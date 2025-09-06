ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുമായാണ് സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടുതലറിയാം.
Published : September 6, 2025 at 3:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബസാൾട്ട് സീരിസിൽ പുതിയ കൂപ്പെ-എസ്യുവിയുമായി ഫ്രഞ്ച് ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കളായ സിട്രോൺ. ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ വേരിയന്റിന് സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് മാക്സ് ട്രിമിനേക്കാൾ നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകളോടെയാണ് സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ് കൂപ്പെ-എസ്യുവി വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 7.95 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ലോഞ്ചിന് മുൻപായി ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ തന്നെ ഈ കാറിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 11,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ എസ്യുവി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ആധുനിക ഡിസൈൻ, പ്രീമിയം ഇന്റീരിയർ, അത്യാധുനിക സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുമായെത്തുന്ന കാറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.
സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ്: ഡിസൈൻ
ആകർഷകമായ ഡിസൈനിലാണ് സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ പുതിയ വേരിയന്റിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ടെയിൽഗേറ്റിൽ 'ബസാൾട്ട് എക്സ്' ബാഡ്ജിങ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിആർഎൽ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള അതുല്യമായ രൂപകൽപ്പനയും ഡ്രോപ്പ് റൂഫ്ലൈനും ഈ കാറിന് കൂപ്പെ ലുക്ക് നൽകുന്നു.
ബസാൾട്ട് എക്സിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ സിട്രോണിന്റെ സി3 എക്സിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. ഇന്റീരിയറിൽ പുതിയ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സൗന്ദര്യവർദ്ധക മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുമായാണ് ബസാൾട്ട് എക്സിന്റെ ടോപ്-സ്പെക് വേരിയന്റായ ബസാൾട്ട് എക്സ് മാക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡാഷ്ബോർഡിൽ ചരിഞ്ഞ പാറ്റേൺ ഇംപ്രിന്റുകൾ, വെങ്കല ട്രിം ആക്സന്റുകൾ, ടാൻ, കറുപ്പ് നിറങ്ങളിലുള്ള പുതിയ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡാഷ്ബോർഡിൽ ലെതറെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ക്യാബിന് കൂടുതൽ പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് ആഡംബര അനുഭവം നൽകുന്നു.
സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ്: ഫീച്ചറുകൾ
സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ് മാക്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇൻ-കാർ അസിസ്റ്റന്റ് ഫീച്ചറായ 'കാര' ആണ്. ഇത് വോയ്സ് കമാൻഡ് വഴി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ നാവിഗേഷൻ, സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി, റൂട്ട് സെലക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ പരിഹരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ, ഡാഷ്ബോർഡിൽ ലെതറെറ്റ് ഫിനിഷ്, ഓപ്ഷണൽ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ പിന്തുണയുള്ള 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, 7 ഇഞ്ച് കളർ ടിഎഫ്ടി ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ, വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ് വരുന്നത്.
സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സിൽ ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി) ഉള്ള ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്), ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം (ഇഎസ്പി), ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (ടിപിഎംഎസ്) എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ്: എഞ്ചിൻ
സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ് മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വരുന്നത്. 5,750 ആർപിഎമ്മിൽ 80.87 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 3,750 ആർപിഎമ്മിൽ 115 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.2 ലിറ്റർ പ്യുർടെക് 82 നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഒന്നാമത്തേത്. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എഞ്ചിൻ ലിറ്ററിന് 18 കിലോമീറ്റർ ഇന്ധനക്ഷമത അവകാശപ്പെടുന്നു.
5,500 ആർപിഎമ്മിൽ 108.49 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 1,750 ആർപിഎമ്മിൽ 190 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.2 ലിറ്റർ പ്യുർടെക് 110 ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് രണ്ടാമത്തേത്. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എഞ്ചിൻ ലിറ്ററിന് 19.5 കിലോമീറ്റർ ഇന്ധനക്ഷമത അവകാശപ്പെടുന്നു.
1.2 ലിറ്റർ പ്യുർടെക് 110 ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് മറ്റൊരു എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻ. ഇത് 5,500 ആർപിഎമ്മിൽ 108.49 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 1,750-2,500 ആർപിഎമ്മിൽ 205 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയത്. ഈ എഞ്ചിൻ 18.7 kmpl ഇന്ധനക്ഷമത നൽകുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്സ്: വില, ലഭ്യത
7.95 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 12.90 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ബസാൾട്ട് എക്സിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. യു, പ്ലസ്, മാക്സ് എന്നീ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറയ്ക്ക് 25,000 രൂപയും ഡ്യുവൽ-ടോൺ റൂഫിന് 21,000 രൂപയും കമ്പനി അധികമായി ഈടാക്കും.
ഓൺലൈനായും അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പുകളിലും ഇതിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്സവ സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കും. ടാറ്റ കർവ്, ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡർ എന്നിവയുമായാണ് ബസാൾട്ട് എക്സ് നേരിട്ട് മത്സരിക്കുക.
