ഔഡി കാറുകൾ മോഹിച്ചവർക്ക് ഇത് ലോട്ടറിയടിച്ചത് തന്നെ! ജിഎസ്‌ടി കുറച്ചതോടെ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്: ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 7.8 ലക്ഷം രൂപ

ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിലക്കുറവ്. മോഡലുകൾക്കനുസരിച്ച് 2.6 ലക്ഷം മുതൽ 7.8 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില കുറയുക. 46.14 ലക്ഷം വിലയുള്ള എൻട്രി ലെവൽ എസ്‌യുവി ക്യു3 43.07 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് ലഭിക്കും.

Audi Q5 Sportback (Image credit: Audi)
By PTI

Published : September 8, 2025 at 5:20 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്‌ടി നിരക്കിലെ പരിഷ്‌ക്കരണത്തിന് പിന്നാലെ കാറുകൾക്ക് വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജര്‍മന്‍ ആഡംബര കാര്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ ഔഡി ഇന്ത്യ. എല്ലാ മോഡലുകളുടെയും വിലയിൽ 2.6 ലക്ഷം മുതൽ 7.8 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഇത് ഔഡിയുടെ ആഢംബര കാറുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുവർണാവസരമായിരിക്കും.

ജിഎസ്‌ടി 2.0 നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഔഡി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലുടനീളം വില പരിഷ്‌കരിച്ചതായി കമ്പനി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. മോഡലുകളും അവയുടെ സവിശേഷയും അനുസരിച്ച് വില കുറയുന്നത് 2.6 ലക്ഷം മുതൽ 7.8 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു.

Audi Q3 (Image credit: Audi India)

പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം, കമ്പനിയുടെ എൻട്രി എസ്‌യുവി ആയ ക്യു3യുടെ 43.07 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും. നേരത്തെ ഇത് 46.14 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. അതേസമയം ടോപ്പ്-എൻഡ് എസ്‌യുവി ആയ ക്യു8ൻ്റെ പ്രാരംഭ വില 1.18 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1.1 കോടി രൂപയായി. എസ്‌യുവികളായ ഔഡി ക്യു5, ക്യു7 മോഡലുകളുടെയും സെഡാനുകളായ എ4, എ6 എന്നിവയുടെയും വിലയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. "പുതുക്കിയ വിലകൾ ഔഡിയുടെ ആഡംബര കാറുകളുടെയും എസ്‌യുവികളുടെയും റേഞ്ച് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യകതയ്ക്കും ആക്കം കൂട്ടുന്നു," കമ്പനി പറഞ്ഞു.

Audi Q8 (Image credit: Audi India)
മോഡൽപഴയ വില (₹)പുതിയ വില (₹)
ഔഡി ക്യു346.14 ലക്ഷം43.07 ലക്ഷം
ഔഡി ക്യു566.9 ലക്ഷം59.85 ലക്ഷം
ഔഡി ക്യു778.9 ലക്ഷം 74.5 ലക്ഷം
ഔഡി ക്യു81.18 കോടി1.1 കോടി
ഔഡി എ441.5 ലക്ഷം 39 ലക്ഷം
ഔഡി എ654.2 ലക്ഷം51.5 ലക്ഷം

വിലക്കുറവുമായി മറ്റ് കമ്പനികളും

അതേസമയം ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണത്തിന് ശേഷം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് കാറുകളുടെ വില 1.40 ലക്ഷം രൂപ വരെയാക്കി കുറച്ചു. അതേസമയം മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര 1.56 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. റെനോ ഇന്ത്യയും 95,000 രൂപ വരെ വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മാരുതി സുസുക്കി ഉടൻ വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 6% മുതൽ 9% വരെ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാനാണ് സാധ്യത. പുതിയ ജിഎസ്‌ടി പ്രകാരം ചെറിയ കാറുകൾക്ക് 18% നികുതിയും വലിയ കാറുകൾക്ക് 40% ജിഎസ്‌ടിയും ഈടാക്കും.

മാരുതിയും വിലകുറച്ചേക്കാം

മാരുതി സുസുക്കി ചെയർമാൻ ആർ സി ഭാർഗവ മാരുതിയുടെ 70% വരുന്ന ചെറുകിട കാർ വിഭാഗം ഇനി മുതൽ പ്രതിവർഷം 10% വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറുകിട കാർ വിഭാഗത്തിലെ വളർച്ചയുടെ ഫലമായി വ്യവസായം മൊത്തത്തിൽ പ്രതിവർഷം 7% മുതൽ 8% വരെ വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാരുതി ആൾട്ടോയുടെ വില 40,000 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എൻട്രി ലെവൽ വാഗൺആറിന് 60,000 മുതൽ 67,000 രൂപ വരെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും ഭാർഗവ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഗതാഗത ചെലവുകളും ഡീലർ മാർജിനുകളും കണക്കിലെടുക്കാത്തതിനാൽ കാറുകളുടെ വില 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 9 ശതമാനം വരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഭാർഗവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

