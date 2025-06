ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഗിയർ മാറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട!! 8 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള മികച്ച അഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകൾ - AUTOMATIC CARS UNDER 8 LAKH

Best Five Hatchback Cars in India With Automatic Gearbox Under 8 Lakh ( Image credit: Maruti Suzuki India, Renault Cars India )