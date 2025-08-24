ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സിന്‍റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു. ഒറ്റക്കാഴ്‌ചയിൽ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് മോഡലില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമല്ലെങ്കിലും ഇന്‍റീരിയറിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം.

Citroen Basalt X will be launched soon (Photo - Citroen India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 24, 2025 at 3:34 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ സിട്രോൺ ഇന്ത്യൻ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ തങ്ങളുടെ കാറിന്‍റെ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. കൂപ്പെ-എസ്‌യുവി ആയ ബസാൾട്ട് എക്‌സ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന കാറിന്‍റെ ടീസർ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സിന്‍റെ ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11,000 രൂപ നൽകി കാർ മുൻകൂറായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. സിട്രോൺ സി3യുടെ സ്‌പെഷ്യൽ സി3 എക്‌സ് എഡിഷൻ അതിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനൊപ്പം വിൽക്കുന്നത് പോലെ, സിട്രോണ്‍ ബസാള്‍ട്ട് എക്‌സും സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് മോഡലിനൊപ്പം വിൽക്കും.

സിട്രോണ്‍ ബസാള്‍ട്ട് എക്‌സ് ഒറ്റക്കാഴ്‌ചയിൽ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് മോഡലില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമല്ലെങ്കിലും, ക്യാബിനുള്ളില്‍ ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. വരാനിരിക്കുന്ന സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സിന്‍റെ എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ ഫീച്ചറുകൾ പരിശോധിക്കാം.

സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സ്: എക്സ്റ്റീരിയർ
സിട്രോണിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന കൂപ്പെ എസ്‌യുവിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ബസാൾട്ട് എക്‌സ് കറുത്ത നിറത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണാം. നിലവിലെ മോഡലിന്‍റെ അതേ ഡിസൈനിലുള്ള അലോയ് വീലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്.

Citroen Basalt X (Photo - Citroen India)

സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സ്: ഇന്‍റീരിയർ ഇന്‍റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ടീസറിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഇന്‍റീരിയർ തന്നെയാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ബ്രൗൺ/ കോപ്പർ നിറങ്ങളിലുള്ള ഇൻസേർട്ടുകളും കാണാം. ബസാൾട്ട് എക്‌സ് ഒരു ഡാർക്ക് എഡിഷൻ വേരിയന്‍റ് ആയേക്കുമെന്നും ഇത് സൂചന നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ടീസർ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കാണാം.

Citroen Basalt X (Photo - Citroen India)

ബസാൾട്ട് എക്‌സ്: ഡാഷ്‌ബോർഡ്
ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഫിനിഷും, മുകളിലെ ഡാഷ്‌ബോർഡ് പാനലിന്‍റെ അരികുകളിൽ പാറ്റേൺ ചെയ്‌ത ഫിനിഷും ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ബസാൾട്ട് എക്‌സിന്‍റെ ഡാഷ്‌ ബോർഡ് വരുന്നത്. കാറിന്‍റെ സെന്‍റർ കൺസോൾ പുതിയതും മിനുസമാർന്നതുമായ എയർ കണ്ടീഷനിങ് വെന്‍റുകൾ, കോൺട്രാസ്റ്റ് ട്രിം ഇൻസേർട്ടുകൾ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്‌തതാണ്. ഇത് സെന്‍റർ സ്റ്റാക്കിൽ ഉയരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Citroen Basalt X (Photo - Citroen India)

ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് സെന്‍റർ കൺസോളിന്‍റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് എയർ കണ്ടീഷനിങ് വെന്‍റുകൾക്കിടയിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഇതിനുപുറമെ, കൂപ്പെ-എസ്‌യുവിയിൽ ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഉയർന്ന വകഭേദങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചേക്കൂ.

Citroen Basalt X (Photo - Citroen India)

ബസാൾട്ട് എക്‌സ്: ഫീച്ചറുകൾ
ഫീച്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, കീലെസ് ഡ്രൈവിങ്, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി3 എക്‌സിലെ ഫീച്ചറുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ബസാൾട്ട് എക്‌സിലും കടമെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

ബസാൾട്ട് എക്‌സ്: എഞ്ചിൻ
1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്‌പിറേറ്റഡ്, 1.2 ലിറ്റർ ടർബോചാർജ്‌ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുമായാണ് ഈ കാർ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ബസാൾട്ട് എക്‌സിന് സ്റ്റാൻഡേർഡായി മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സ് ലഭിക്കും. അതേസമയം മാനുവൽ, ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും.

Citroen Basalt X (Photo - Citroen India)
TAGGED:

CITROEN BASALT X FEATURES CITROEN BASALT X DESIGN CITROEN BASALT X TEASER സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സ് CITROEN BASALT X LAUNCH

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

