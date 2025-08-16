ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പങ്കാളി അകലെയാണെങ്കിലും നിരാശ വേണ്ട, ഇനി ചുംബിക്കാനും സ്‌പര്‍ശിക്കാനും കഴിയും; ഇതാ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍ - SMART DEVICES FOR COUPLES

അകലെയുള്ള പങ്കാളിയുമായി കൂടുതല്‍ അടുക്കാനും അവരെ ചുംബിക്കാനും അവരുടെ ചുണ്ടുകളില്‍ പുഞ്ചിരി വിരിയിക്കാനുമൊക്കെ കൊതിക്കുന്നവരായിരിക്കും പലരും. അതിനായി ചില ഉപകരണങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം.

Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 6:27 PM IST

പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മിണ്ടാനും അടുത്തിരിക്കാനുമൊക്കെ കൊതിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളില്‍ പലരും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈയ്യകലത്തില്‍ നിന്നും അവര്‍ ദൂരെയാണെങ്കില്‍ പോലും തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് കൊതിക്കാറില്ലേ. എന്നാല്‍ ഇനി പങ്കാളികള്‍ അകലെയാണെങ്കിലും പുതിയ കാലത്ത് ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ നിര്‍വചനങ്ങള്‍ വരികയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓര്‍ക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ അവര്‍ അതറിയാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട്.

പങ്കാളിയുമായി കൂടുതല്‍ അടുക്കാനും അവരെ ഒന്ന് സ്‌പര്‍ശിക്കാനുമൊക്കെ നിങ്ങള്‍ക്കിനി കഴിയും. അതിനായി ചില ഉപകരണങ്ങള്‍ പോലും വരികയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചില ഉപകരണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.

  1. ടച്ച് ബ്രേസ്‌ലെറ്റ്

പങ്കാളി അകലെയാണെങ്കില്‍ അവരുടെ ഒരു സ്‌പര്‍ശനമെങ്കിലും ചിലപ്പോള്‍ കൊതിക്കാറുണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ, എങ്കില്‍ അതിനും ഒരു വഴിയുണ്ട്. ടച്ച് ബ്രേസ്‌ലെറ്റ് അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനായി പങ്കാളികള്‍ ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം പങ്കാളിയുടെ ബ്രേസ്‌ലെറ്റുമായി പെയര്‍ ചെയ്യണം.

നിങ്ങള്‍ പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് ഓര്‍ക്കുന്ന സമയം ബ്രേസ്‌ലെറ്റില്‍ ഒന്ന് സ്‌പര്‍ശിച്ചാല്‍ മതി. ആ സമയം വൈബ്രേഷനായോ അല്ലെങ്കില്‍ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു പ്രകാശമായോ അവരുടെ ബ്രേസ്‌ലെറ്റില്‍ അനുഭവപ്പെടും. ചില ബ്രേസ്‌ലെറ്റുകള്‍ കസ്റ്റമൈസ്‌ഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മെസേജുകള്‍ അയയ്ക്കാന്‍ വൈബ്രേഷന്‍ പാറ്റേണുകളോ നിറങ്ങളോ നിര്‍മിക്കാന്‍ അത് അനുവദിക്കും. ഐ ലവ് യു എന്ന മെസേജിന് നീലനിറവും ഐ മിസ് യു എന്ന മെസേജിന് പിങ്ക് നിറം എന്നിങ്ങനെ ബ്രേസ്‌ലെറ്റില്‍ തെളിഞ്ഞു വരും.

2. ടച്ച് റിങ്‌സ്

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ദൂരെയിരുന്നു പങ്കാളിക്ക് അറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ടച്ച് റിങ്സിലൂടെ പങ്കാളിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വൈബ്രേഷനായിട്ട് ദൂരെയുള്ള പങ്കാളിക്ക് അറിയാന്‍ കഴിയും. ഇതിനായി ടച്ച് റിങ്ങ് ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം. ശേഷം പങ്കാളിയുടെ റിങ്ങുകള്‍ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി പെയര്‍ ചെയ്യണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ടച്ച് ബ്രേസ്‌ലെറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം.

പങ്കാളിയുടെ ഉറക്കത്തെ കുറിച്ചും ഹൃദയമിടിപ്പിനെ കുറിച്ചും ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ചില പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ടച്ച് റിങ്ങിലൂടെ കഴിയും. ഇരു പങ്കാളിയും ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ഇതിലൂടെ റിമൈന്‍ഡറുകളും പങ്കാളിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ മനോഹരമായ മെസേജുകളും അയയ്ക്കാനും സാധിക്കും.

3. ലവ് ലാംപ്

അകലങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ പങ്കാളിയെ കാണാനും അവരുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടാവില്ലേ. അങ്ങനെ അവരുടെ ചുണ്ടില്‍ പുഞ്ചിരി തെളിയിക്കാനും വഴിയുണ്ട്. അതിനാണ് ലവ് ലാംപ്.

Representative Image (Getty Images)

ഈ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌ത് അവയുമായി പങ്കാളിയുടെ ലവ് ലാംപുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം. അതില്‍ തൊടുമ്പോള്‍ പങ്കാളിയുടെ മുറിയിലുള്ള ലാംപും പ്രകാശിക്കും. ഞാന്‍ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് പങ്കാളിയെ അറിയിക്കാം.

4. കിസിങ് മെഷീൻ

പങ്കാളി ദൂരെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചുംബനം അതേ തീവ്രതയില്‍ മറ്റേ പങ്കാളിക്കും അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിയും. കാഴ്‌ചയില്‍ സിലിക്കൺ കൊണ്ട് നിർമിച്ച ചുണ്ടുകൾ പോലെയാണിത്. ഇതിലുള്ള പ്രഷർ സെൻസറുകൾ ചുംബനത്തിന്‍റെ സമ്മർദവും, ചലനവും, തീവ്രതയും പിടിച്ചെടുക്കും. ഇതോടൊപ്പം ചുംബനത്തിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന ശബ്‌ദം പോലും ഉപകരണം പിടിച്ചെടുക്കും.

ഇത് ഡാറ്റയായി പങ്കാളിയുടെ കിസിങ് മെഷീനിലേക്ക് കൈമാറും. പങ്കാളിയുടെ കിസിങ് മെഷീനിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ചുംബനം അതേ തീവ്രതയിൽ തന്നെ പങ്കാളിക്കും കൈമാറും. ഇതിനായി കിസ്സിങ് മെഷീന്‍ നിങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം. അതിന് ശേഷം ഇരുവരുടെയും കിസിങ് മെഷീനുമായി പെയര്‍ ചെയ്യണം.

PARTNERS LONG DISTANCE LOVE COUPLE GADGETS TOUCH BRASLET
Representative Image (Getty Images)

