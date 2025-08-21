ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിന്റെ പിക്സൽ 10 സീരിസ് ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 20) പുറത്തിറക്കി. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10, പിക്സൽ 10 പ്രോ, പിക്സൽ 10 പ്രോ എക്സ് എൽ, പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നീ നാല് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുമായാണ് പുതിയ സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. മെച്ചപ്പെട്ട ക്യാമറ സിസ്റ്റം, ടെൻസർ ജി5 ചിപ്സെറ്റ്, ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് യുഐ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് പുതിയ ലൈനപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന കമ്പനിയുടെ മെയ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ 2025 പരിപാടിയിലാണ് പിക്സൽ 10 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇവ 7 വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഡേറ്റുകളും സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പിക്സൽ 10 സീരിസിനൊപ്പം മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10, പിക്സൽ 10 പ്രോ മോഡലുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാം.
മുൻ മോഡലുകളിൽ നിന്നും കാര്യമായ അപ്ഗ്രേഡുകളോടെയാണ് ഈ സീരിസിലെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റായ പിക്സൽ 10 വന്നത്. ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. പിക്സൽ 10 പ്രോയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് മോഡലിലും പുത്തൻ ടെൻസർ G5 ചിപ്സെറ്റും, 3000നിറ്റ്+ OLED ഡിസ്പ്ലേയും, പിക്സൽസ്നാപ് ആക്സസറിയും, ബിൽറ്റ്-ഇൻ Qi2 മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങും ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രോ മോഡലിലെ കാര്യമായ മാറ്റം അതിന്റെ കൂടുതൽ റാമും, ക്യാമറയും, പ്രീമിയം ടച്ചുമാണ്. പിക്സൽ 10 സീരിസിലെ ബേസിക് മോഡലിന്റെയും പ്രോ വേരിയന്റിന്റെയും സവിശേഷതകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാം.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 vs പിക്സൽ 10 പ്രോ: ഡിസൈൻ
ക്യാമറ ബാറും നാല് റൗണ്ടഡ് കോർണറുകളും ഉൾപ്പെടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഡിസൈൻ ഗൂഗിളിന്റെ പതിവ് രീതിയിൽ തന്നെയായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ കമ്പനി ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതായി കാണാം. മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ അൽപ്പം വണ്ണവും ഭാരവും കൂടുതലാണ് പുതിയ മോഡലുകൾക്ക്. കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ബാറ്ററിക്കും, പുതിയ Qi2 മാഗ്നെറ്റിക് വയർലെസ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിനും ഇടം കൊടുക്കാനാണ് ഫോണിന്റെ വണ്ണം വർധിപ്പിച്ചത്.
ഇരു ഫോണുകൾക്കും 8.6 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുണ്ട്. പിക്സൽ 10ന് 204ഗ്രാമും പിക്സൽ 10 പ്രോയിൽ 207 ഗ്രാമും ആണ് ഭാരം. മുൻ മോഡലുകൾക്ക് സമാനമായി ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2 സംരക്ഷണവും, അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും, IP68 റേറ്റിങും രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കും. ഇൻഡിഗോ, ഫ്രോസ്റ്റ്, ലെമൺഗ്രാസ്, ഒബ്സിഡിയൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ പിക്സൽ 10 ലഭ്യമാവുമ്പോൾ മൂൺസ്റ്റോൺ, ജേഡ്, പോർസലൈൻ, ഒബ്സിഡിയൻ എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് പ്രോ മോഡൽ ലഭ്യമാവുക.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 vs പിക്സൽ 10 പ്രോ: ഡിസ്പ്ലേ
ഇരു മോഡലുകളിലും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.3 ഇഞ്ച് OLED സ്ക്രീനാണ് നൽകിയത്. എങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ഫീച്ചറുകളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. പിക്സൽ 10ൽ 3000-നിറ്റ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള ഒരു FHD+ പാനൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പിക്സൽ 10 പ്രോ കൂടുതൽ ഷാർപ്പായ QHD+ റെസല്യൂഷനും 3300-നിറ്റ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകും. ഇത് കഠിനമായ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സമയത്ത് പോലും ഫോണിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.രണ്ടിലും ബെസലുകൾ സ്ലിം ഡിസൈനിലാണുള്ളത്.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 vs പിക്സൽ 10 പ്രോ: പെർഫോമൻസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ
പുതിയ ടെൻസർ ജി5 ചിപ്സെറ്റാണ് രണ്ട് ഫോണുകളിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 3nm പ്രോസസ്സിൽ TSMC നിർമ്മിച്ച ഗൂഗിളിന്റെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും കസ്റ്റം ചെയ്ത പ്രോസസറാണിത്. മുൻകാല സാംസങ് നിർമ്മിത ചിപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച കാര്യക്ഷമതയും തെർമൽ ശേഷിയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
ഇമാജിനേഷൻ ടെക്നോളജീസ് നിർമ്മിച്ച പുതിയ ജിപിയു, സുഗമമായ ഗെയിമിങും മികച്ച ഗ്രാഫിക്സും പ്രകടനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേഗതയേറിയ LPDDR5X റാമും UFS 4.0 സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രോ മോഡൽ. 16GB വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജുമാണ് പ്രോ മോഡലിലുള്ളത്. അതേസമയം 12GB വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജുമാണ് ബേസിക് മോഡലിലുള്ളത്.
സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ആൻഡ്രോയ്ഡ് 16, ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ പിക്സൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവയാണ് ഈ ഫോണുകളിലുള്ളത്. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷനാണിത്.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 vs പിക്സൽ 10 പ്രോ: ക്യാമറ
മുമ്പ്, പിക്സൽ സീരിസിലെ അടിസ്ഥാന മോഡലുകളിൽ രണ്ട് ക്യാമറകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പൊളിച്ചെഴുതിയാണ് ഇത്തവണ പിക്സൽ 10 ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയുമായി എത്തിയത്. പിക്സൽ 10ൽ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
50 MP സാംസങ് GN8 മെയിൻ സെൻസർ, 13 MP അൾട്രാവൈഡ്, 10.8 MP ടെലിഫോട്ടോ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് പിക്സൽ 10ലെ ക്യാമറ സിസ്റ്റം. 10.5 എംപിയുടേതാണ് ഓട്ടോഫോക്കസുള്ള ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ. അതേസമയം പിക്സൽ 10 പ്രോയിലെ ക്യാമറ സിസ്റ്റം 50MP GN2 മെയിൻ സെൻസർ,ഹൈ-എൻഡ് 48 MP അൾട്രാവൈഡ്, 48 MP 5x പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ്. 42 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്.
പ്രോ മോഡലിൽ 100x സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിൽ 20x മാത്രമേ സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. രണ്ട് ഫോണുകളും 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നെങ്കിലും പ്രോയിൽ ProRes സൂം, ഡ്യുവൽ-റെക്കോർഡിങ് ഓപ്ഷനുകൾ പോലുള്ള അധിക ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കും.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 vs പിക്സൽ 10 പ്രോ: ബാറ്ററി, ചാർജിങ്
ബാറ്ററി വലുപ്പത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസത്തോടെയാണ് പുതിയ പിക്സൽ സീരിസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 4,970 mAh ബാറ്ററിയുമായാണ് പിക്സൽ 10 പുറത്തിറക്കിയത്. അതേസമയം 4,870 mAh ബാറ്ററിയാണ് പിക്സൽ 10 പ്രോയിലുള്ളത്. പുതിയ സീരിസിൽ ചാർജിങിൽ വലിയ അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിക്കും. പിക്സൽ 10 പുതിയ Qi2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് വഴി 29W വയർഡ് ചാർജിങും, പിക്സൽ 10 പ്രോ 15W വയർലെസ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കും. ആപ്പിളിന്റെ മാഗ്സേഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം പോലെ കേസുകൾ, സ്റ്റാൻഡുകൾ, ചാർജറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വയർലെസ് ചാർജിങ് ചെയ്യാൻ പിക്സൽ 10 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്കും സാധിക്കും.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 vs പിക്സൽ 10 പ്രോ: വില
പിക്സൽ 10 12GB വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിലാണ് ലഭ്യമാവുക. 79,999 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വില. അതേസമയം 16GB വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിൽ ലഭ്യമാവുന്ന പിക്സൽ 10 പ്രോയുടെ വില 1,09,999 രൂപയാണ്.
|സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|പിക്സൽ 10
|പിക്സൽ 10 പ്രോ
|ഡിസ്പ്ലേ
|6.3 ഇഞ്ച് OLED സ്ക്രീൻ
|6.3 ഇഞ്ച് OLED സ്ക്രീൻ
|പ്രോസസർ
|3nm ടെൻസർ ജി5 ചിപ്സെറ്റ്
|3nm ടെൻസർ ജി5 ചിപ്സെറ്റ്
|ക്യാമറ
|50 MP സാംസങ് GN8 മെയിൻ സെൻസർ, 13 MP അൾട്രാവൈഡ്, 10.8 MP ടെലിഫോട്ടോ, 10.5 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|50MP GN2 മെയിൻ സെൻസർ,ഹൈ-എൻഡ് 48 MP അൾട്രാവൈഡ്, 48 MP 5x പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ, 42 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|ബാറ്ററി
|4,970 mAh
|4,870 mAh
|സ്റ്റോറേജ്
|12GB+256 GB
|16GB+256 GB
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം
|ആൻഡ്രോയ്ഡ് 16
|ആൻഡ്രോയ്ഡ് 16
|വണ്ണം
|8.6 മില്ലീമീറ്റർ
|8.6 മില്ലീമീറ്റർ
|ഭാരം
|204 ഗ്രാം
|207 ഗ്രാം
|IP റേറ്റിങ്
|IP68
|IP68
|കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
|ഇൻഡിഗോ, ഫ്രോസ്റ്റ്, ലെമൺഗ്രാസ്, ഒബ്സിഡിയൻ
|മൂൺസ്റ്റോൺ, ജേഡ്, പോർസലൈൻ, ഒബ്സിഡിയൻ
|വില
|79,999 രൂപ
|1,09,999 രൂപ
