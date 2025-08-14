ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ പിക്സൽ 10 സീരിസ് പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 'മെയ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ' ഇവന്റിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിക്സൽ 10, പിക്സൽ 10 പ്രോ, പിക്സൽ 10 പ്രോ എക്സ്എൽ, പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നീ ഫോണുകളായിരിക്കും ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വരാനിരിക്കുന്ന പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ.
പിക്സൽ 10 ലൈനപ്പിലെ മറ്റ് ഫോണുകൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡും പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡിന് അതിന്റെ മുൻഗാമിയായ പിക്സൽ 9 പ്രോ ഫോൾഡിന്റെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നതായി തോന്നും. എന്നാൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയതായി കാണാം.
മെയ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിളിന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റിലാണ് പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡിന്റെ ടീസർ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. പുതിയ ഷേഡിലാണ് ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഷേഡ് 'മൂൺസ്റ്റോൺ' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തേക്കാം.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡ്: എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
വരാനിരിക്കുന്ന പിക്സൽ 10 പ്രോയുടെ നേരത്തെ കാണിച്ച വീഡിയോയിലെ അതേ ഗ്രേ-ബ്ലൂ ടോണിലാണ് ഇതേ ലൈനപ്പിലെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണും വരുന്നതെന്നാണ് സൂചന നൽകുന്നത്. മൂന്ന് ക്യാമറ ലെൻസുകളുള്ള ഫ്ലോട്ടിങ് ക്യാമറ ബാർ ഉൾപ്പെടെ പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡബിളിന്റെ ഡിസൈൻ മുൻ മോഡലിന് സമാനമാണ്. സ്ലിം ബെസലുകൾ കാരണം കവർ സ്ക്രീൻ അൽപ്പം വലുതായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈട് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഹിഞ്ച് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
പിക്സൽ 10 ലൈനപ്പിലെ മുഴുവൻ ഫോണുകളും അടുത്ത തലമുറ ടെൻസർ G5 SoC ചിപ്സെറ്റിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. TSMC 3n പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ ചിപ്സെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ മികച്ച പ്രകടനവും പവർ കാര്യക്ഷമതയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോ, വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു കസ്റ്റം ഇമേജ് സിഗ്നൽ പ്രോസസറും (ISP) പ്രൊസസറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും.
ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡിൽ 48 എംപി പ്രധാന ക്യാമറ, 10.5 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ് ലെൻസ്, 20x ഡിജിറ്റൽ സൂമുള്ള 10.8 എംപി ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡിൽ Qi2 മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള വയർലെസ് ചാർജിങിൽ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ ഗൂഗിൾ ആക്സസറികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായിരിക്കും.
ഗൂഗിൾ ജെമിനൈയുടെ പുതിയ എഐ സവിശേഷതകളും പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിക്സൽ 10 സീരീസ് ഫോണുകളിൽ ലഭിക്കും. തത്സമയ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വിഷ്വൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ കോച്ച് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാനോ, ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെങ്തിൽ എഡിറ്റിങ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കോൺവർസേഷണൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ് മോഡും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിലെ വില എത്രയായിരിക്കും?
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പിക്സൽ 9 സീരിസിന്റെ അതേ വിലയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് സ്മാർട്ട്പ്രിക്സ് പങ്കിട്ട റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പിക്സൽ 10 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില എത്രയെന്ന് ചുവടെ നൽകുന്നു.
|പിക്സൽ 10 സീരിസ് മോഡലുകൾ
|പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില
|പിക്സൽ 10 (256 ജിബി)
|₹ 79,999
|പിക്സൽ 10 പ്രോ (256 ജിബി)
|₹ 1,09,999
|പിക്സൽ 10 പ്രോ എക്സ്എൽ (256 ജിബി)
|₹ 1,24,999
|പിക്സൽ 10 പ്രോ (256 ജിബി)
|₹ 1,72,999
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകൾക്ക് ബാങ്ക് കിഴിവുകൾ നൽകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പിക്സൽ 10 സീരീസിനായുള്ള പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ഗൂഗിൾ സ്റ്റോർ ഇതിനകം തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 19ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 (IST) മുമ്പ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, പിക്സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡ് ഒഴികെ പിക്സൽ 10 സീരിസിലുള്ള ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫർ ലഭിക്കും.
