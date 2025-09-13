ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ജിഎസ്‌ടി കുറച്ചതോടെ ഹോണ്ടയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് 18,887 രൂപ വരെ വിലക്കുറവ്: ഓരോ മോഡലുകളുടെയും പുതിയ വില അറിയാം

പുതിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ഹോണ്ടയുടെ വിവിധ മോഡലുകളുടെ വില കുറയും. 5,672 രൂപ മുതൽ 18,887 രൂപ വരെയാണ് കുറയുക.

Honda CB125 Hornet and Shine 100 DX (Photo - Honda Motorcycle India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 13, 2025 at 4:34 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വിലയിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ്. 350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ബൈക്കുകളുടെ വില കുറയുകയും 350 സിസിക്ക് മുകളിലുള്ള പ്രീമിയം ബൈക്കുകളുടെ വില വർധിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. സെപ്‌റ്റംബർ 22 മുതലാണ് ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണം നടപ്പാക്കുക.

350 സിസി വരെയുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറയ്‌ക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇതിനിടെ പല കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ വാഹനനിരയുടെ പുതുക്കിയ വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ & സ്‌കൂട്ടർ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ശ്രേണികൾക്ക് നൽകിയ പുതിയ വിലകൾ പരിശോധിക്കാം.

ഹോണ്ട ബൈക്കുകളുടെ പുതുക്കിയ വില:

ഹോണ്ടയുടെ മുഴുവൻ നിരയിലും വിലക്കുറവ് ഉണ്ടാകും. മോഡലിനെ ആശ്രയിച്ച് കമ്പനിയുടെ ബൈക്കുകളുടെ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയിൽ 5,672 രൂപ മുതൽ 18,887 രൂപ വരെ കുറവുണ്ടാകും. ഹോണ്ട ആക്‌ടിവ 110 പോലുള്ള ജനപ്രിയ സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ വില ഇപ്പോൾ 7,874 രൂപ കുറയും.

അതേസമയം ഹോണ്ട CB350 സീരീസ് പോലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെ വില ഏകദേശം 19,000 രൂപ വരെ കുറയും. ഹോണ്ടയുടെ ഇരുചക്ര വാഹന നിരയിലെ വിവിധ മോഡലുകളുടെ വില ജിഎസ്‌ടി കുറച്ചതോടെ എത്രത്തോളം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.

Honda CB125 Hornet (Photo - Honda Motorcycle India)
മോഡൽവില കുറവ് (GST 2.0 പ്രകാരം)
ഹോണ്ട ആക്‌ടിവ 110₹7,874
ഹോണ്ട ഡിയോ 110₹7,157
ഹോണ്ട ആക്‌ടിവ 125₹8,259
ഹോണ്ട ഡിയോ 125₹8,042
ഹോണ്ട ഷൈൻ 100₹5,672
ഹോണ്ട ഷൈൻ 100 DX₹6,256
ഹോണ്ട ലിവോ 110₹7,165
ഹോണ്ട ഷൈൻ 125₹7,443
ഹോണ്ട SP125₹8,447
ഹോണ്ട CB125 ഹോർണറ്റ്₹9,229
ഹോണ്ട യൂനികോൺ₹9,948
ഹോണ്ട SP160₹10,635
ഹോണ്ട സിവിക് 2.0₹13,026
ഹോണ്ട NX200₹13,978
ഹോണ്ട CB350 ഹെനെസ്₹18,598
ഹോണ്ട CB350RS₹18,857
ഹോണ്ട CB350₹18,887
Honda Shine 100 DX (Photo - Honda Motorcycle India)

ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിളിന്‍റെ പ്രതികരണം:

"ഇന്ത്യ സർക്കാറിന്‍റെ ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇത് വ്യക്തിഗത മൊബിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ശാക്തീകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഡീലർമാരിലേക്കും വിതരണക്കാരിലേക്കും മുഴുവൻ മൂല്യ ശൃംഖലയെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഉത്സവ സീസൺ അടുത്തുവരുന്നതിനാൽ, സർക്കാരിന്‍റെ ജിസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണം അർബൻ, റൂറൽ വിപണികളിൽ ഞങ്ങളുടെ വ്യാപ്‌തി കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കും";ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ & സ്‌കൂട്ടർ ഇന്ത്യയുടെ സെയിൽസ് & മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്‌ടർ യോഗേഷ് മാത്തൂർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണത്തിന് ശേഷം വില കൂടിയ ചില വാഹനങ്ങളുമുണ്ട്. 350 സിസി എഞ്ചിൻ വിഭാഗത്തിന് മുകളിലുള്ള പ്രീമിയം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 350 സിസിയിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിനുകളുള്ള പ്രീമിയം ബൈക്കുകൾക്ക് 28 ശതമാനത്തിന് പകരം 40 ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ജിഎസ്‌ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 22 മുതലാണ് പുതിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ ബാധകമാവുക.

