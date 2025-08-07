ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ പിക്സൽ സീരിസ് പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 21ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിക്സൽ 10, പിക്സൽ 10 പ്രോ, പിക്സൽ 10 പ്രോ എക്സ്എൽ, പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നീ ഫോണുകളായിരിക്കും ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക.
ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി ഗൂഗിൾ വരാനിരിക്കുന്ന പിക്സൽ ഫോണിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറക്കി. ഈ ടീസറിൽ പിക്സൽ 10 ടീസ് ചെയ്തതിനൊപ്പം ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ലോഞ്ച് വൈകിയതിന് ആപ്പിളിനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. ടീസറിൽ ആപ്പിളിന്റെ പേര് എടുത്തുപറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഗൂഗിൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചതെന്ന് മനസിലാക്കാനാവും.
ആപ്പിളിനെ പരിഹസിച്ച് ഗൂഗിൾ: "നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിക്കൂ. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10" എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് ടീസർ പുറത്തിറക്കിയത്. ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ലോഞ്ചിന്റെ കാലതാമസത്തെ ഗൂഗിൾ പിക്സലിന്റെ ടീസറിൽ പരിഹസിച്ചതിങ്ങനെ; "നിങ്ങൾ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുന്നത് ഉടനെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ, പക്ഷേ ഒരു വർഷമായി ഉടനെ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ 'ഉടനെ' എന്നതിന്റെ നിർവചനം മാറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ മാറ്റണം. നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10."
Get outside your comfort phone | 8.20.25— Made by Google (@madebygoogle) August 4, 2025
Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/JOdjGMGYxY pic.twitter.com/nvXep5w5Ru
ആപ്പിളിന്റെ സിരി നവീകരണവും ജനറേറ്റീവ് എഐ സവിശേഷതകളും ഇപ്പോഴും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഗൂഗിളിന്റെ മാസങ്ങളായി നിലവിലുള്ള നൂതന എഐ ഉപകരണങ്ങളുമായാണ് പിക്സൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വരുന്നതെന്നാണ് ടീസറിൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10ന്റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആഗോള വിപണികളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 20ന് പുറത്തിറക്കുമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് 21നാണ് പുറത്തിറക്കുക.
ആപ്പിളിന്റെ എഐ സവിശേഷതകൾ വൈകുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?
WWDC 2024ൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആപ്പിളിന്റെ എഐ പവേർഡ് സിരി സവിശേഷതകൾ 2026ൽ ആയിരിക്കും വരുക. ഇത് വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആപ്പിളിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മേധാവി ക്രെയ്ഗ് ഫെഡെറിഗി വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ആപ്പിളിന്റെ പ്രാരംഭ സമീപനം മതിയായില്ലെന്നും, ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നമാക്കാനുള്ള അത്രയും വിശ്വസനീയതയോടെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.
വ്യക്തിഗത സന്ദർഭ അവബോധവും ക്രോസ്-ആപ്പ് പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഉൾപ്പെടെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സിരി കഴിവുകളുടെ പ്രവർത്തന പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ ആപ്പിളിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഈ സവിശേഷതകളുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും മാത്രമേ ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആവശ്യമായ സമയമെടുക്കാതെയിരുന്നാൽ, അത് ആപ്പിളിന്റെ ഉപഭോക്തൃ പ്രതീക്ഷകളോ ആപ്പിൾ മാനദണ്ഡങ്ങളോ പാലിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിനോട് പറഞ്ഞു.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 ലോഞ്ചും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും:
പിക്സൽ 10, പിക്സൽ 10 പ്രോ, പിക്സൽ 10 പ്രോ എക്സ്എൽ, പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നീ ഫോണുകളായിരിക്കും ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക. എന്നാൽ പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. ലോഞ്ച് ഇവന്റ് യൂട്യൂബിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൽ പെർഫോമൻസ് മികച്ചതാക്കുന്നതിനുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.
മാത്രമല്ല, സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് കമ്പനി ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്മാർട്ട്ഫോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മികച്ച ഫീച്ചറുകളുമായി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് സൂചന നൽകുന്നതാണ് ടീസറിലെ ടാഗ്ലൈൻ.
Also Read:
- ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത് നാല് പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ: വിശദാംശങ്ങൾ
- അണ്ടർവാട്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫീച്ചറുമായി വിവോയുടെ പുതിയ ഫോൺ: വിലയും പ്രത്യേകതകളും
- വരുന്നു, തട്ടിപ്പിന് തടയിടാൻ വാട്സ്ആപ്പിൽ പുതിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചർ: സേഫ്റ്റി ഓവർവ്യൂ സവിശേഷതയെ കുറിച്ചറിയാം
- ഐഫോൺ 17 പ്രോയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ചോർന്നു: ക്യാമറ ഡിസൈനും പുതിയ ഫീച്ചറുകളും; വിശദാംശങ്ങൾ
- സ്പോട്ടിഫൈ ആരാധകർക്ക് ദുഃഖ വാർത്ത: പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് 50 രൂപ വരെ വില വർധിച്ചു; പുതിയ നിരക്ക് അറിയാം