയാം വിലയും സവിശേഷതകളും

ബ്രൗൺ, റെഡ് മെറ്റാലിക് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ഹോണ്ട CB350C സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനുകള്‍ ഇറങ്ങിയത്.

Honda CB350C Special Edition (Honda)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ മോഡല്‍ ബുള്ളറ്റിന് കടപിടക്കുന്ന തരത്തില്‍ മോഡേണ്‍ ലുക്കില്‍ ഹോണ്ട CB350C സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇന്ത്യയില്‍ പുറത്തിറക്കി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് CB350 മോഡലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ എഡിഷനാണ് ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആൻഡ് സ്‌കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്. CB350C അവതരിപ്പിച്ചതോടെ വിന്‍ഡേജ് ബൈക്ക് പ്രേമികള്‍ക്ക് ആകര്‍ഷകമായിരുന്ന CB350 ൻ്റെ പുനർനാമകരണമാണ് കമ്പനി നടത്തുന്നത്.

ഹോണ്ട CB350C സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: ഡിസൈനിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ഹോണ്ട CH350C സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനില്‍ "CB350C" ലോഗോയും ഇന്ധന ടാങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ സ്റ്റിക്കറും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്ധന ടാങ്കിലുടനീളം പുതിയ ലൈൻ ഗ്രാഫിക്‌സും ഫ്രണ്ട്, റിയർ ഫെൻഡറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഡിസൈന്‍ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ക്രോമിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു റിയർ ഗ്രാബ്രെയിലും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള സീറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ റെട്രോ ആകർഷണം നൽകുന്ന മാറ്റ് ഡ്യൂൺ ബ്രൗൺ, റെബൽ റെഡ് മെറ്റാലിക് ഷേഡുകളിൽ CB350C സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ലഭ്യമാണ്.

ഹോണ്ട CB350C സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ്റെ (എക്‌സ്-ഷോറൂം, ബെംഗളൂരു) വില 2,01,900 രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ ആദ്യ വാരം മുതൽ ഹോണ്ടയുടെ പ്രീമിയം ബിഗ് വിങ് ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴി ബൈക്കിൻ്റെ ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കും.

വിലRs 2,10,900 (എക്‌സ്-ഷോറൂം, ബെംഗളൂരു)
കളര്‍മാറ്റ് ഡ്യൂൺ ബ്രൗൺ,റെഡ് മെറ്റാലിക്
ബുക്കിങ് സ്റ്റാറ്റസ്ആരംഭിച്ചു
ഡെലിവറി സ്റ്റാറ്റസ്2025 ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം

ഹോണ്ട CB350C സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ

ഹോണ്ട CB350C സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനില്‍ വിൻഡേജ് രൂപത്തോടൊപ്പം മോഡേണ്‍ ലുക്കും നല്‍കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ-അനലോഗ് ക്ലസ്റ്റർ, ഹോണ്ട സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വോയ്‌സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഡ്യുവൽ-ചാനൽ, ഹോണ്ട സെലക്‌ടബിൾ ടോർക്ക് കൺട്രോൾ, അസിസ്റ്റ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഹോണ്ട CB350C സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഹോണ്ട CB350C സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന് മെക്കാനിക്കല്‍പരമായ മാറ്റങ്ങളില്ല. BSVI OBD2B, E20 ഇന്ധന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പാലിക്കുന്ന അതേ 348.36cc, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 5,500 rpm-ൽ 20.78 bhp പവറും 3,000 rpm-ൽ 29.5 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ എഞ്ചിൻ 5-സ്‌പീഡ് ട്രാൻസ്‌മിഷനുമായി സംയോജിക്കുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷൻവിശദാംശങ്ങൾ
എഞ്ചിൻ348.36cc
എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ്സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, എയർ കൂൾഡ്
കംപ്ലയൻസ്BSVI OBD2B, E20 ഇന്ധന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
പീക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട്5,500 ആർ‌പി‌എമ്മിൽ 20.78 ബി‌എച്ച്‌പി
പീക്ക് ടോർക്ക്3,000 ആർ‌പി‌എമ്മിൽ 29.5 എൻ‌എം
ട്രാൻസ്‌മിഷൻ5-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ

