ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും: ഡിസ്പ്ലേ മുതൽ ക്യാമറ വരെ, പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? അറിയാം

ആപ്പിൾ ഇവന്‍റ് ഇന്ന് രാത്രി 10:30ന്. ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് ലോകത്തെവിടെ നിന്നും ലൈവായി കാണാം. ഐഫോൺ 17, 17 എയർ, 17 പ്രോ, 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഇവന്‍റിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കും.

IPHONE 17 PRICE INDIA IPHONE 17 CAMERA ഐഫോൺ 17 IPHONE 17 BATTERY
Major changes in upcoming iPhone 17 series (Photo Credit: X/Apple Hub)
Published : September 9, 2025 at 5:34 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ചിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഐഫോൺ ആരാധകർ. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 9) ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഇവന്‍റിൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പിൾ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും. 'Awe dropping' എന്ന് പേരിട്ട ലോഞ്ച് ഇവന്‍റിൽ അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആപ്പിൾ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയേക്കും.

ഇതിന് പുറമെ, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ്, എയർപോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ആക്‌സസറികളും പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കുന്ന ഐഫോണുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും ലൈനപ്പിലും ആപ്പിൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2017ലെ ഐഫോൺ Xന് ശേഷം ആപ്പിൾ ഇത്തവണ ഐഫോണുകളുടെ ഡിസൈനിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുന്നതായാണ് സൂചന.

പ്ലസ് വേരിയന്‍റിന് പകരം ഇത്തവണ ഐഫോൺ 17 എയർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്ന് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള മോഡലുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ മോഡലായിരിക്കും ഐഫോൺ 17 എയർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും പുതിയ എയർ മോഡൽ പ്ലസ് വേരിയന്‍റിനെ നേരിട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കില്ല. 6.6 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനും 5.5 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവുമാണ് ഐഫോൺ 17 എയറിന് ഉണ്ടാവുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന് ഐഫോൺ 17നേക്കാൾ വില കൂടുതലായിരിക്കാം. പ്രോ, മാക്‌സ് മോഡലുകളേക്കാൾ വിലകുറവായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ

  • മാക്‌റൂമേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2025ൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഐഫോൺ മോഡലുകളിലും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള ProMotion ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും. നേരത്തെ ഈ സവിശേഷത പ്രോ മോഡലിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ LTPO OLED ഡിസ്പ്ലേ കാരണം ഇത് എല്ലാ മോഡലുകളിലും ലഭ്യമാകും.
  • പ്രോ മോഡലുകളിൽ, ആപ്പിൾ ടൈറ്റാനിയത്തിന് പകരം അലുമിനിയം ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അലുമിനിയം ആക്കി മാറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഉപകരണത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും.
  • പുതിയ ഐഫോണുകളുടെ ക്യാമറ ഡിസൈനിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ചതുര ക്യാമറ ബമ്പിന് പകരം തിരശ്ചീനമായ പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ ബമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ഡിസൈൻ ഐഫോൺ 17 എയറിലും കാണാൻ കഴിയും.
  • ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിൽ പുതിയ 48 എംപി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ വന്നേക്കാം. ഇത് നിലവിലുള്ള 12 എംപി സെൻസറിനേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഐഫോൺ 17ന് സമാനമായ വൈഡ്, അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഐഫോൺ 17 എയറിന് ഒരൊറ്റ 48 എംപി പിൻ ക്യാമറ ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ ഐഫോണിന്‍റെ മുൻ ക്യാമറ 24 എംപിയായി അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌തേക്കാം.

പുതിയ ഐഫോണുകളുടെ സീരിസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്: ചിപ്‌സെറ്റും ക്യാമറയും

ഐഫോൺ 17 സീരീസിൽ TSMC 2nm ചിപ്പ് ഉണ്ടാകില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും 3nm അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പുതിയ എ19 ചിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഐഫോൺ 17ന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ19 ചിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതേസമയം ഐഫോൺ 17 എയറിൽ എ19 അല്ലെങ്കിൽ എ19 പ്രോയുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞ പതിപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഐഫോൺ 17 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയിൽ എ19 പ്രോ ചിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഐഫോൺ 17ന് 8 ജിബി റാമും മറ്റ് മൂന്ന് പുതിയ ഐഫോൺ മോഡലുകൾക്ക് 12 ജിബി റാമും ഉണ്ടായിരിക്കാം. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആപ്പിൾ സ്വന്തമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത 5 ജി മോഡം ഐഫോൺ 17 എയറിൽ നൽകിയേക്കാം. ഈ മോഡം എംഎംവേവിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ഇത് സബ്-6GHz ബാൻഡിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ. അതേസമയം, മറ്റ് മോഡലുകളിൽ ക്വാൽകോം മോഡം തുടരാം.

ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ ഐഫോണുകളുടെ എല്ലാ മോഡലുകളിലും 24MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് പഴയ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വലിയ അപ്‌ഡേറ്റായിരിക്കും. ഐഫോൺ 17ൽ വൈഡ്, അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസുകളുള്ള ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതേസമയം ഐഫോൺ 17 എയറിൽ ഒരൊറ്റ 48 എംപി പിൻ ക്യാമറ സെൻസർ മാത്രമായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വൈഡ്, അൾട്രാ വൈഡ്, ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 48MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിനുണ്ടാവുക. ഈ ഫോണിന്‍റെ പിൻ ക്യാമറകൾക്കൊപ്പം 8K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഐഫോൺ 17 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളിൽ വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചറും ഡ്യുവൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങും പിന്തുണയ്ക്കും.

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്: ബാറ്ററി, കണക്റ്റിവിറ്റി

ഐഫോൺ 17 സീരീസിലെ എല്ലാ മോഡലുകളിലും വൈ-ഫൈ 7 പിന്തുണയുള്ള ആപ്പിളിന്‍റെ ആദ്യത്തെ കസ്റ്റം ചിപ്പ് ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 40Gb/s വരെ മികച്ച വേഗത, കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസി, കൂടുതൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത എന്നിവ നൽകും. ആപ്പിളിന്‍റെ എല്ലാ പുതിയ മോഡലുകളിലും കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 മോഡലുകൾ നൽകാം. പല രാജ്യങ്ങളിലും പുതിയ ഐഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ സിം സ്ലോട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നു. അതേസമയം, വണ്ണം കുറവ് കാരണം ഐഫോൺ 17 എയറിന് സിം ട്രേ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

പുതിയ ഐഫോൺ സീരീസിലെ എല്ലാ മോഡലുകളിലും ബാറ്ററി എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേത സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് ബാറ്ററി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ മുമ്പത്തേക്കാളും എളുപ്പമാക്കും. ഐഫോൺ 17 മോഡലുകൾ 25W വയർലെസ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് പുതിയ Qi 2.2 വയർലെസ് ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തേർഡ്-പാർട്ടി ചാർജറുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കും. ഇതുവരെ ഐഫോണുകൾ തേർഡ്-പാർട്ടി ചാർജറുകളുള്ള പരമാവധി 15W വയർലെസ് ചാർജിങിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ Qi 2.2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് 25W വരെ ചാർജിങ് വേഗതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതോടെ, തേർഡ് പാർട്ടി ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ഐഫോണുകൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്: ഡിസൈൻ

ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ഡിസൈനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് വരികയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഐഫോൺ 17 സീരിസിൽ 4 ഐഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഇതിൽ ഒന്ന് സ്ലിം ഡിസൈനിലുള്ള ഐഫോൺ 17 എയർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അടിസ്ഥാന മോഡലായ ഐഫോൺ 17ന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഐഫോൺ 16ന് സമാനമായി തുടരാം. പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ വലുപ്പം വർധിച്ചേക്കാം.

ഐഫോൺ 17ന്‍റെ ഡിസ്പ്ലേ വലുപ്പം 6.3 ഇഞ്ച് ആകാം. അതേസമയം ഐഫോൺ 16 ന്‍റെ ഡിസ്പ്ലേ വലുപ്പം 6.1 ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു. ഐഫോൺ 16 പ്രോയ്ക്ക് 6.3 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീൻ ഉണ്ട്. ഈ സ്‌ക്രീൻ വലിപ്പത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ 17 വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന് 6.3 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനുള്ള ഐഫോൺ 17 പ്രോയും ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ ഐഫോൺ 17 എയറിന് 6.6 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനും ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിന് 6.9 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ക്യാമറ രൂപകൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഐഫോൺ 17 സീരിസിന്‍റെ ക്യാമറ ഡിസൈൻ ഐഫോൺ 16 സീരിസിന് സമാനമായിരിക്കും. പിന്നിലുള്ള ലംബ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ട് ക്യാമറകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.അവ ഐഫോൺ 16 ലെ പോലെ ഒരു ഗുളിക ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ ബമ്പിൽ ഘടിപ്പിക്കും. ഐഫോൺ 17 എയറിലും ഐഫോൺ 17 പ്രോയിലും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോണുകളുള്ള ഒരു പുതിയ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ ബാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത് മുഴുവൻ ബാക്ക് പാനലിലേക്കും വ്യാപിക്കും. ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ പിൻ ക്യാമറയുടെ ഡിസൈൻ മാറുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നുമില്ല.

CAD റെൻഡറുകൾ, മോക്കപ്പുകൾ, ഡമ്മി മോഡലുകൾ എന്നിവ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഐഫോൺ 17ന്‍റെ ക്യാമറ ഡിസൈൻ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. ഐഫോൺ 17 എയറിൽ ഉയരമുള്ള ക്യാമറ ബമ്പുള്ള സിംഗിൾ ലെൻസ് പിൻ ക്യാമറ ഉണ്ടാകും. ഐഫോൺ 17 പ്രോയിലും പ്രോ മാക്‌സിലും നിലവിലെ ഡിസൈനിന് സമാനമായ മൂന്ന് ലെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു തിരശ്ചീന ബമ്പിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ലെൻസ്, ലിഡാർ, ഫ്ലാഷ് എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ഇടം അനുവദിക്കുന്നു.

2025ൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐഫോൺ 17 മോഡലുകളിലും ഐഫോൺ 16 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ നേർത്ത ബെസലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വർഷം, അടിസ്ഥാന മോഡലായ ഐഫോൺ 17ലും നേർത്ത ബെസലുകൾ നൽകാം. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

ഐഫോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിന്‍റെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ചും ചില സൂചനകളുണ്ട്. ഫെയ്‌സ് ഐഡിക്കായി ആപ്പിൾ മെറ്റലൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് നാല് മോഡലുകളിലും ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിന്‍റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കുമെന്നും അനലിസ്റ്റ് ജെഫ് പു പറയുന്നു. അതേസമയം, ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വലുപ്പം ഐഫോൺ 16-ന് സമാനമായി തുടരുമെന്നും ആപ്പിൾ അനലിസ്റ്റ് മിങ്-ചി കുവോ പറയുന്നു.

ഐഫോൺ 17 എയർ: ഉള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോണോ?

ആപ്പിൾ ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ ഐഫോൺ നിരയിൽ വരുന്ന പുതിയ മോഡലായ ഐഫോൺ 17 എയറിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഐഫോൺ 17 എയർ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽവച്ച് കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോൺ ആയിരിക്കാം.

ഇതിനെ "ഐഫോൺ 17 എയർ" അല്ലെങ്കിൽ "ഐഫോൺ 17 സ്ലിം" എന്നും വിളിക്കാം. കമ്പനി പേര് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഐഫോൺ 17 എയറിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന നിലവിലുള്ള ഐഫോണുകളേക്കാൾ വളരെ കനംകുറഞ്ഞതായിരിക്കും. ബ്ലൂംബെർഗിന്‍റെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ 17 എയറിന്‍റെ വണ്ണം 5.5mm ആകാം. മറുവശത്ത്, ജെഫ് പുവിന്‍റെയും ദി ഇൻഫർമേഷന്‍റെയും റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ 17 എയറിന്‍റെ വണ്ണം 5 എംഎം മുതൽ 6 എംഎം വരെയാകാം. ഇത് ഐഫോൺ 6നേക്കാൾ (6.9 മിമി) വണ്ണം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും.

ഐഫോൺ 17 എയറിന്‍റെ ഡിസ്‌പ്ലേ വലുപ്പം 6.6 ഇഞ്ച് ആകാം. ഭാരം ഏകദേശം 145 ഗ്രാമും ആകാം. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഐഫോണിന് ഐഫോൺ സീരിസ് എസ്ഇ 2, ഐഫോൺ 13 മിനി എന്നിവ പോലെ ഭാരം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. ദി ഇൻഫർമേഷന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഈ ഫോണിന്‍റെ ക്യാമറ ബമ്പ് വലുതായിരിക്കും. മുകളിൽ ഇടത് കോണിലായിരിക്കുന്നതിന് പകരം അത് ഫോണിന്‍റെ മധ്യത്തിൽ നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, യുഎസ്ബി പോർട്ട് അൽപ്പം പിന്നിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും.

സ്‌പീക്കർ ഗ്രില്ലിൽ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാഗ്‌സേഫ് ചാർജിങ്, ആക്ഷൻ ബട്ടൺ, ക്യാമറ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ എന്നിവയും ഐഫോൺ 17 എയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ബ്ലാക്ക്, സിൽവർ, ഗോൾഡ്, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് പുറത്തിറക്കാനാണ് സാധ്യത.

ഐഫോൺ 17 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ്: ഡിസൈനിലും മാറ്റം

ആപ്പിൾ ഇത്തവണ അതിന്‍റെ പ്രോ മോഡലുകളിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുന്നതായാണ് സൂചന. മാക്‌റൂമറിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഐഫോണുകളുടെ പുതിയ പ്രോ മോഡലുകൾക്കായി കമ്പനി ടൈറ്റാനിയം ഫ്രെയിമിന് പകരം അലുമിനിയം ഫ്രെയിം ഉപയോഗിക്കും. 2017ലെ ഐഫോൺ Xന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമായിരിക്കും. പ്രോ മോഡലുകളുടെ പിൻഭാഗത്തെ ഡിസൈൻ പുതിയതായിരിക്കാം. ഇതിന് പകുതി അലുമിനിയത്തിന്‍റെയും പകുതി ഗ്ലാസിന്‍റെയും മിക്‌സ് ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രോ മോഡലുകളുടെ മുകൾ ഭാഗം അലുമിനിയവും അടിഭാഗം ഗ്ലാസും ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിനാൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണ നിലനിൽക്കും. ഈ രൂപകൽപ്പന രണ്ട് പുതിയ മോഡലുകളുടെയും ശക്തി വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. പ്രോ മോഡലുകളുടെ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പിൻഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയ തിരശ്ചീന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ ബമ്പ് നൽകാനാണ് സാധ്യത. അത് അലുമിനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കും.

എന്നിരുന്നാലും, ലെൻസിന്‍റെ സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ത്രികോണാകൃതിയിൽ തന്നെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചോർന്ന കേസ് ഡിസൈനുകളിൽ ക്യാമറ ബമ്പ് വളരെ വലുതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, പ്രോ മോഡലുകളുടെ പിൻ ഡിസൈനിൽ ആപ്പിൾ ലോഗോ അൽപ്പം താഴേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. കോപ്പർ, ഓറഞ്ച്, ബ്ലാക്ക്, ഗ്രേ, സിൽവർ, ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രോ മോഡൽ പുറത്തിറക്കുക. ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ഡിജിറ്റൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഈ പ്രത്യേക നിറങ്ങളിൽ ഒന്ന് iOS 26ന്‍റെ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഡിസൈനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം.

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്: വില

റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രകാരം, ഐഫോൺ 17ന്‍റെ വില $799 (70,459രൂപ) ആയിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഇതേ വിലയ്‌ക്കാണ് ഐഫോൺ 16 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനുപുറമെ, ജിപി മോർഗന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഐഫോൺ 17 എയറിന്‍റെ വില $899 നും $949 നും (79,273 മുതൽ 83,682 രൂപ വരെ) ഇടയിലാകാം. ഐഫോൺ 17 പ്രോയുടെ വില $1,099 (96,911 രൂപ) മുതൽ ആരംഭിക്കാം. അതേസമയം ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ വില $1,199 (1,05,729 രൂപ) മുതൽ ആരംഭിക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, ട്രെൻഡ്‌ഫോഴ്‌സിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഐഫോൺ 17 എയറിന്‍റെ വില $1,099 (96,911 രൂപ) മുതൽ ആരംഭിക്കാം. ഐഫോൺ 17 പ്രോയുടെ വില $1,199 (1,05,729 രൂപ) മുതൽ ആരംഭിക്കാം, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ വില $1,299 (1,14,546 രൂപ) മുതൽ ആരംഭിക്കാം.

IPHONE 17 PRICE INDIAIPHONE 17 CAMERAഐഫോൺ 17IPHONE 17 BATTERYIPHONE 17 SERIES LAUNCH

