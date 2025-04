ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കൂടുതല്‍ കരുത്തും സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കും! പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകളുമായെത്തി ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് 2025 - 2025 HERO SPLENDOR PLUS

The Hero Splendor Plus and Passion Plus bikes are now OBD2B compliant ( ETV Bharat via Hero MotoCorp )