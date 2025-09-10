ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസ് പുറത്തിറക്കി: അറിയാം വിലയും പ്രത്യേകതകളും

നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായാണ് ഐഫോൺ 17 സീരിസിൽ ആപ്പിൾ നാല് ഐഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. പ്ലസ് മോഡലിന് പകരം ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോണായ ഐഫോൺ 17 എയർ പുറത്തിറക്കി. വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം.

Apple iPhone 17 Series Launched With Big Upgrades
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025

ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ചിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകളും പുതിയ എയർ മോഡലുമായി ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തു. ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബർ 9) ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ആപ്പിൾ ഇവന്‍റിലാണ് ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പിൾ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്.

ആപ്പിളിന്‍റെ 'Awe dropping' ഇവന്‍റിൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസിൽ അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ നാല് ഫോണുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഐഫോൺ 17 എയർ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ എയർ മോഡൽ പുതിയ എൻട്രിയാണ്. വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ മോഡലായ ഐഫോൺ 17 എയർ പ്ലസ് മോഡലിന് പകരക്കാരനായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ നാല് ഫോണുകൾക്ക1പ്പം ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11, വാച്ച് അൾട്രാ 3, വാച്ച് എസ്ഇ, എയർപോഡ്‌സ് പ്രോ 3 എന്നീ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 17ന് പ്രധാന അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രോ മോഡലുകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രീ-ഓർഡറുകൾ സെപ്റ്റംബർ 12 വൈകുന്നേരം 5.30 മുതൽ ആരംഭിക്കും.

2025 സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. പുതിയ ഐഫോൺ 17 സീരീസിലെ ഓരോ ഫോണുകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 17: വില, സവിശേഷതകൾ
ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ബേസ് മോഡലായ ഐഫോൺ 17ന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിന്‍റെ പ്രോമോഷൻ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ്. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഇപ്പോൾ പ്രോ വേരിയന്‍റുകളെ പോലെ 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള സ്‌ക്രീനുമായി വരുന്നു. സ്‌ക്രീൻ അൽപ്പം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. പുതിയ സെറാമിക് ഷീൽഡ് 2 കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന 6.3 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR സ്‌ക്രീനാണ് ബേസ് മോഡലിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെറാമിക് ഷീൽഡ് 2 കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതും മൂന്നിരട്ടി മികച്ച സ്ക്രാച്ച് പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നതുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

iPhone 17 available in four color options (Image credit: Apple)

A19 ചിപ്പ് ആണ് ഐഫോൺ 17ന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാന സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റ് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് 256GBയിൽ നിന്നാണ്. ഇത് മുൻ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടി എൻട്രി സ്റ്റോറേജ് നൽകുന്നു. ഇതിൽ പുതിയ സെന്‍റർ സ്റ്റേജ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, ഒപ്റ്റിക്കൽ-ക്വാളിറ്റി 2x ടെലിഫോട്ടോയുള്ള 48MP ഫ്യൂഷൻ മെയിൻ ക്യാമറ, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പുതിയ 48MP ഫ്യൂഷൻ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവയുണ്ട്. ബ്ലാക്ക്, ലാവെൻഡർ, മിസ്റ്റ് ബ്ലൂ, സേജ്, വൈറ്റ് എന്നീ കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക.

256GB, 512GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ഐഫോൺ 17 ലഭ്യമാവുക. 256GB വേരിയന്‍റിന് 82,900 രൂപയും 512GB വേരിയന്‍റിന് 1,02,900 രൂപയുമാണ് വില.

ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 17 എയർ: വില, സവിശേഷതകൾ
ഐഫോൺ 17 എയർ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോൺ മാത്രമല്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്ലാബ്-സ്റ്റൈൽ ഫോണുമാണ്. ഇത് ഗാലക്‌സി എസ് 25 എഡ്‌ജിനെയും അതിന്‍റെ 5.8 എംഎം മാത്രം വണ്ണമുള്ള സ്ലിം ഫാക്‌ടറിനെയും മറികടക്കുന്നു. 5.6 എംഎം ആണ് ഇതിന്‍റെ വണ്ണം. ഫോണിന്‍റെ പിൻഭാഗത്തും മുൻവശത്തും സെറാമിക് ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എയർ മോഡലിൽ 120Hz വരെ പ്രോമോഷനോടുകൂടിയ സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR ഡിസ്‌പ്ലേയും ഉണ്ട്. 6.5 ഇഞ്ച് ആണ് ഡിസ്‌പ്ലേ വലുപ്പം.

iPhone 17 Air (Image credit: Apple)

പുതിയ നേർത്തതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ടൈറ്റാനിയം രൂപകൽപ്പനയിലുള്ള ഐഫോണിൽ A19 പ്രോ, N1, C1X ചിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. പിൻവശത്ത് 48MP ഫ്യൂഷൻ മെയിൻ ക്യാമറയും 18MP സെന്‍റർ സ്റ്റേജ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്പേസ് ബ്ലാക്ക്, ക്ലൗഡ് വൈറ്റ്, ലൈറ്റ് ഗോൾഡ്, സ്കൈ ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ ഐഫോൺ 17 എയർ നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അടിസ്ഥാന 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,19,900 രൂപയും, 512GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,39,900 രൂപയും, 1TB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,59,900 രൂപയും ആണ്.

iPhone 17 Air (Image credit: Apple)

ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 17 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ്: വില, സവിശേഷതകൾ
ഐഫോൺ 17 പ്രോയിലും ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിലും ആപ്പിൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത വേപ്പർ ചേമ്പറുമായി ജോടിയാക്കിയ പുതിയ A19 പ്രോ ചിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ട് ഫോണുകളും എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രകടനവും ബാറ്ററി ലൈഫിൽ വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടവും നൽകുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്. രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളിലും പിൻവശത്ത് മൂന്ന് 48MP ഫ്യൂഷൻ ക്യാമറകളുണ്ട്. മെയിൻ, അൾട്രാ വൈഡ്, 8x സൂം ഉള്ള പുതിയ ടെലിഫോട്ടോ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരമം. 18MP സെന്‍റർ സ്റ്റേജ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

iPhone 17 pro and pro max model (Image credit: Apple)

സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കുമായി നിർമ്മിച്ച മികച്ച വീഡിയോ സവിശേഷതകൾ പ്രോ മോഡലുകളിലുണ്ട്. ഇത് വ്യവസായത്തിലെ ആദ്യത്തെ സവിശേഷതകളാണ്. അതിൽ ProRes RAW, Apple Log 2, genlock എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ട് മോഡലുകളിലും പിന്നിൽ സെറാമിക് ഷീൽഡും മുൻവശത്ത് സെറാമിക് ഷീൽഡ് 2 ഉം ഉണ്ട്. ഡീപ് ബ്ലൂ, കോസ്മിക് ഓറഞ്ച്, സിൽവർ എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് രണ്ട് മോഡലുകളും ലഭ്യമാവുക.

ഐഫോൺ 17 പ്രോയുടെ 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,34,900 രൂപയും, 512GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,54,900 രൂപയും, 1TB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,74,900 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,49,900 രൂപയും, 512GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,69,900 രൂപയും, 1TB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,89,900 രൂപയും, 2TB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 2,29,900 രൂപയുമാണ് വില.

മോഡൽസ്റ്റോറേജ്വില
ഐഫോൺ 17256GB₹82,900
512GB₹1,02,900
ഐഫോൺ 17 എയർ256GB₹1,19,900
512GB₹1,39,900
1TB₹1,59,900
ഐഫോൺ 17 പ്രോ256GB₹1,34,900
512GB₹1,54,900
1TB₹1,74,900
ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ്256GB₹1,49,900
512GB₹1,69,900
1TB₹1,89,900
2TB₹2,29,900

