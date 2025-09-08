ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഐഫോൺ 17 സീരിസ് പുറത്തിറക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം: 16 പ്രോ മാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 8 ഉത്പന്നങ്ങൾ ആപ്പിൾ നിർത്തലാക്കുന്നു; റിപ്പോർട്ടുകൾ
ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 8 ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാനൊരുങ്ങി ആപ്പിൾ. ഐഫോൺ 17 സീരിസ് പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് മുൻ മോഡലുകളിൽ പലതും നിർത്തലാക്കുന്നത്. വിശദമായി അറിയാം.
Published : September 8, 2025 at 3:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഐഫോൺ ആരാധകർ. സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. Awe dropping' എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയിൽ അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആപ്പിൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
എന്നാൽ പുതിയ ഐഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോടെ ഐഫോൺ 15, ഐഫോൺ 16 പ്രോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചില പഴയ ഐഫോൺ മോഡലുകൾ നിർത്തിയേക്കാമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. 8 പഴയ ഉത്പന്നങ്ങൾ ആപ്പിൾ പിൻവലിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായറിയാം.
8 ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നു:
9to5Mac റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോടെ, ആപ്പിൾ അതിന്റെ 8 പഴയ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 8 പഴയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. ഇതോടെ ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ആപ്പിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിൽ നിന്നും സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ പോലുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി റീട്ടെയിലർമാർ ഈ 8 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് തുടരും. നിർത്തലാക്കാൻ പോകുന്ന ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഐഫോൺ 15, ഐഫോൺ 16 പ്രോ, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 10, എയർപോഡ്ഡ് പ്രോ 2 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
|നിർത്തലാക്കുന്ന മോഡലുകൾ
|ഐഫോൺ 15
|ഐഫോൺ 15 പ്ലസ്
|ഐഫോൺ 16 പ്രോ
|ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്സ്
|ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസ് 10
|ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസ് 2
|ആപ്പിൾ വാച്ച് SE 2
|എയർപോഡ്സ് പ്രോ 2
പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഐഫോൺ 16 പ്രോ മോഡലുകൾ നിർത്തലാക്കും. എന്നാൽ ഐഫോൺ 16, ഐഫോൺ 16 പ്ലസ് എന്നിവ ലൈനപ്പിൽ തുടരും. അവയുടെ വില $100 വരെ (ഏകദേശം 8 ആയിരം രൂപ) കുറയും. ഐഫോൺ 16 പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് പകരം ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവ വിപണിയിലുണ്ടാകും. ഇതിനുപുറമെ, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 10, വാച്ച് അൾട്രാ 2, വാച്ച് എസ്ഇ 2, എയർപോഡ്സ് പ്രോ 2 എന്നിവയും കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തേക്കും. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർത്തലാക്കിയ ശേഷം, ഐഫോണുകളുടെ പുതിയ നിര ഇങ്ങനെയായിരിക്കും.
|മോഡൽ
|പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന പ്രാരംഭവില
|ഐഫോൺ 16ഇ
|$599
|ഐഫോൺ 16
|$699
|ഐഫോൺ 16 പ്ലസ്
|$799
|ഐഫോൺ 17
|$799
|ഐഫോൺ 17 എയർ
|$949
|ഐഫോൺ 17 പ്രോ
|$1,049
|ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ്
|$1,199
ഐഫോൺ 17e പുറത്തിറക്കുമോ?
ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് ആപ്പിൾ പുതിയ ഐഫോൺ 16e പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ മോഡൽ ആപ്പിളിന്റെ നിരയിൽ തുടുമെന്നും എല്ലാ വർഷവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതായത് എല്ലാ സീരിസിലും ഇനി മുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതുമായ പതിപ്പുകൾ എല്ലാ വർഷവും പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. 2026ൽ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 17e പുറത്തിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.
Join us for a special Apple Event on September 9 at 10 a.m. PT.— Apple (@Apple) August 26, 2025
Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/o5sI2sdkwO
ഐഫോൺ 17 സീരിസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു:
എല്ലാ വർഷത്തേയും പോലെ, കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് ലോഞ്ച് ഇവന്റ് നടക്കുക. 2025 സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് ആണ് 'Awe dropping' ഇവന്റ്. തത്സമയ സ്ട്രീമിങ് കാണുന്നതിന് ആപ്പിളിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളും വെബ്സൈറ്റും പിന്തുടരാം.
