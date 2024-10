ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 9 പ്രോ എത്തുന്നു: പ്രീ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു; 10,000 രൂപ വരെ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ക്യാഷ്ബാക്ക്!

By ETV Bharat Tech Team

In picture: Google Pixel 9 Pro (left) and Pixel 9 (right) ( Google India )