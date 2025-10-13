ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ക്ലാസ് ലുക്കിൽ എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവി; ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വിപണിയിൽ, സ്‌റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌ വേരിയൻ്റുമായുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങള്‍ അറിയാം...

എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവിയുടെ മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളും സമാന ഘടനയിലാണ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ-ടോൺ എക്സ്റ്റീരിയർ, ബാഡ്‌ജിങ്, 4K ഡാഷ്‌ക്യാം എന്നിവയാണ് ഇൻസ്‌പയർ എഡിഷനിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകള്‍.

MG WINDSOR EV MG WINDSOR EV COMPARISON EV INSPIRE EDITION DESIGN EV INSPIRE SPECIFICATION
The MG Windsor EV Inspire Edition (MG Motor)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 13, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവി ഇൻസ്‌പയർ എഡിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി ജെഎസ്‌ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ. ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഇവിയുടെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില 16.65 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത് ലോവർ-സ്പെക്ക് വിൻഡ്‌സർ ഇവിക്കും വിൻഡ്‌സർ ഇവി പ്രോയ്ക്കും ഇടയില്‍ വരുന്ന വേരിയൻ്റാണ്. മുൻ വേരിയൻ്റിൻ്റെ എക്‌സ് ഷോറും വില 13.99 ലക്ഷം മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു.

അതേസമയം ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് പ്രോ മോഡലിൻ്റെ എക്‌സ് ഷോറൂം വില 18.10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇവിയുടെ അടിസ്ഥാന മോഡലിനേക്കാള്‍ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന്‍ ഇവി വാങ്ങാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എംജി മോട്ടോർ ഇപ്പോൾ മിഡ്-റേഞ്ച് ഇൻസ്‌പയർ എഡിഷനുകള്‍ മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയ ഇൻസ്‌പയർ എഡിഷനും വിൻഡ്‌സർ ഇവിയുടെ എൻട്രി ലെവൽ വേരിയൻ്റും തമ്മിലുള്ള ഹൈലൈറ്റിങ് വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കാം.

ഡിസൈൻ വ്യത്യാസം

എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവിയുടെ മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളും സമാന ഘടനയിലാണ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസൈൻ വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ , പുതിയ അലോയ് ഡിസൈനുകൾ എന്നിവ ഇലക്ട്രിക് ക്രോസ്ഓവർ ഐഡൻ്റിറ്റി നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇൻസ്‌പയർ എഡിഷൻ മറ്റ് രണ്ട് ട്രിമ്മുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് ലുക്ക് തരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇവിയിൽ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ റോസ്-ഗോൾഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആക്‌സൻ്റുകളും ബാഡ്‌ജിങും ഉണ്ട്. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രകടമാക്കുന്നു.

ഇൻ്റീരിയര്‍ സവിശേഷതകള്‍

പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വലിയ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, കണക്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ ടെക്‌നോളജി തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് വിൻഡ്‌സർ ഇവി വരുന്നത്. അതേസമയം അടിസ്ഥാന വേരിയൻ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ടെക്‌നോളജിയെക്കാൾ ലൈഫ്സ്റ്റെല്‍ ഘടകങ്ങള്‍ക്കാണ് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സാങ്രിയ റെഡ് ഇൻ്റീരിയറുകൾ, സ്കൈലൈറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഗ്ലാസ്‌റൂഫ്, 4K ഡാഷ്‌ക്യാം, കറുത്ത അലോയ് വീലുകള്‍, 3D ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ആക്‌സസറികളാണ് ഇതിലെ സവിശേഷത.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൻഡ്‌സർ ഇവിയിലും ഇൻസ്‌പയർ എഡിഷനിലും ഒരുപോലെ 38 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുഴുവൻ ചാർജിൽ 331 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ട് വകഭേദങ്ങളും ഒരേ പവറും ടോർക്കും ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ നൽകുന്നു. 38 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും 134 bhp പവറും 200 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.

TAGGED:

MG WINDSOR EV COMPARISONEV INSPIRE SPECIFICATIONMG WINDSOR EV FEATURESഎംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവിMG WINDSOR EV INSPIRE EDITION

