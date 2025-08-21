ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പിക്‌സൽ 10 സീരിസിനൊപ്പം പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചും ഇയർബഡ്‌സും: അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ - GOOGLE NEW WEARABLE PRODUCTS

പിക്‌സൽ ബഡ്‌സ് 2എ, പിക്‌സൽ ബഡ്‌സ് 2 പ്രോ, പിക്‌സൽ വാച്ച് 4, Qi2 പിക്‌സൽസ്‌നാപ് ആക്‌സസറികൾ എന്നിവയാണ് മെയ്‌ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ 2025 ഇവന്‍റിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.

Google has introduced new wearables and accessories (Photo - Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2025 at 4:28 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിന്‍റെ പിക്‌സൽ 10 സീരിസ് ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 20) പുറത്തിറക്കി. ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10, പിക്‌സൽ 10 പ്രോ, പിക്‌സൽ 10 പ്രോ എക്‌സ്‌ എൽ, പിക്‌സൽ 10 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നീ നാല് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന കമ്പനിയുടെ മെയ്‌ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ 2025 പരിപാടിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിക്‌സൽ ബഡ്‌സ് 2എ, പിക്‌സൽ ബഡ്‌സ് 2 പ്രോ, പിക്‌സൽ വാച്ച് 4, Qi2 പിക്‌സൽസ്‌നാപ് ആക്‌സസറികൾ എന്നിവയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

ഇവയിൽ ഓരോ ആക്‌സസറികളെ കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ വാച്ച് 4:
പൂർണമായും പുതിയ ഡിസൈനിലാണ് പിക്‌സൽ വാച്ച് 4 വരുന്നത്. ഈ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനാകും. വിപണിയിലുള്ള നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഈ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വളഞ്ഞ ഡോംഡ് ആക്റ്റുവ 360 ഡിസ്പ്ലേയാണ് വാച്ച് 4ന് നൽകിയത്.

Google Pixel Watch 4 (Photo - Google)

സ്വതന്ത്ര ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് കൂടിയാണിത്. മാത്രമല്ല, നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കൈത്തണ്ട അൽപ്പം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ജെമിനി അസിസ്റ്റിനുള്ള പിന്തുണയും കമ്പനി ഈ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചിൽ ആദ്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, പൾസിന്‍റെ അഭാവം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് കൂടിയാണ് പിക്‌സൽ വാച്ച് 4.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ ബഡ്‌സ് പ്രോ 2:
ടെൻസർ എ1, ജെമിനി ബിൽറ്റ്-ഇൻ എന്നിവയുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായ ഇയർ ബഡ്‌സുകളായ പിക്‌സൽ ബഡ്‌സ് പ്രോ 2 കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഏറ്റവും പുതിയ ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10 ഫോണിനുള്ള പിന്തുണയോടെ ബഡ്‌സ് പ്രോ 2 കമ്പനി വീണ്ടും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂൺസ്റ്റോൺ നിറത്തിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത മാസം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റ് പിക്‌സൽ ബഡ്‌സ് പ്രോ 2ന് കൂടുതൽ മികച്ച സവിശേഷതകളും നൽകും.

Google Pixel Buds Pro 2 (Photo - Google)

ശ്രോതാക്കൾ കേൾക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസൃതമായി അഡാപ്റ്റീവ് ഓഡിയോ ക്രമീകരിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. അതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സംഗീതമോ പോഡ്‌കാസ്റ്റുകളോ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, പെട്ടെന്നുള്ള ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്‌ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലൗഡ് നോയ്‌സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീച്ചർ വഴി കേൾവിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇതിനുപുറമെ, ജെമിനി ലൈവിൽ മറ്റ് നിരവധി സവിശേഷതകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താവിന് തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഇൻകമിങ് കോളുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ ബഡ്‌സ് 2 എ:
ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ ബഡ്‌സ് പ്രോ 2, ബഡ്‌സ് 2 എ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമെ ബഡ്‌സ് കുടുംബത്തിൽ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്‌പന്നമാണ് പിക്‌സൽ ബഡ്‌സ് 2 എ. ഭാരം കുറഞ്ഞ ഡിസൈനിലാണ് എ സീരീസിലെ ഈ ഇയർബഡ്‌സ് വരുന്നത്. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ എ-സീരീസിലെ ആക്‌ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാനസലേഷൻ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഇയർബഡ്‌സ് ആണിത്. ടെൻസർ എ1 ആണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

Google Pixel Buds 2a (Photo - Google)

ഗൂഗിൾ Qi2 പിക്‌സൽസ്‌നാപ് ആക്‌സസറികൾ:
ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പുറമേ, കമ്പനി ചില ആക്‌സസറികളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിക്‌സൽസ്‌നാപ്പ് ചാർജർ, സ്റ്റാൻഡോടുകൂടിയ പിക്‌സൽസ്‌നാപ്പ് ചാർജർ, പിക്‌സൽസ്‌നാപ്പ് റിങ് സ്റ്റാൻഡ്, പിക്‌സൽസ്‌നാപ്പ് ഫോൺ കവർ, പിക്‌സൽ ഫ്ലെക്‌സ് ഡ്യുവൽ പോർട്ട് 67W യുഎസ്ബി-സി ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ആക്‌സസറികൾ.

Pixelsnap charger with stand. (Photo - Google)

