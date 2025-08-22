ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വില ഒരു ലക്ഷം രൂപ; ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ സിംഗിൾ സീറ്റർ വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കി - HERO XTREME 125R SINGLE SEAT

ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ പുതിയ സിംഗിൾ സീറ്റർ വേരിയന്‍റ് ഐബിഎസ് വേരിയന്‍റിനും സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് എബിഎസ് വേരിയന്‍റിനും ഇടയിലാണ് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശദമായറിയാം.

HERO XTREME 125R ENGINE HERO XTREME 125R PRICE ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ HERO XTREME 125R FEATURES
Hero Xtreme 125R Single Seat Variant Launched in India (Image credit: Hero MotoCorp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനവും പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി അടുത്തിടെയാണ് പുതിയ ഗ്ലാമർ എക്‌സ് 125 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് തങ്ങളുടെ ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത സിംഗിൾ സീറ്റർ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ പുതിയ വേരിയന്‍റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.

ഹീറോ എക്‌സ്ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ മുൻ മോഡലുകൾ സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് സജ്ജീകരണത്തോടെയാണ് കമ്പനി വിറ്റഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് അതിന്‍റെ സ്‌പോർട്ടി യൂത്ത് ഡിസൈനിന് അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ-സീറ്റ് വേരിയന്‍റ് അപ്‌ഡേറ്റോടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പുതിയ സിംഗിൾ-സീറ്റ് വേരിയന്‍റിനായി കമ്പനി ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് ഒന്നും തന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഇതോടെ ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാവും. എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ ഐബിഎസ്, എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ എബിഎസ്, എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ സിംഗിൾ സീറ്റർ എന്നിവയാണ് മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകൾ. ഇതിൽ സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് ഐബിഎസ് 98,425 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് എബിഎസ് വേരിയന്‍റിന് 1.02 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.

HERO XTREME 125R ENGINE HERO XTREME 125R PRICE ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ HERO XTREME 125R FEATURES
Hero Xtreme 125R (Image credit: Hero MotoCorp)

സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് ഐബിഎസ് വേരിയന്‍റിന് മുകളിലാണ് സിംഗിൾ സീറ്റർ വേരിയന്‍റ് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽസ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് എബിഎസ് വേരിയന്‍റിന് തൊട്ടുതാഴെയുമാണ് സിംഗിൾ സീറ്റർ വേരിയന്‍റിന്‍റെ സ്ഥാനം. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ പുതിയ സിംഗിൾ സീറ്റ് വേരിയന്‍റ് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സിന്‍റെ ടോപ്‌ വേരിയന്‍റിന് സമാനമാണ്.

പക്ഷേ, ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സിൽ റൈഡ്-ബൈ-വയർ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളും ലഭ്യമാവും. അതേസമയം ഹീറോ എക്‌സ്ട്രീം 125 ആറിൽ സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസ് ഉണ്ട്. ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ സിംഗിൾ-സീറ്റ് വേരിയന്‍റ് ഡ്രൈവർ, പില്യൺ പോലുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ അത്ര സ്‌പോർട്ടി ലുക്ക് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നില്ല.

HERO XTREME 125R ENGINE HERO XTREME 125R PRICE ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ HERO XTREME 125R FEATURES
Hero Xtreme 125R (Image credit: Hero MotoCorp)

ഹീറോ എക്‌സ്ട്രീം 125 ആർ: പവർട്രെയിൻ
ഗ്ലാമർ എക്‌സിന്‍റെ അതേ 124.7 സിസി എഞ്ചിനിലാണ് ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ വരുന്നത്. 11.5 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 10.5 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ എഞ്ചിന് സാധിക്കും. 5 സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ മോഡലിന്‍റെ പ്രധാന എതിരാളി ടിവിഎസ് റൈഡർ സിംഗിൾ-സീറ്റ് വേരിയന്‍റ് ആയിരിക്കും. 93,865 രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില.

Also Read:

  1. വെറും രണ്ട് സെക്കന്‍ഡില്‍ 0-100 വേഗം; കരുത്തിനൊപ്പം ലുക്കിലും വ്യത്യസ്‌തന്‍, ഓലയുടെ ഡയമണ്ട്‌ഹെഡ് 2027-ഓടെ വിപണിയിലേക്ക്
  2. പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി യമഹ: രണ്ട് സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി; വിപണിയിലെത്തിയത് എൻഹാൻസ്‌ഡ് പവർ അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റവുമായി
  3. പവര്‍ഫുള്‍ എഞ്ചിനുമായി വിപണി കീഴടക്കാൻ കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്ക്; അറിയാം സവിശേഷതകളും വിലയും
  4. പിക്‌സൽ 10 സീരിസിനൊപ്പം പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചും ഇയർബഡ്‌സും: അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ
  5. പിക്‌സൽ സീരിസിലെ 'പത്താമൻ' എത്തി: അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റും പിക്‌സൽ 10 പ്രോയും താരതമ്യം ചെയ്യാം

ഹൈദരാബാദ്: ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സംവിധാനവും പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി അടുത്തിടെയാണ് പുതിയ ഗ്ലാമർ എക്‌സ് 125 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് തങ്ങളുടെ ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത സിംഗിൾ സീറ്റർ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ പുതിയ വേരിയന്‍റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.

ഹീറോ എക്‌സ്ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ മുൻ മോഡലുകൾ സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് സജ്ജീകരണത്തോടെയാണ് കമ്പനി വിറ്റഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് അതിന്‍റെ സ്‌പോർട്ടി യൂത്ത് ഡിസൈനിന് അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ-സീറ്റ് വേരിയന്‍റ് അപ്‌ഡേറ്റോടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പുതിയ സിംഗിൾ-സീറ്റ് വേരിയന്‍റിനായി കമ്പനി ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് ഒന്നും തന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഇതോടെ ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാവും. എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ ഐബിഎസ്, എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ എബിഎസ്, എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ സിംഗിൾ സീറ്റർ എന്നിവയാണ് മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകൾ. ഇതിൽ സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് ഐബിഎസ് 98,425 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് എബിഎസ് വേരിയന്‍റിന് 1.02 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.

HERO XTREME 125R ENGINE HERO XTREME 125R PRICE ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ HERO XTREME 125R FEATURES
Hero Xtreme 125R (Image credit: Hero MotoCorp)

സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് ഐബിഎസ് വേരിയന്‍റിന് മുകളിലാണ് സിംഗിൾ സീറ്റർ വേരിയന്‍റ് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽസ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് എബിഎസ് വേരിയന്‍റിന് തൊട്ടുതാഴെയുമാണ് സിംഗിൾ സീറ്റർ വേരിയന്‍റിന്‍റെ സ്ഥാനം. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ പുതിയ സിംഗിൾ സീറ്റ് വേരിയന്‍റ് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സിന്‍റെ ടോപ്‌ വേരിയന്‍റിന് സമാനമാണ്.

പക്ഷേ, ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്‌സിൽ റൈഡ്-ബൈ-വയർ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളും ലഭ്യമാവും. അതേസമയം ഹീറോ എക്‌സ്ട്രീം 125 ആറിൽ സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസ് ഉണ്ട്. ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ സിംഗിൾ-സീറ്റ് വേരിയന്‍റ് ഡ്രൈവർ, പില്യൺ പോലുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ അത്ര സ്‌പോർട്ടി ലുക്ക് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നില്ല.

HERO XTREME 125R ENGINE HERO XTREME 125R PRICE ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ HERO XTREME 125R FEATURES
Hero Xtreme 125R (Image credit: Hero MotoCorp)

ഹീറോ എക്‌സ്ട്രീം 125 ആർ: പവർട്രെയിൻ
ഗ്ലാമർ എക്‌സിന്‍റെ അതേ 124.7 സിസി എഞ്ചിനിലാണ് ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ വരുന്നത്. 11.5 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 10.5 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ എഞ്ചിന് സാധിക്കും. 5 സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർ മോഡലിന്‍റെ പ്രധാന എതിരാളി ടിവിഎസ് റൈഡർ സിംഗിൾ-സീറ്റ് വേരിയന്‍റ് ആയിരിക്കും. 93,865 രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില.

Also Read:

  1. വെറും രണ്ട് സെക്കന്‍ഡില്‍ 0-100 വേഗം; കരുത്തിനൊപ്പം ലുക്കിലും വ്യത്യസ്‌തന്‍, ഓലയുടെ ഡയമണ്ട്‌ഹെഡ് 2027-ഓടെ വിപണിയിലേക്ക്
  2. പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി യമഹ: രണ്ട് സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി; വിപണിയിലെത്തിയത് എൻഹാൻസ്‌ഡ് പവർ അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റവുമായി
  3. പവര്‍ഫുള്‍ എഞ്ചിനുമായി വിപണി കീഴടക്കാൻ കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്ക്; അറിയാം സവിശേഷതകളും വിലയും
  4. പിക്‌സൽ 10 സീരിസിനൊപ്പം പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചും ഇയർബഡ്‌സും: അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ
  5. പിക്‌സൽ സീരിസിലെ 'പത്താമൻ' എത്തി: അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റും പിക്‌സൽ 10 പ്രോയും താരതമ്യം ചെയ്യാം

For All Latest Updates

TAGGED:

HERO XTREME 125R ENGINEHERO XTREME 125R PRICEഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആർHERO XTREME 125R FEATURESHERO XTREME 125R SINGLE SEAT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.