ഐഫോൺ 16 മുതൽ സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 24 അൾട്ര വരെ വിലക്കുറവിൽ: മികച്ച ഓഫറുകളുമായി ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടും ആമസോണും

2025 സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്‌സ് സെയിലും ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലും ആരംഭിക്കുക. രണ്ട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

FLIPKART BIG BILLION DAYS 2025 AMAZON GREAT INDIAN FESTIVAL 2025 IPHONE 16 DISCOUNT INDIA ഐഫോൺ 16 ഓഫർ
iPhone 16 will starts from Rs 51,999 in the Flipkart's Big Billion Days Sale (Image Credit: Apple)
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ ഉത്സവ സീസൺ അടുത്തിരിക്കെ മികച്ച ഓഫറുകളുമായി ഉത്സവകാല വിൽപ്പന പൊടിപൊടിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇ-കൊമേഴ്‌ഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടും ആമസോണും. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളുമായാണ് ബിഗ് ബില്യൺ ഡെയ്‌സ് സെയിലുമായി ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടും, ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലുമായി ആമസോണും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് രണ്ട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക.

ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഫാഷൻ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചർ, കോസ്‌മെറ്റിക്‌സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഉത്‌പന്നങ്ങളിൽ വലിയ ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും ഓഫറുകളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐഫോൺ 16 ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോണുകൾക്ക് മികച്ച ഡീലുമായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെയും മികച്ച സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഡീലുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്‌സ് സെയിൽ 2025: മികച്ച ഓഫറുകൾ
ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിന്‍റെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്‌സ് സെയിൽ 2025 സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ആരംഭിക്കും. ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം തൽക്ഷണ കിഴിവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി നടത്തുന്ന പേയ്‌മെന്‍റുകൾക്ക് 5 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്കും ലഭ്യമാകും. ഇതിൽ മോട്ടോ G96 5G, ഓപ്പോ K13x 5G, CMF ഫോൺ 2 പ്രോ,വിവോ T4 പ്രോ, മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 60 ഫ്യൂഷൻ, റിയൽമി P4 പ്രോ 5G, സാംസങ്ങ് ഗാലക്‌സി S24 5G, പോകോ M7 പ്ലസ് 5G തുടങ്ങിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഓഫറിൽ ലഭ്യമാവും.

ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ മികച്ച ഓഫറുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോണുകൾ
മോട്ടോ ജി96 5ജി
ഓപ്പോ കെ13എക്‌സ് 5ജി
സിഎംഎഫ് ഫോൺ 2 പ്രോ
വിവോ ടി4 പ്രോ
മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 60 ഫ്യൂഷൻ
റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജി
സാംസങ് ഗാലക്‌സി S24 5G
പോകോ എം7 പ്ലസ് 5ജി

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 24 എഫ്ഇ
ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിന്‍റെ വെൽക്കം പേജിൽ കാണിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 35,999 രൂപയ്ക്ക് സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 24 എഫ്ഇ വാങ്ങാം. അതുപോലെ, ഓപ്പോ, റിയൽമി, വിവോ, മോട്ടറോള, പോകോ, നത്തിങ്, ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വാങ്ങാം.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 9, 10
പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10 സീരീസിലെ ഫോണുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവും. ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10, പിക്‌സൽ 10 പ്രോ, പിക്‌സൽ 10 പ്രോ എക്‌സ്‌എൽ എന്നിവയ്‌ക്ക് യഥാക്രമം 67,999 രൂപ, 1,09,999 രൂപ, 67,999 രൂപ എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും വില. അതേസമയം, ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 9, പിക്‌സൽ 9 പ്രോ എക്‌സ്‌എൽ, പിക്‌സൽ 9 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നിവയ്‌ക്ക് യഥാക്രമം 34,999 രൂപ, 84,999 രൂപ, 99,999 രൂപ എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും വില.

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്
ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിന്‍റെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്‌സ് സെയിലിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഐഫോൺ 17 സീരീസിനും ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഓഫറുകൾ നൽകും. എന്നാൽ ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ ആപ്പിലോ വെബ്‌സൈറ്റിലോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ഐഫോൺ 17 സീരീസ് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഐഫോൺ 16 സീരീസിന് വലിയ വിലക്കുറവുണ്ടായി. മികച്ച ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഓഫറുകളും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഐഫോൺ 16 സീരിസിലെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ച ഓഫർ വില ചുവടെ നൽകുന്നു.

  • സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്‍റായ ഐഫോൺ 16ന്‍റെ വില 51,999 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
  • ഐഫോൺ 16 പ്രോ മോഡൽ ₹69,999 പ്രാരംഭവിലയിൽ വാങ്ങാം
  • ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്‌സ് ₹89,999 പ്രാരംഭവിലയിൽ വാങ്ങാം

ഈ വിലകൾക്ക് പുറമെ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് നിരവധി ബാങ്ക് ഓഫറുകളും നൽകും. ഇതോടെ ഫോണുകൾക്ക് വില വീണ്ടും കുറയും. ഐഫോൺ 17 സീരീസ് പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം, ആപ്പിളിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും ഐഫോൺ 16 പ്രോ, ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്‌സ്, ഐഫോൺ 16 എന്നിവ നീക്കം ചെയ്‌തത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതായത് ഐഫോൺ 16 മോഡലുകൾ തിരയുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനി ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് പോലുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടിവരും.

ബ്രാൻഡ്മോഡലുകൾഓഫർ വില (₹)
സാംസങ്ഗാലക്‌സി S24 FE₹35,999
ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10 സീരീസ്പിക്‌സൽ 10₹67,999
പിക്‌സൽ 10 പ്രോ₹1,09,999
പിക്‌സൽ 10 പ്രോ XL₹67,999
ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 9 സീരീസ്പിക്‌സൽ 9₹34,999
പിക്‌സൽ 9 പ്രോ XL₹84,999
പിക്‌സൽ 9 പ്രോ ഫോൾഡ്₹99,999
ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 16 സീരീസ്ഐഫോൺ 16₹51,999
ഐഫോൺ 16 പ്രോ₹69,999
ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്‌സ്₹89,999

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ 2025: ഓഫറുകൾ
ആമസോണിന്‍റെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലും 2025 സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് ആരംഭിക്കുക. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ എസ്‌ബി‌ഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് 10 ശതമാനം തൽക്ഷണ കിഴിവ് നേടാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ആമസോൺ നിരവധി ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ എല്ലാ പ്രധാന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഓഫറുകളും കിഴിവുകളും ലഭിക്കും.

കൂടാതെ കൂപ്പൺ ഓഫറുകളുടെയും എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫറുകളുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സാംസങ്, വൺപ്ലസ്, ലാവ, ഹോണർ, റിയൽമി, പോക്കോ, ഐക്യുഒ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്കാകും കിഴിവ് ലഭിക്കുക.

സാംസങിന്‍റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഉപകരണമായ സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 24 അൾട്ര വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഈ സെയിലിൽ മികച്ച ഡീലിൽ സ്വന്തമാക്കാനാവും. ഇതിനുപുറമെ, സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 25 അൾട്ര, സാംസങ് ഗാലക്‌സി ഇസഡ് ഫോൾഡ് 6 5ജി, സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ 56 5ജി, സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ 36 5ജി തുടങ്ങിയ മറ്റ് സാംസങ് ഉപകരണങ്ങളിലും മികച്ച ഡീലുകൾ ഉണ്ട്.

വൺപ്ലസ് 13R, iQOO നിയോ 10R, റെഡ്‌മി A4, റിയൽമി നാർസോ 80 ലൈറ്റ് 5G, സാംസങ് ഗാലക്‌സി M36 5G, വൺപ്ലസ് നോർഡ് CE 5, iQOO Z10R 5G, റെഡ്‌മി 13 പ്രൈം, വൺപ്ലസ് 13s, വിവോ X200 FE 5G, വിവോ X200 5G, ടെക്‌നോ ഫാന്‍റം V ഫോൾഡ് 2, മോട്ടോറോള റേസർ 60 അൾട്ര, റിയൽമി GT 7 പ്രോ, ഷവോമി 15, ഓപ്പോ റെനോ 14 പ്രോ 5G, വിവോ V50 5G, റിയൽമി GT 7, വിവോ V50 5G എലൈറ്റ്, വൺപ്ലസ് നോർഡ് CE 5 എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകൾക്കാണ് മികച്ച കിഴിവുകൾ ലഭിക്കുക.

ആമസോണിൽ മികച്ച ഓഫറുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോണുകൾ
വൺപ്ലസ് 13R
iQOO നിയോ 10R
റെഡ്‌മി A4
റിയൽമി നാർസോ 80 ലൈറ്റ് 5G
സാംസങ് ഗാലക്‌സി M36 5G
വൺപ്ലസ് നോർഡ് CE 5
iQOO Z10R 5G
റെഡ്‌മി 13 പ്രൈം
വൺപ്ലസ് 13s
വിവോ X200 FE 5G
വിവോ X200 5G
ടെക്‌നോ ഫാന്‍റം V ഫോൾഡ് 2
മോട്ടോറോള റേസർ 60 അൾട്ര
റിയൽമി GT 7 പ്രോ
ഷവോമി 15
ഓപ്പോ റെനോ 14 പ്രോ 5G
വിവോ V50 5G
റിയൽമി GT 7
വിവോ V50 5G എലൈറ്റ്
വൺപ്ലസ് നോർഡ് CE 5

എന്നാൽ ആമസോൺ ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കിഴിവ് എത്രയാണെന്ന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2025 സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ വിവിധ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് നൽകുന്ന കിഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഐഫോൺ 15നും മികച്ച കിഴിവുകൾ ലഭിക്കും. മറ്റ് ഐഫോണുകളുടെ കിഴിവുകളെക്കുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല.

  1. ഐഫോൺ 17 vs ഐഫോൺ 16: ഏത് വാങ്ങണം? രണ്ട് ഫോണുകളും താരതമ്യം ചെയ്യാം
  2. പ്ലസ് മോഡൽ ഇനിയില്ല, പകരം ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോൺ: ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസ് പുറത്തിറക്കി: അറിയാം വിലയും പ്രത്യേകതകളും
  3. ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിലകുറവ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ? അറിയാം
  4. '48 എംപിയുടെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ 200 എംപിക്ക് തുല്യമല്ല'; ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസിനെ ട്രോളി സാംസങ്

