ന്യൂയോർക്ക്: ഗൂഗിളിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സീരീസായ പിക്സൽ 10ൻ്റെ പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 20) അവതരിപ്പിക്കും. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ 'മെയ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ' എന്ന പരിപാടിയിലാകും ലോഞ്ച് ഉണ്ടാകുകയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10, ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 പ്രോ, ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 പ്രോ എക്സ് എൽ, ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നിവയാണ് പുത്തൻ ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടാകുകയെന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
തായ്വാൻ സെമികണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്ച്ചറിങ് കമ്പനി (ടിഎസ്എംസി) നിർമിക്കുന്ന പുത്തൻ ടെൻസർ ജി5 ചിപ്പാണ് ഫോണുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പുതിയ പിക്സൽ 10 മോഡലുകളെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കുണ്ട്. ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡുകൾ എന്തൊക്കെയാകുമെന്നും മുൻ പിക്സൽ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുത്തൻ സീരീസ് എന്തൊക്കെ പുതുമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന ആവേശത്തിലുമാണ് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ പ്രേമികൾ.
പിക്സൽ ആരാധകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ?
പുത്തൻ എഐ ഫീച്ചറുകള് പിക്സൽ 10 സ്മാര്ട്ട്ഫോൺ സീരീസിൻ്റെ സവിശേഷതയാകുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്. ഗൂഗിള് പിക്സല് 10 ശ്രേണിയിലെ നാല് ഫോണുകള്ക്ക് പുറമെ ഒരു സ്മാര്ട്ട്വാച്ചും (പിക്സല് വാച്ച് 4) ഇയര്ഫോണും (പിക്സല് ബഡ്സ് 2എ) ഗൂഗിള് പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇടയിൽ പരക്കുന്ന അഭ്യൂഹം. രൂപകൽപ്പനയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ പ്രകടനത്തിൽ പിക്സല് 10 ശ്രേണി മികവ് പുലർത്തുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
പിക്സല് 10 ബേസ് മോഡലില് ഗൂഗിള് ആദ്യമായി ട്രിപ്പിള് റിയര് ക്യാമറ അവതരിപ്പിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. പുതിയ 5എക്സ് ടെലിഫോട്ടോ ലെന്സ് ഉൾപ്പെടുത്താനും സാധ്യത. പിക്സല് 10 പ്രോ ഫോള്ഡാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഐപി26 റേറ്റിങ്ങിലുള്ള ആദ്യ ഫോള്ഡബിള് ഫോണായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ആരാധകർ പറയുന്നത്.
ലോഞ്ച് കാണാം തത്സമയം: ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന മെയ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ലോഞ്ചിലാണ് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 സീരീസ് അവതരിപ്പിക്കുക. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30നാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. ലോഞ്ച് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തത്സമയം കാണാനാകും.
ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ഇന്ത്യന് സമയം 10.30നാണ് തത്സമയ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുക. ന്യൂയോര്ക്കിലെ ലോഞ്ച് ഇവന്റില് വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഗൂഗിള് അവതരിപ്പിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി ആരാധകർ കരുതുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പിക്സൽ 10 ലോഞ്ച് പരിപാടി 2025 ഓഗസ്റ്റ് 21നാകുമെന്ന് ഗൂഗിള് അറിയിച്ചു.
