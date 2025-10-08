ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വാഹന വിപണിയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; അനുകൂല സമയമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്, കാരണങ്ങളറിയാം

സെപ്റ്റംബർ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കുതിപ്പ് ദീപാവലിക്കും തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Representational Image (IANS)
ന്യൂഡൽഹി: 2025 സെപ്റ്റംബർ മാസാവസാനത്തോടെ വാഹന വിപണിയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. വാഹന വിൽപനയിൽ മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 5.22 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണവും നവരാത്രി ഉത്സവസീസണുമാണ് ജനങ്ങളെ വിപണിയിലെത്തിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

സെപ്‌റ്റംബർ മാസത്തിലെ ആദ്യ മൂന്ന് ആഴ്‌ചകളിലെ വിൽപന മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു. അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറി മറിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ശേഷം ഡിമാൻഡ് കുത്തനെ ഉയർന്നു. എഫ്എഡിഎ (ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻസ്) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.

Infographics for auto sales after GST 2.0 rollout (ETV Bharat)

ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണം വിലയിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റമാണ് വിൽപനയിലെ വൻ വഡധനവിന് കാരണമായത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും മറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെയും വിൽപനയിൽ ഇത് കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ 6.5 ശതമാനവും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ 5.8 ശതമാനവും വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായും കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ട്രാക്‌ടർ വിൽപനയിൽ 3.6 ശതമാനം നേരിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റൂറൽ മാർക്കറ്റ് റെസിലിയൻസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ വാണിജ്യ വാഹന വിൽപന 2.6 ശതമാനം വളർന്നു. എന്നാൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വിൽപന 7.2 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. നിർമാണ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ 19 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായ കനത്ത മഴ മൂലമുള്ള തടസങ്ങളാണ് ഈ വിൽപന ഇടിവിന് പ്രധാന കാരണം.

Infographics for auto sales after GST 2.0 rollout (ETV Bharat)

ഉത്സവ സീസണിന് ഒരുങ്ങി വിപണികൾ

ഓട്ടോ റീട്ടെയിൽ വ്യവസായം ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഉത്സവ സീസണിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്. 2025 ഒക്ടോബറിൽ ധന്തേരസ് (ദീപാവലിയുടെ ആദ്യ ദിവസം), ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വിപണികളിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപന നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകങ്ങളുടെ അനുകൂല സ്വാധീനവും നയപരമായ മാറ്റങ്ങളും റെക്കോഡ് വിൽപനക്ക് കളമൊരുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും എഫ്എഡിഎ പറയുന്നു.

"സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ മൺസൂൺ ലഭിച്ചത് ഇത്തവണ വിളവ് വർധിപ്പിച്ചു. ഇത് ഗ്രാമീണ, നഗര ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിയും (പർച്ചേസിംഗ് പവർ) ഡിമാൻ്റും വർധിപ്പിച്ചു. ലോജിസ്റ്റിക്‌സും വിതരണ ശൃംഖലകളും തടസമില്ലാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ വാഹന വിപണി എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഉത്സവകാല വിൽപനയ്‌ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും" എന്നും എഫ്എഡിഎ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

2025 സെപ്റ്റംബർ ഇന്ത്യയുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ റീട്ടെയിൽ വ്യവസായത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായ മാസമായിരുന്നുവെന്ന് എഫ്എ ഡി എ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സായ് ഗിരിധർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം (സെപ്‌റ്റംബർ) അവസാനിച്ചത് 5.22 ശതമാനം വാർഷിക വളർച്ചയോടെയാണ്. മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളും നിർമാണ ഉപകരണങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി.

"എല്ലാ മേഖലകളിലും സമാനമായ ഒരു പാറ്റേൺ പ്രകടമായി, സെപ്റ്റംബർ 21 വരെ റീട്ടെയിൽ വിൽപനയിൽ മാന്ദ്യം തുടർന്നു, എന്നാൽ ജിഎസ്‌ടി 2.0 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായി, ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകളിലെ കുറവും ഉത്സവകാല ഡിമാൻഡും പുതിയ ബുക്കിംഗുകൾക്ക് കാരണമായി" എന്ന് സായ് ഗിരിധർ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലെ സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകൾ ഏകദേശം 60 ദിവസമായി ഉയർന്നു. സെപ്റ്റംബർ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കുതിപ്പ് ദീപാവലിക്കും തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും സായ് ഗിരിധർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

