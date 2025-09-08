ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ജിഎസ്‌ടി കുറച്ചതോടെ കാറുകൾക്ക് 8.9 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലക്കുറവ്: പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ വിവിധ മോഡലുകളുടെ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ അറിയാം

പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ വിവിധ മോഡലുകൾക്ക് 65,000 മുതൽ 8.9 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില കുറയും. സെപ്‌റ്റംബർ 22 മുതലാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുക.

GST CUT CAR PRICES 2025 NEW PRICE LIST OF CARS GST RATE CHANGES 2025 ജിഎസ്‌ടി
Representational Image (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 9:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കാറുകൾക്ക് ഗണ്യമായ വിലക്കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച്ബാക്കുകൾ മുതൽ ആഡംബര എസ്‌യുവികൾ വരെയുള്ള എല്ലാ കാറുകളുടെയും ഓൺ-റോഡ് വിലയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ മോഡലുകൾക്കനുസരിച്ച് 65,000 മുതൽ 8.9 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിവിധ കമ്പനികളുടെ കാറുകൾക്ക് വില കുറയും.

കാർ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സുവർണാവസരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തോടോ സുഹൃത്തുക്കളോടോ ഒപ്പം യാത്ര പോവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ കാറെന്ന സ്വപ്‌നം പൂവണിയിക്കാൻ പരിഷ്‌കരിച്ച ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് സഹായിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, മഹീന്ദ്ര, ഹ്യുണ്ടായ്, സ്കോഡ, റെനോ, ടൊയോട്ട, ബിഎംഡബ്ല്യു, മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് തുടങ്ങിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത മോഡലുകളുടെ വില കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

2025 സെപ്‌റ്റംബർ 22 മുതലായിരിക്കും പരിഷ്‌കരിച്ച ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ നടപ്പാക്കുക. ഓരോ കമ്പനികളുടെയും വിവിധ മോഡലുകൾക്ക് എത്ര രൂപ വരെ വില കുറയുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്

ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണത്തെത്തുടർന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് 1.45 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടിയാഗോ, ആൾട്രോസ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ഹാച്ച്ബാക്കുകളുടെ വില കമ്പനി ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം 75,000 രൂപയും 1.10 ലക്ഷം രൂപയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ച്, നെക്‌സോൺ പോലുള്ള സബ്‌കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവികൾക്ക് ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം 85,000 രൂപയും 1.55 ലക്ഷം രൂപയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂപ്പെ എസ്‌യുവി മോഡലായ ടാറ്റ കർവ്വിന് 65,000 രൂപയും പ്രീമിയം എസ്‌യുവി മോഡലുകളായ ഹാരിയർ, സഫാരി എന്നിവയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം 1.40 ലക്ഷം രൂപയും 1.45 ലക്ഷം രൂപയും വിലക്കുറവുണ്ട്.

മോഡൽവിലക്കുറവ് (₹)
ടാറ്റ ടിയാഗോ75,000 രൂപ വരെ
ടാറ്റ ടിഗോർ80,000 രൂപ വരെ
ടാറ്റ ആൽട്രോസ്1.10 ലക്ഷം വരെ
ടാറ്റ പഞ്ച്85,000 ലക്ഷം
ടാറ്റ നെക്‌സോൺ1.55 ലക്ഷം
ടാറ്റ കർവ്65,000 രൂപ
ടാറ്റ ഹാരിയർ1.40 ലക്ഷം
ടാറ്റ സഫാരി1.45 ലക്ഷം

മഹീന്ദ്ര

ജിഎസ്‌ടി 2.0 പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ മഹീന്ദ്രയുടെ ബൊലേറോ നിയോയ്ക്ക് 1.27 ലക്ഷം രൂപ വില കുറയും. സബ്-കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയായ XUV 3XOയുടെ പെട്രോൾ വേരിയന്‍റിന് 1.40 ലക്ഷം രൂപയും, ഡീസൽ വേരിയന്‍റിന് 1.56 ലക്ഷം രൂപയും വില കുറയും. 3 ഡോർ ഥാറിന് ഇപ്പോൾ 1.35 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലക്കുറവുണ്ട്. അതേസമയം ഥാർ റോക്‌സ്എക്‌സിന് ഇപ്പോൾ 1.33 ലക്ഷം രൂപ വിലക്കുറവ് ലഭിക്കും. സ്‌കോർപിയോ ക്ലാസിക്, സ്‌കോർപിയോ എൻ തുടങ്ങിയ എസ്‌യുവി മോഡലുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ 1.01 ലക്ഷം രൂപയും 1.45 ലക്ഷം രൂപയും വരെ ആയിരിക്കും വില കുറയുക. പ്രീമിയം എസ്‌യുവിയായ XUV700ന് 1.43 ലക്ഷം രൂപ വിലക്കുറവുണ്ടായിരിക്കും.

മോഡൽവിലക്കുറവ് (₹)
മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ നിയോ1.27 ലക്ഷം

മഹീന്ദ്ര XUV 3XO (പെട്രോൾ)

മഹീന്ദ്ര XUV 3XO (ഡീസൽ)

1.40 ലക്ഷം

1.56 ലക്ഷം

മഹീന്ദ്ര ഥാർ (3-door)1.35 ലക്ഷം വരെ
മഹീന്ദ്ര ഥാർ ROXX1.33 ലക്ഷം
മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ ക്ലാസിക്1.01 ലക്ഷം
മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എൻ1.45 ലക്ഷം
മഹീന്ദ്ര XUV7001.43 ലക്ഷം വരെ

ഹ്യുണ്ടായ്

ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കാർ നിർമ്മാതാവായ ഹ്യുണ്ടായ് അയോണിക് 5, ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക് എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ മോഡലുകൾക്ക് വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് i10 നിയോസ്, i20, i20 N ലൈൻ തുടങ്ങിയ ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലുകൾക്ക് യഥാക്രമം 73,808 രൂപ, 98,053 രൂപ, 1.08 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വിലക്കുറവ്. ഹ്യുണ്ടായ് ഓറയ്‌ക്ക് 78,465 രൂപ കുറവാണ്. അതേസമയം വെർണയുടെ വിലയിൽ 60,640 രൂപയും കുറവുണ്ട്.

എക്‌സ്‌റ്റർ, വെന്യു, വെന്യു എൻ ലൈൻ തുടങ്ങിയ സബ്-കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവി മോഡലുകളുടെ വിലയിൽ കമ്പനി യഥാക്രമം 89,209 രൂപ, 1.23 ലക്ഷം രൂപ, 1.19 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ജനപ്രിയ മിഡ്-സൈസ് എസ്‌യുവിയായ ക്രെറ്റയ്‌ക്കും സ്‌പോർട്ടി ക്രെറ്റ എൻ ലൈനിനും ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം 72,145 രൂപ, 71,762 രൂപയാണ് വിലക്കുറവ്. അൽകാസർ, ട്യൂസൺ തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം എസ്‌യുവികൾക്ക് യഥാക്രമം 75,376 രൂപയും 2.4 ലക്ഷം രൂപയും വില കുറയും.

മോഡൽവിലക്കുറവ് (₹)
ഹ്യുണ്ടായ് ഗ്രാൻഡ് i10 നിയോസ്73,808 രൂപ
ഹ്യുണ്ടായ് i2098,053 രൂപ
ഹ്യുണ്ടായ് i20 എൻ ലൈൻ1.08 ലക്ഷം
ഹ്യുണ്ടായ് ഓറ78,465 രൂപ
ഹ്യുണ്ടായ് വെർണ 60,640 രൂപ
ഹ്യുണ്ടായ് എക്‌സ്റ്റർ89,209 രൂപ
ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യൂ1.23 ലക്ഷം
ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യൂ എൻ ലൈൻ1.19 ലക്ഷം
ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ72,145 രൂപ
ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ എൻ ലൈൻ71,762 രൂപ
ഹ്യുണ്ടായ് ആൾകാസർ75,376 രൂപ
ഹ്യുണ്ടായ് ട്യൂസൺ2.40 ലക്ഷം

സ്കോഡ

സ്കോഡയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ കമ്പനി ഉത്സവകാല ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിഎസ്‌ടി കൂടെ കുറയുന്നതോടെ സ്‌കോഡയുടെ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇരട്ട ധമാക്കയായിരിക്കും. സ്‌കോഡ കോഡിയാകിന് ഉത്സവകാല ഓഫറും ജിഎസ്‌ടി വിലക്കുറവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 5.8 ലക്ഷം രൂപയുടെ കിഴിവ് ലഭിക്കും.

മോഡൽജിഎസ്‌ടിഉത്സവകാല കിഴിവ്മൊത്തം വിലക്കുറവ്
സ്കോഡ കോഡിയാക്3.3 ലക്ഷം2.5 lakh ലക്ഷം5.8 ലക്ഷം
സ്കോഡ കുഷാഖ്66,000 ലക്ഷം2.5 lakh ലക്ഷം3.16 ലക്ഷം
സ്കോഡ സ്ലാവിയ63,000 ലക്ഷം1.2 lakh ലക്ഷം1.86 ലക്ഷം

റെനോ

പുതുക്കിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോ 96,395 രൂപ വരെ വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മോഡലിന്‍റെയും വിലയിൽ എത്ര രൂപ വരെ മാറ്റം വരുമെന്ന് കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഏറ്റവും വില കുറയുക കൈഗറിനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടൊയോട്ട

ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ എസ്‌യുവിയായ ഫോർച്യൂണറിന് 3.49 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെജൻഡറിന് 3.34 ലക്ഷം രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയ്ക്ക് 1.80 ലക്ഷം രൂപയും ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിന് 1.15 ലക്ഷം രൂപയും വിലക്കുറവുണ്ടാവും.

മോഡൽവിലക്കുറവ് (₹)
ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ3.49 ലക്ഷം വരെ
ടൊയോട്ട ലെജൻഡർ3.34 ലക്ഷം
ടൊയോട്ട ഹിലക്‌സ്2.52 ലക്ഷം
ടൊയോട്ട Velfire2.78 ലക്ഷം
ടൊയോട്ട കാമ്രി1.01 ലക്ഷം
ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ1.15 ലക്ഷം
ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈബ്രിഡ്1.15 ലക്ഷം വരെ
മറ്റ് മോഡലുകൾ1.11 ലക്ഷം വരെ

ബിഎംഡബ്ല്യു

ജർമ്മൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ വില 8.9 ലക്ഷം രൂപ വരെ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 സീരിസ് ഗ്രാൻ കൂപ്പെയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 45.3 ലക്ഷം രൂപയും 3 സീരീസ് ലോങ് വീൽബേസിന് (LWB) 60.5 ലക്ഷം രൂപയും 5 സീരീസ് LWB യ്ക്ക് 72.4 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പുതിയ വില. X1, X5, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായ X7 എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 50.6 ലക്ഷം രൂപ, 93.7 ലക്ഷം രൂപ, 1.2 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വില

മോഡൽപുതിയ വിലവിലക്കുറവ്
ബിഎംഡബ്ല്യു 2 സീരിസ്
ഗ്രാൻ കൂപ്പെ		45.3 ലക്ഷം8.9 ലക്ഷം രൂപ വരെ
ബിഎംഡബ്ല്യു എ3
സീരിസ് LWB		60.5 ലക്ഷം
ബിഎംഡബ്ല്യു 5
സീരിസ് LWB		72.4 ലക്ഷം
ബിഎംഡബ്ല്യു X150.6 ലക്ഷം
ബിഎംഡബ്ല്യു X593.7 ലക്ഷം
ബിഎംഡബ്ല്യു X71.2 കോടി

മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ്

മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസിന്‍റെ വിവിധ മോഡലുകളുടെ വില 2.6 ലക്ഷം മുതൽ 11 ലക്ഷം രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എസ്-ക്ലാസ് എസ് 450 4മാറ്റിക് ഇപ്പോൾ 1.88 കോടി രൂപയാണ് വില. ജിഎൽഎസ് 450ഡി എഎംജി ലൈനിന്‍റെ വില 10 ലക്ഷം രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1.34 കോടിയാണ് ഇതിന്‍റെ പുതിയ വില. വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

മോഡൽപുതിയ വിലവിലക്കുറവ്
എസ്-ക്ലാസ് എസ് 450 4MATIC1.88 കോടി11 ലക്ഷം
ജിഎൽഎസ് 450d എഎംജി ലൈൻ1.34 കോടി10 ലക്ഷം
ജിഎൽഇ 450 4MATIC1.07 കോടി8 ലക്ഷം
ഇ-ക്ലാസ്LWB 450 4MATIC91 ലക്ഷം6 ലക്ഷം
ജി.എൽ.സി 300 4MATIC73.95 ലക്ഷം5.3 ലക്ഷം
ജിഎൽഎ 220d 4MATIC എഎംജി ലൈൻ52.70 ലക്ഷം3.8 ലക്ഷം
സി 300 എഎംജി ലൈൻ64.30 ലക്ഷം3.7 ലക്ഷം
എ 200ഡി45.95 ലക്ഷം2.6 ലക്ഷം

Also Read:

  1. ഔഡി കാറുകൾ മോഹിച്ചവർക്ക് ഇത് ലോട്ടറിയടിച്ചത് തന്നെ! ജിഎസ്‌ടി കുറച്ചതോടെ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്: ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 7.8 ലക്ഷം രൂപ
  2. സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പുതിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ: മാരുതിയുടെ കാറുകൾക്ക് വില കുറയുമോ? ഇഷ്‌ട്ട മോഡലുകൾക്ക് കമ്പനി എത്ര രൂപ വരെ കുറയ്‌ക്കും, അറിയാം
  3. ജിഎസ്‌ടി നിരക്കിലെ മാറ്റം: സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ ഈ അഞ്ച് പ്രീമിയം ബൈക്കുകൾക്ക് വില വർധിക്കും; റോയൽ എൻഫീൽഡ് മുതൽ പൾസർ വരെ ലിസ്റ്റിൽ
  4. ഐഫോൺ 17 സീരിസ് പുറത്തിറക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം: 16 പ്രോ മാക്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 8 ഉത്‌പന്നങ്ങൾ ആപ്പിൾ നിർത്തലാക്കുന്നു; റിപ്പോർട്ടുകൾ
  5. ഇന്ത്യൻ കാർ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് വിൻഫാസ്റ്റ്: രണ്ട് ഇലക്‌ട്രിക് എസ്‌യുവികൾ പുറത്തിറക്കി; വിശദമായി അറിയാം

For All Latest Updates

TAGGED:

GST CUT CAR PRICES 2025NEW PRICE LIST OF CARSGST RATE CHANGES 2025ജിഎസ്‌ടിGST PRICE CUTS ON CARS 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.