ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളിൽ പരിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ചരക്കുസേവനനികുതി (ജി എസ് ടി) 5, 18, 40 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ലാബുകളായി വിഭജിക്കും. ഇതോടെ വിലയിൽ നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും.
ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായത്തിൽ ഗുണപരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ചരക്ക് - സേവന നികുത സമ്പ്രദായത്തില് സമ്പൂര്ണ പരിഷ്കരണത്തിന് ഇന്നലെയാണ് ജി എസ് ടി കൗണ്സില് അംഗീകാരം നല്കിയത്. പുതുക്കിയ ജി എസ് ടി നിരക്കുകള് സെപ്റ്റംബർ 22 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വരും.
വിളിയോട് വിളി
ജി എസ് ടി നിരക്ക് മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം, ഷോറുമിലേയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നവരുടെയും മറ്റും എണ്ണം വർധിച്ചു. 20 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിലയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അറിയാനാണ് കൂടുതൽ പേരും അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത്.
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announced the Next-Generation GST Reforms in his Independence Day address from the ramparts of Red Fort.— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
Working on the same principle, the GST Council has approved significant reforms today.
These reforms have a multi-sectoral and… pic.twitter.com/NzvvVScKCF
പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡീലർഷിപ്പുകൾ വർധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. പുതിയ ജിഎസ്ടി കീഴിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വില അറിയാൻ നിരവധി ആളുകൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ ഉപഭോക്തൃ അന്വേഷണങ്ങൾ 20-25% ത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എഫ്എഡിഎ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് വിങ്കേഷ് ഗുലാത്തി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക വില സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായാലുടൻ ഡീലർമാർ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ റീട്ടെയിൽ വ്യവസായത്തിന് ഒരു നിർണായക നിമിഷമായിട്ടാണ് 56-ാമത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തെ എഫ്എഡിഎ പ്രസിഡൻ്റ് സിഎസ് വിഘ്നേശ്വർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
താങ്ങാനാവുന്ന വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക നടപടിയാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ നീക്കം ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ മൊബിലിറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വിഘ്നേശ്വർ പറഞ്ഞു.
സെസ്
സെസ് തുകകളെക്കുറിച്ച് എഫ്എഡിഎ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കുകയും ഉടനടി മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും എഫ്എഡിഎ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഡീലർമാർക്ക് സെസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടം ഏകദേശം 2,500 കോടി രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സ്രോതസ്സുകൾ കണക്കാക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഗുണമിതാണ്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കാറുകളുടെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 40 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ വിലവർദ്ധനവായി ഇത് തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ പ്രധാന മാറ്റം ജി എസ് ടിക്ക് പുറമേ മുമ്പ് ഈടാക്കിയിരുന്ന അധിക സെസ് നീക്കം ചെയ്തതാണ്. 17 മുതൽ 22 ശതമാനം വരെയുള്ള ഈ സെസ് ആഡംബര, ഐസിഇ വാഹനങ്ങളുടെ ഓൺ-റോഡ് വിലയിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പുതുക്കിയ നികുതി പ്രകാരം, മുഴുവൻ സെസ് ഘടകവും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, എസ്യുവികളും ചെറിയ കാറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വലിയ മോഡലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഡംബര വാഹനങ്ങൾക്ക് അധിക ലെവികളൊന്നുമില്ലാതെ 40 ശതമാനം ജി എസ് ടി ഈടാക്കും. ഇത് ഫലപ്രദമായ നികുതി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രീമിയം മോഡലുകളുടെ വിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടാക്കുന്നതിനും കാരണമാകും.
അറിയാം
ചെറിയ കാറുകൾക്കും എൻട്രി ലെവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്കും വില കുറയും. 1200 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള പെട്രോൾ, എൽപിജി, സിഎൻജി കാറുകൾക്കും 1500 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ഡീസൽ കാറുകൾക്കും 18 ശതമാനം ജി എസ് ടി ആയിരിക്കും. മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ്, വാഗൺ ആർ, ഹ്യുണ്ടായ് i20, ടാറ്റ ആൾട്രോസ്, ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ, ഹോണ്ട ഷൈൻ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ വില കുറയും.
എന്നാൽ പ്രീമിയം വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് പുതിയ പരിഷ്കരണം. 40 ശതമാനം ജി എസ് ടി നൽകേണ്ടിവരും. അതുപോലെ, 350 സിസിയിൽ കൂടുതലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്കും 40 ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കും. അധിക കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് ഉണ്ടാകില്ല. മൊത്തത്തിലുള്ള നികുതി ഭാരം കുറയും.
1.ആഡംബര വസ്തുക്കള്
- 1200 സിസി/1500 സിസിക്ക് മുകളിലുള്ള എഞ്ചിനുകളുള്ള എസ്യുവികൾക്കും വലിയ കാറുകൾക്കും 40% ജിഎസ്ടിയാണ് നിലവില് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- 350 സിസിക്ക് മുകളിലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ, യാച്ചുകൾ, സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾ, റിവോൾവറുകൾ, പിസ്റ്റളുകൾ എന്നിവയും 40% ആവും.
2. വാഹനം
- ട്രാക്ടറുകൾ, സൈക്കിളുകൾ, 350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ, ചെറുകാറുകൾ, ഇലക്ട്രിക്, ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും.
