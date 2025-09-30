ETV Bharat / automobile-and-gadgets
അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർജിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്ലേടൈം, ഒറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ 100 മണിക്കൂർ പ്ലേബാക്ക്: പുതിയ വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണുമായി സിഎംഎഫ്
സിഎംഎഫിന്റെ ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോ വിപണിയിൽ. ഒറ്റ ചാർജിൽ 100 മണിക്കൂർ പ്ലേബാക്കും 50 മണിക്കൂർ ടോക്ക് ടൈമും ഉൾപ്പെടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോൺ.
Published : September 30, 2025 at 11:29 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി തന്നെ പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് സിഎംഎഫ്. പുതിയ വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോൺ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ലൈനപ്പ് വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനിയിപ്പോൾ. 'സിഎംഎഫ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോ' എന്ന പേരിലാണ് സിഎംഎഫിന്റെ ആദ്യത്തെ ജോഡി ഓവർ-ദി-ഇയർ വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോൺ വിപണിയിലെത്തിയത്.
വലിയ ഇയർകപ്പുകളും പാഡും ഉള്ളതാണ് ഓവർ-ദി-ഇയർ വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോൺ. അത് ശ്രോതാവിന്റെ ചെവി മുഴുവനായും മൂടുന്ന തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. ഹെഡ്ഫോണുകൾക്കൊപ്പം പരസ്പരം മാറ്റാവുന്ന ഇയർ കുഷ്യനുകളും വരുന്നുണ്ട്. നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായാണ് സിഎംഎഫ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
40 എംഎം ഡ്രൈവറുകളുമായി വരുന്ന സിഎംഎഫ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോ 40dB വരെ ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനും (ANC) എൽഡിഎസി കോഡെക്കിനൊപ്പം ഹൈ-റെസ് ഓഡിയോ പ്ലേബാക്കും പിന്തുണയ്ക്കും. ഒറ്റ ചാർജിൽ 100 മണിക്കൂർ വരെ ഓഡിയോ പ്ലേബാക്കും 50 മണിക്കൂർ വരെ ടോക്ക് ടൈമും നൽകുമെന്ന് സിഎംഎഫ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സിഎംഎഫ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോ: വില, ലഭ്യത
സിഎംഎഫ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോയുടെ യുഎസിലെ വില $99 (ഏകദേശം 8,000 രൂപ) ആണ്. അതേസമയം മറ്റിടങ്ങളിൽ ഇതിന് ചെലവേറും. യൂറോപ്പിൽ EUR 99 (ഏകദേശം 10,000 രൂപ), യുകെയിൽ GBP 79 (ഏകദേശം 9,420 രൂപ) ആണ് ഇതിന്റെ വില. ഡാർക്ക് ഗ്രേ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ലൈറ്റ് ഗ്രേ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ പുതിയ ഹെഡ്ഫോൺ ലഭ്യമാവും.
യുകെയിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലും ഇന്നലെ തന്നെ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം യുഎസിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒക്ടോബർ 7 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വിപണികളിൽ സിഎംഎഫ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോ എപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും വൈകാതെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നത്തിങിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാകും സിഎംഎഫ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
സിഎംഎഫ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോ: സവിശേഷതകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ പിന്തുണയുള്ള സിഎംഎഫിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഓവർ-ഇയർ വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണാണ് ഇത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഹെഡ്ഫോണുകളുടെ രൂപം മാറ്റാനും, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശബ്ദം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന പരസ്പരം മാറ്റാവുന്ന ഇയർ കുഷ്യനുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഇളം പച്ച, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.
സിഎംഎഫ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോയിൽ ഒരു റോളർ ഡയൽ ഉണ്ട്. ഇത് വോളിയം ക്രമീകരിക്കാനും ANC ടോഗിൾ ചെയ്യാനും സംഗീതം പ്ലേ ചെയ്യാനോ താൽക്കാലികമായി നിർത്താനോ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവർ കേൾക്കുന്ന ട്രാക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബാസ്, ട്രെബിൾ ലെവലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന എനർജി സ്ലൈഡറും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ, സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റെ എഐ അസിസ്റ്റന്റ് ആക്ടിവേഷൻ പോലുള്ള സവിശേഷതകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ആക്സസ് നൽകുന്ന ഒരു ഇഷ്ടാനുസൃത ബട്ടണും ഉണ്ട്.
നത്തിങ് എക്സ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സിഎംഎഫ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നത്തിങ് ഹെഡ്ഫോൺ 1ന് സമാനമായി, പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ വയർലെസ് ആക്സസറി ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് 40dB വരെ അനാവശ്യ ആംബിയന്റ് ശബ്ദം കുറയ്ക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഹൈബ്രിഡ് ANC സവിശേഷത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൂന്ന് ലെവലിലുള്ള നോയ്സ് കൺട്രോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. വ്യക്തതയ്ക്കായി നിക്കൽ-പ്ലേറ്റഡ് ഡയഫ്രങ്ങളുള്ള 40mm ഡ്രൈവറുകൾ പുതിയ ഹെഡ്ഫോണിലുണ്ട്. 16.5mm കോപ്പർ വോയ്സ് കോയിൽ, പ്രിസിഷൻ ബാസ് ഡക്റ്റ്, ഡ്യുവൽ-ചേംബർ ഡിസൈൻ എന്നിവയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹൈ-റെസ് ഓഡിയോ പ്ലേബാക്കിനൊപ്പം SBC, LDAC ഓഡിയോ കോഡെക്കുകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ സൗണ്ട് പ്രൊഫൈലും സജ്ജീകരിക്കാനാകും.
ഹെഡ്ഫോൺ പ്രോ ഒറ്റ ചാർജിൽ 100 മണിക്കൂർ പ്ലേബാക്കും 50 മണിക്കൂർ ടോക്ക് ടൈമും നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുമ്പോൾ പ്ലേബാക്ക് സമയം 50 മണിക്കൂറായി കുറയും. ഓഡിയോ പ്ലേബാക്കിനും ചാർജിങിനുമായി ഇത് USB ടൈപ്പ്-സി കണക്റ്റിവിറ്റിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്വിക്ക് ചാർജിങിലൂടെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ പ്ലേടൈമും ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. അതേസമയം പൂർണമായും ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും.
