ഇന്ത്യന്‍ നിരത്തിലിറങ്ങിയ ആദ്യ ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനം; മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ചീറിപ്പാഞ്ഞ കാര്‍, 'സൈലന്‍റ് റൈഡര്‍' ദ മെക്കാനിക്കല്‍ പവര്‍ ഓഫ് 'വീരരാഘവയ്യ'

ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യം നിര്‍മിക്കപ്പെട്ട ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനം ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍. 1972ലാണ് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായി കാര്‍ നിരത്തിലിറങ്ങിയത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ നിര്‍മിച്ചത് മെക്കാനിക്കായ പാലഡുഗു വീരരാഘവയ്യ.

SILENT RIDER FIRST ELECTRIC CAR സൈലന്‍റ് റൈഡര്‍ ഇലക്‌ട്രിക് കാര്‍
Photo Of Silent Rider (ETV Bharat)
Published : October 13, 2025 at 3:34 PM IST

കാലങ്ങള്‍ മാറുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങളും മാറുമല്ലോ...ജീവിത രീതികളാണെങ്കിലും ജീവിത നിലവാരമാണെങ്കിലും മാറി കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ത്യയില്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും എന്തിനേറെ പറയുന്നു ദിവസങ്ങളിലെന്ന പോലെ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വാഹനങ്ങളിലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള്‍ കാണാറുണ്ട്. വാഹനങ്ങളുടെ മോഡലുകളും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമെല്ലാം ദിനംപ്രതി മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. വളരെ വ്യത്യസ്‌ത മോഡല്‍ വാഹനങ്ങളാണ് ദിവസവും നിരത്തുകളിലൂടെ ചീറിപ്പായുന്നത്.

സൈലന്‍റ് റൈഡറിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍. (ETV Bharat.)

അടുത്തിടെ നിരത്ത് കയ്യടക്കിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍. ബൈക്ക് മുതല്‍ ബസുകളും ലോറികളും വരെ ഇപ്പോള്‍ ഇലക്‌ട്രിക്കാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഇവ നിരത്തുകളിലെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യയില്‍ അടുത്തിടെയാണ് നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ നിരത്തിലെത്തുന്നത്.

വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും: ഇന്ത്യയില്‍ 53 വര്‍ഷം മുമ്പ് ഇത്തരമൊരു കാര്‍ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാനാകുമോ? എന്നാലത് വിശ്വസിച്ചെ മതിയാകൂ. 53 വര്‍ഷം മുമ്പ് തെലങ്കാനയില്‍ ഒരു ഇലക്‌ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടു. കൃഷ്‌ണ ജില്ലയിലെ മുദുനൂര്‍ (നിലവില്‍ ആന്ധ്രയുടെ ഭാഗമാണിത്) സ്വദേശിയായ പാലഡുഗു വീരരാഘവയ്യയാണ് ഇതിന്‍റെ സൃഷ്‌ടാവ്. പാലഡുഗു വീരരാഘവയ്യ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാള്‍ മെക്കാനിക് രാഘവയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വേഗത്തില്‍ മനസിലാകുക.

Silent Rider (ETV Bharat.)

1915ല്‍ ജനിച്ച പാലഡുഗു വീരരാഘവയ്യ പഠനത്തില്‍ മിടുക്കനായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് മികച്ച മാര്‍ക്കോടെ പാസാകാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ തന്‍റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനായി.

1939ൽ ഗുഡിവാഡയിൽ സ്വന്തമായൊരു വര്‍ക്‌ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി. പ്രധാന വാഹന കമ്പനികളില്‍ നിന്നെല്ലാം ജോലി വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിലെന്നും തത്‌പരായിരുന്നില്ല. ബസുകളുടെയും ലോറികളുടെയും ബോഡി ബില്‍ഡിങ്ങും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സ്വന്തമായി ചെയ്‌തു നല്‍കി. അങ്ങനെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ മികച്ച മെക്കാനിക് എന്ന പേരും സമ്പാദിക്കാനായി.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്‌ട്രിക് കാർ ‘സൈലന്‍റ് റൈഡർ’: കാലം 1970കളുടെ തുടക്കം... ലോകം ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയില്‍ വലഞ്ഞ സമയം. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. പലരും ഇന്ധനമില്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടി. വിദേശത്ത് മെക്കാനിക്കുകള്‍ ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാനായി ജോലി ആരംഭിച്ചു.

Silent Rider (ETV Bharat)

പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ വഴികള്‍ തേടവേ, രാഘവയ്യയുടെ മനസിലും ഒരാശയം ഉദിച്ചു. സ്വന്തമായൊരു ഇലക്‌ട്രിക് കാര്‍. അതിനായി അക്ഷീണം പ്രയത്നവും ആരംഭിച്ചു. ആ ശ്രമം രണ്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടു. അങ്ങനെ 1972ല്‍ സ്വപ്‌നമായ ഇലക്‌ട്രിക് കാറിന്‍റെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായി. മണിക്കൂറിൽ 70 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഇലക്‌ട്രിക് കാര്‍. ഒറ്റ ചാര്‍ജിങ്ങില്‍ 80 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിക്കാനാവുന്ന ബാറ്ററിയാണ് കാറില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

മറ്റ് കാറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് ശബ്‌ദം വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ‘സൈലന്‍റ് റൈഡർ’ എന്ന പേരിട്ടത്. അക്കാലത്ത് 16,000 രൂപ ചെലവിലായിരുന്നു നിര്‍മാണം. അത് അക്കാലത്ത് വലിയൊരു തുകയാണ്.

Silent Rider (ETV Bharat.)

ഇന്ത്യന്‍ നിരത്തുകളില്‍ ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകള്‍ തൊട്ടിട്ടില്ലാത്ത അക്കാലത്ത് രാഘവയ്യയുടെ കണ്ടുപിടിത്തം ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായിയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മാരി ചെന്ന റെഡ്ഡിയും എൻടി രാമറാവുവും സൈലന്‍റ് റൈഡറിലെ യാത്രക്കാരായി. ഇതോടെ കാറിന്‍റെ പ്രശസ്‌തി വാനോളം ഉയര്‍ന്നു.

Former PM In Silent Rider (ETV Bharat.)

കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി: കാറില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല രാഘവയ്യയുടെ കണ്ടുപിടിത്തം. പില്‍ക്കാലത്ത് മറ്റ് വാഹനങ്ങളും ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 1979ൽ തന്‍റെ ലാംബ്രെറ്റ സ്‌കൂട്ടർ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറാക്കി മാറ്റി. 1980ൽ ലൂണ ബൈക്കും ഇലക്‌ട്രിക്കായി ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയില്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ഇലക്‌ട്രിക് വിപ്ലവം തുടങ്ങുന്നതിന് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പാണ്.

Silent Rider (ETV Bharat.)

2005ല്‍ വാര്‍ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. പക്ഷേ ഇലക്‌ട്രിക് വിപ്ലവത്തിന്‍റെ തുടക്കക്കാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭാവി തലമുറയ്‌ക്ക് പ്രചോദനമേകാന്‍ വിജയവാഡയിലെ രാഘവയ്യയുടെ തറവാട് വീട്ടില്‍ ഇപ്പോഴും 'സൈലന്‍റ് റൈഡറിനെ' പൊന്ന് പോലെ കാക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read: വില പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല, പക്ഷേ മുഴുവൻ മോഡലുകളും വിറ്റുതീർന്നു! പുറത്തിറക്കും മുൻപെ തരംഗമായി സ്കോഡയുടെ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസ്

