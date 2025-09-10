ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങും സാറ്റലൈറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഉൾപ്പെടെ ഫീച്ചറുകൾ: പുതിയ മൂന്ന് സ്മാർട്ട്വാച്ചുകളുമായി ആപ്പിൾ; വിലയും പ്രത്യേകതകളും
വാച്ച് സീരീസ് 11, വാച്ച് അൾട്ര 3, വാച്ച് SE 3 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്മാർട്ട്വാച്ചുകളാണ് ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ്, സാറ്റലൈറ്റ് എസ്ഒഎസ്, വർക്ക്ഔട്ട് ബഡ്ഡി തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ലഭ്യമാവും.
Published : September 10, 2025 at 12:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ നാല് ഐഫോണുകളുമായി ഐഫോൺ 17 സീരീസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ. ഐഫോൺ 17 സീരീസിനൊപ്പം മൂന്ന് പുത്തൻ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകൾ കൂടെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ സീരീസ് 11, ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 3, ആപ്പിൾ വാച്ച് എസ്ഇ 3 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വാച്ച് മോഡലുകളാണ് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ 9) ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ആപ്പിൾ ഇവന്റിലാണ് ആപ്പിൾ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയ സവിശേഷതകളും അപ്ഗ്രേഡുചെയ്ത കഴിവുകളുമായാണ് മൂന്ന് വാച്ച് മോഡലുകളും വരുന്നത്. ഇവ നിലവിൽ പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാനാവും.
2025 സെപ്റ്റംബർ 19 മുതലാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാവുക. ഓരോ മോഡലുകളുടെയും പ്രത്യേകതകളും ഉപയോഗവും ഫീച്ചറുകളും വിലയും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11
വില: ₹46,900
ഒഎസ് 26ലാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11 വന്നിരിക്കുന്നത്. ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന പുതിയ വാച്ചിൽ പുതിയ സവിശേഷതകളും സമഗ്രമായ ഹെൽത്ത് ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്. പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11 വാച്ച് ഒഎസ് 26-നൊപ്പമാണ് വരുന്നത്, ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഡിസൈനും പുതിയ കഴിവുകളുള്ള സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്മാർട്ട് സ്റ്റാക്ക് ഹിന്റ്, ജെസ്റ്ററുകൾ, ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, എയർപോഡുകളുള്ള വർക്ക്ഔട്ട് ബഡ്ഡി, ഹൈപ്പർടെൻഷനും ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിന് ഇസിജിയും നോട്ടിഫിക്കേഷനും നൽകുന്ന ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്.
പുതിയ സ്ലീപ്പ് സ്കോർ സവിശേഷതയെയും ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11 പിന്തുണയ്ക്കും. ഉറക്കം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉറക്കത്തിനിടെയിലെ ആരോഗ്യനില അളക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. ഹൃദയമിടിപ്പ്, കൈത്തണ്ടയിലെ താപനില, രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ്, ശ്വസന നിരക്ക് എന്നിവയാണ് ഉറക്കത്തിനിടെ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11 പ്രധാനമായും അളക്കുക.
പൂർണമായും പുനരുപയോഗിച്ച ടൈറ്റാനിയം, അലുമിനിയം കേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാച്ച് സീരീസ് 11 നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഡിസൈനാണിത്. പുതിയ വെയറബിൾ ഉപകരണം 24 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്നും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
പുതിയ വാച്ച് സീരീസ് 11 മുൻ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടുതൽ സ്ക്രാച്ച്-റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്. സെറാമിക് കോട്ടിങും കൂടുതൽ കാഠിന്യത്തിനായി അയോൺ-എക്സ് ഗ്ലാസും ഇതിലുണ്ട്. 4G LTE കണക്റ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വാച്ച് സീരീസ് 10 കണക്റ്റിവിറ്റിയിൽ അപ്ഗ്രേഡുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് 5G സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
42mm GPS-മാത്രമുള്ള മോഡലിന് ഇന്ത്യയിൽ 46,900 രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില. ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്, സിൽവർ, റോസ് ഗോൾഡ്, പുതുക്കിയ സ്പേസ് ഗ്രേ എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക.
ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്ര 3
വില: ₹89,900
ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ പുറത്തിറക്കിയ മറ്റൊരു സ്മാർട്ട്വാച്ചാണ് വാച്ച് അൾട്രാ 3. ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് തന്നെയാണ്. ഇത് 42 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. അതേസമയം ലോ പവർ മോഡിൽ 72 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നീണ്ടുനിൽക്കും.
ആപ്പിൾ വാച്ചിലെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിലുണ്ട്. എപ്പോഴും ഓൺ ആയ 1Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ LTPO3, വൈഡ് ആംഗിൾ OLEDകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുറഞ്ഞ പവർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് LTPO3. ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡർ 24 ശതമാനം വണ്ണം കുറഞ്ഞതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ LTPO3. അതേസമയം വൈഡ് ആംഗിൾ OLED ഓരോ പിക്സലിനെയും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസുള്ളതാക്കുന്നതിനായി വൈഡ് ആങ്കിളുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു.
ബിൽറ്റ്-ഇൻ സാറ്റലൈറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി സവിശേഷത പുതിയ അൾട്രാ മോഡൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അടിയന്തര സേവനങ്ങളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനും, സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സന്ദേശം അയയ്ക്കാനും, ഗ്രിഡിന് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയുള്ള എമർജൻസി SOS ഉപയോഗിച്ച് ഫൈൻഡ് മൈയുമായി ലൊക്കേഷൻ പങ്കിടാനും അനുവദിക്കും. വാച്ച് അൾട്രാ 3 5Gയിൽ സെല്ലുലാർ കഴിവുകളുണ്ട്. കൂടാതെ കൃത്യമായ GPS ഫീച്ചറും ഇതിലുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
സ്ലീപ്പ് സ്കോർ, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ഇറെഗുലർ റിഥം നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ഹൃദയമിടിപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ഇസിജി ആപ്പ്, ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ മോണിറ്റർ, സ്ലീപ് അപ്നിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, കൂടുതൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രീകൃത സവിശേഷതകൾ എന്നിവയും വാച്ച് അൾട്രാ 3 പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
വാച്ച് സീരീസ് 11നെ പോലെ അൾട്രാ 3 മോഡൽ ഫിറ്റ്നസ് സവിശേഷതകളോടെയാണ് വരുന്നത്. പുതിയ വർക്ക്ഔട്ട് ബഡ്ഡി, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്നിവ നൽകുന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റകളെ വിശകലനം ചെയ്യാനും കഴിയും.
സ്പോർട്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്ര 3 സൈക്ലിങുകാർക്കും ഡൈവേഴ്സിനും, ഓട്ടക്കാർക്കും, ഹൈക്കർമാർക്കുമായി പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വാച്ച്ഒഎസ് 26 ഉപയോഗിച്ച്, ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ്, സ്മാർട്ട് സ്റ്റാക്ക് ഹിന്റുകൾ, ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇതിന് ഒരു പുതിയ രൂപം ലഭിക്കും. ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്ര 3യുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാരംഭവില 89,900 രൂപയാണ്. നാച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ടൈറ്റാനിയം നിറത്തിൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്ര 3 ലഭ്യമാകും.
ആപ്പിൾ വാച്ച് SE 3
വില: ₹25,900
S10 ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചായ ആപ്പിൾ വാച്ച് SE 3 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ സവിശേഷതകളുമായാണ് ഇത് വിപണിയിലെത്തിയത്. സ്ലീപ്പ് സ്കോർ, സ്ലീപ് അപ്നിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, റിസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിങ് എന്നിവയാണ് ഈ സവിശേഷതകൾ. ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ, ഡബിൾ-ടാപ്പ്, റിസ്റ്റ് ഫ്ലിക്ക് ജെസ്റ്ററുകൾ, ഓൺ-ഡിവൈസ് സിരി, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആപ്പിൾ വാച്ച് SE 3ക്ക് കഴിയും.
ആപ്പിളിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് പുത്തൻ വാച്ച് മോഡലുകളെപ്പോലെ വാച്ച് എസ്ഇ 3 മോഡലും 5G സെല്ലുലാർ കഴിവുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വാച്ച് ഒഎസ് 26 ഉള്ള വാച്ച് എസ്ഇ 3യ്ക്ക് ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് നൽകുന്ന പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ലുക്കും വർക്ക്ഔട്ട് ബഡ്ഡിയും ലഭിക്കുന്നു. ഹൃദയാരോഗ്യ അറിയിപ്പുകൾ, സൈക്കിൾ ട്രാക്കിങ്, കാർഡിയോ ഫിറ്റ്നസ്, ഫാൾ ഡിറ്റക്ഷൻ, ക്രാഷ് ഡിറ്റക്ഷൻ, എമർജൻസി എസ്ഒഎസ്, ചെക്ക് ഇൻ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ പുതിയ മോഡലിൽ തുടരുന്നു. ആപ്പിൾ വാച്ച് എസ്ഇ 3യുടെ വില 25,900 രൂപയാണ്. 40 എംഎം, 44 എംഎം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സൈസുകളിലും, മിഡ്നൈറ്റ് അലുമിനിയം, സ്റ്റാർലൈറ്റ് അലുമിനിയം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കേസുകളിലുമാണ് എത്തുന്നത്.
