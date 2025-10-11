ETV Bharat / automobile-and-gadgets
2025ൽ റെക്കോഡ് വിൽപനയുമായി ബിഎംഡബ്ല്യു; ഏറ്റവും അധികം വിറ്റു പോയ മോഡലുകള് അറിയാം
2025ൽ ബിഎംഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 13 ശതമാനം വർധനവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
Published : October 11, 2025 at 5:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2025 ൽ റെക്കോഡ് വിൽപനയുമായി ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യാ ഗ്രൂപ്പ്. ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിലെ വിൽപനയിലാണ് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 11,978 കാറുകളും 3,976 മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുമാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു വിറ്റത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 13 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തിൻ്റേയും ഉത്സവ സീസണിലെ ഡിമാൻഡിൻ്റേയും ഫലമായാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയധികം ബിഎംഡബ്ല്യു കാറുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞത്. ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ (Q3) കാർ വിൽപനയിൽ 21 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ
2025 ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഡംബര ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചതായും നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നു. 2,509 ഇലക്ട്രിക് ബിഎംഡബ്ല്യു കാറുകൾ, മിനി എന്നിവയാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്.
വാർഷിക വളർച്ച 246 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് കാരണം മൊത്തം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വളർച്ച 21 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ബിഎംഡബ്ല്യു iX1, ബിഎംഡബ്ല്യു i7 എന്നിവയാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ, ബിഎംഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ആറ് കാറുകളും രണ്ട് സ്കൂട്ടറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബിഎംഡബ്ല്യു i7, iX, i5, i4, iX1 ലോങ് വീൽബേസ്, മിനി കൺട്രിമാൻ ഇ, ബിഎംഡബ്ല്യു സിഇ 04, ബിഎംഡബ്ല്യു സിഇ 02 എന്നിവയാണ് അവ.
ലോങ്-വീൽബേസ് ശ്രേണി
2025 ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ബിഎംഡബ്ല്യു 5,720 യൂണിറ്റ് ലോങ്-വീൽബേസ് മോഡലുകൾ വിറ്റു. ഇത് മൂലം വർഷം തോറും 169 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായത്. ഈ കാലയളവിൽ ലോങ്-വീൽബേസ് മോഡലുകളുടെ വളർച്ച 50 ശതമാനമായി വർധിച്ചു.
ബിഎംഡബ്ല്യു 3 സീരീസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിഞ്ഞത്. വിൽപനയിൽ 16 ശതമാനം വിഹിതമുള്ളത് ബിഎംഡബ്ല്യു സെഡാനാണ്. നിലവിലെ ലോങ്-വീൽബേസ് നിരയിൽ ബിഎംഡബ്ല്യു 7 സീരീസ്, 5 സീരീസ്, 3 സീരീസ്, iX1 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എസ്യുവിയും മിനിയും
ഈ വർഷം ബിഎംഡബ്ല്യു 7,040 യൂണിറ്റ് എസ്യുവികൾ വിറ്റു. ഏകദേശം 59 ശതമാനം എസ്യുവികളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട എസ്യുവി ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ് 1 ആണ്, തൊട്ടുപിന്നിൽ എക്സ് 7. ബിഎംഡബ്ല്യുവിൻ്റെ മിനി സീരിസിൻ്റെ 468 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റു. ഇതിലൂടെ കമ്പനി 90 ശതമാനത്തിലധികം വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട മോഡൽ മിനി കൂപ്പർ എസ് ആണ്.
ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡ്
2025 ലെ ആദ്യ പാദത്തിനും മൂന്നാം പാദത്തിനും ഇടയിൽ ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡ് 3,976 മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ വിറ്റഴിച്ചു. ജി310 ആർആർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട മോഡൽ. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ബൈക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോഡലുകൾ ബിഎംഡബ്ല്യു 1300 ജിഎസ്, ജിഎസ്എ എന്നിവയാണ്.
