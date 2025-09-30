ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം: ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 5 സ്റ്റാറും നേടി സിട്രോൺ സി3 എയർക്രോസ്
ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ സിട്രോൺ സി3 എയർക്രോസിന് മുതിർന്ന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 5 സ്റ്റാറും, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 4 സ്റ്റാറും ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹൈദരാബാദ്: കാറുകളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിച്ച് റേറ്റിങ് നൽകുന്ന ഏജൻസിയായ ഭാരത് എൻസിഎപിയുടെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ മികച്ച റേറ്റിങ് നേടി സിട്രോൺ സി3 എയർക്രോസ്. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയന്ന റേറ്റിങായ 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങാണ് സിട്രോണിന്റെ ഈ കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവി നേടിയത്. അപകടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ മികച്ച സുരക്ഷ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് സിട്രോൺ സി3 എയർക്രോസ് പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്.
കാറിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മുതിർന്ന യാത്രക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും നൽകുന്ന സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ഭാരത് എൻസിഎപി ഈ റേറ്റിങ് നൽകുന്നത്. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ മുതിർന്ന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 5 സ്റ്റാറും, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 4 സ്റ്റാറും ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
5, 7 സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനുകളിലാണ് സിട്രോൺ സി3 എയർക്രോസ് കമ്പനി വിൽക്കുന്നത്. അതിൽ സി3 എയർക്രോസിന്റെ 5-സീറ്റർ വേരിയന്റിന്റെ 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ (83 ബിഎച്ച്പി), 1.2 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ (109 ബിഎച്ച്പി) പതിപ്പുകൾക്കുള്ളതാണ് ഈ റേറ്റിങ്. C3 എയർക്രോസിന്റെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളിലും ആറ് എയർബാഗുകൾ, ISOFIX ചൈൽഡ് സീറ്റ് മൗണ്ടുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, ടയർ-പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം, ഹിൽ-ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ്:
വാഹനങ്ങളുടെ നിർമാണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നോ, ഡീലർ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് മോഡൽ ക്രമരഹിതമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയുക്ത കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചാണ് ഭാരത് എൻസിഎപി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക.
മുതിർന്ന യാത്രക്കാർക്കുള്ള സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്:
ബസാൾട്ടിന് ശേഷം BNCAP ക്രാഷ്-ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ സിട്രോൺ കാറാണ് C3 എയർക്രോസ്. ഇത് കൂപ്പെ എസ്യുവിയേക്കാൾ മികച്ച സ്കോർ നേടിയിട്ടുണ്ട്. സിട്രോൺ സി3 എയർക്രോസ് മുതിർന്ന യാത്രക്കാർക്കുള്ള സുരക്ഷാ റേറ്റിങിൽ 32ൽ 27.05 സ്കോറും, ഫ്രണ്ടൽ ഓഫ്സെറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ 16ൽ 11.05 സ്കോറും, സൈഡ് മൂവബിൾ ഡിഫോർമബിൾ ബാരിയർ ടെസ്റ്റിൽ 16ൽ 16 സ്കോറും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഡ്രൈവർ, ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ ഡമ്മികളുടെ അരക്കെട്ട്, കാല്, നെഞ്ച് എന്നിവയ്ക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് പോൾ ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റിലും മികച്ച റേറ്റിങാണ് നേടാനായത്.
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്:
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ റേറ്റിങിൽ സിട്രോൺ C3 എയർക്രോസ് 49ൽ 40 സ്കോർ (4 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്) നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഡൈനാമിക് ടെസ്റ്റിൽ 24ൽ 24ഉം, CRS ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ 12ൽ 12ഉം സ്കോർ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വാഹന മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ 13ൽ 4 മാർക്ക് മാത്രമേ നേടാനായിട്ടുള്ളൂ.
