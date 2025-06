ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മഴക്കാലത്ത് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണോ? അപകട സാധ്യത കുറയ്‌ക്കാം, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ - CAR SAFETY TIPS IN RAINY SEASON

Five effective monsoon hacks to keep your car safe, dry and rust-free this rainy season ( IANS Photo )