Essay Contest 2025

ETV Bharat / automobile-and-gadgets

'വാർഷിക വരുമാനം 280 ബില്യൺ ഡോളർ കടക്കും'; എഐ ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് - ASHWINI VAISHNAW ABOUT AI

എഐ വാർഷിക വരുമാനം 280 ബില്യൺ ഡോളർ കടക്കും, ആറ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ്.

ASHWINI VAISHNAW AI TECHNOLOGY UNION MINISTER AI IN INDIA
Ashwini Vaishnaw (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : August 9, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ നിർമിതബുദ്ധി നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക മേഖലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികസനമാണ് ഇതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാർഷിക വരുമാനം 280 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൽ കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആറ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ 1800ലധികം ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി സെൻ്ററുകൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ 500 എണ്ണം എഐ അധിഷ്‌ഠിതമാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വ്യവസായം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ 89 ശതമാനവും എഐ കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ എഐ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. കൂടാതെ, GitHub-ലെ എഐ പദ്ധതികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യവുമാണ്. 2024 ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യ എഐ മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എഐകോഷ്‌ വഴി 1200ലധികം നിർദിഷ്‌ട ഡാറ്റാസെറ്റുകളും 217 എഐ മോഡലുകളും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റാസെറ്റുകളുടെ വികസനമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വക്കുന്നത്.

കർഷക അന്വേഷണങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് വരെയുള്ള ഈ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, അക്കാദമിക്, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രിത പരിതസ്ഥിതിയിൽ എഐ ഉപകരണങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും അക്കാദമിക് ഗവേഷകരെയും പ്രാപ്‌തരാക്കുന്ന ഒരു സാൻഡ്‌ബോക്‌സ് സംവിധാനമാണിത്. സർക്കാർ നിയന്ത്രിതമായ ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാരത് ഡാറ്റാ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് എഐകോഷിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഭാഷിണി 70-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംഭാവനകളോടെ 22 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി എഐ ഉപയോഗിച്ച് വിപുലമാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ റിപ്പോസിറ്ററി എന്നിവ മറ്റ് സംരംഭങ്ങളാണ്.

ഇംപ്രിൻ്റ്, ഉച്ചതർ അവിഷ്‌കാർ യോജന, അനുസന്ധൻ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എഐ-ഫോർ-സയൻസ് സംരംഭം തുടങ്ങിയ ഗവേഷണ പരിപാടികളിലും ശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ് വിവിധ എഐ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റാസെറ്റുകളുടെ വികസനമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Also Read: ഇന്ത്യൻ വിപണി ആഗോള തലത്തിലേയ്‌ക്ക് ഉയർന്നേക്കാം: ഓപ്പണ്‍ എഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ നിർമിതബുദ്ധി നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക മേഖലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികസനമാണ് ഇതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാർഷിക വരുമാനം 280 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൽ കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആറ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ 1800ലധികം ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി സെൻ്ററുകൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ 500 എണ്ണം എഐ അധിഷ്‌ഠിതമാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വ്യവസായം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ 89 ശതമാനവും എഐ കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ എഐ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. കൂടാതെ, GitHub-ലെ എഐ പദ്ധതികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യവുമാണ്. 2024 ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യ എഐ മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എഐകോഷ്‌ വഴി 1200ലധികം നിർദിഷ്‌ട ഡാറ്റാസെറ്റുകളും 217 എഐ മോഡലുകളും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റാസെറ്റുകളുടെ വികസനമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വക്കുന്നത്.

കർഷക അന്വേഷണങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് വരെയുള്ള ഈ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, അക്കാദമിക്, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രിത പരിതസ്ഥിതിയിൽ എഐ ഉപകരണങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും അക്കാദമിക് ഗവേഷകരെയും പ്രാപ്‌തരാക്കുന്ന ഒരു സാൻഡ്‌ബോക്‌സ് സംവിധാനമാണിത്. സർക്കാർ നിയന്ത്രിതമായ ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാരത് ഡാറ്റാ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് എഐകോഷിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഭാഷിണി 70-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംഭാവനകളോടെ 22 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി എഐ ഉപയോഗിച്ച് വിപുലമാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ റിപ്പോസിറ്ററി എന്നിവ മറ്റ് സംരംഭങ്ങളാണ്.

ഇംപ്രിൻ്റ്, ഉച്ചതർ അവിഷ്‌കാർ യോജന, അനുസന്ധൻ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എഐ-ഫോർ-സയൻസ് സംരംഭം തുടങ്ങിയ ഗവേഷണ പരിപാടികളിലും ശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ് വിവിധ എഐ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റാസെറ്റുകളുടെ വികസനമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Also Read: ഇന്ത്യൻ വിപണി ആഗോള തലത്തിലേയ്‌ക്ക് ഉയർന്നേക്കാം: ഓപ്പണ്‍ എഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHWINI VAISHNAWAI TECHNOLOGYUNION MINISTERAI IN INDIAASHWINI VAISHNAW ABOUT AI

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.