3.7 കിലോവാട്ടിന്‍റെ പുതിയ ബാറ്ററി പായ്‌ക്കുമായി ഏഥർ റിസ്റ്റ എസ്: ഫീച്ചറുകളറിയാം - ATHER RIZTA S NEW VARIANT

Ather Rizta S now comes with 3.7 kWh battery option ( Image Credits: Ather Energy )