ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിലകുറവ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ? അറിയാം

ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? നാല് മോഡലുകളുടെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിലയും ഇന്ത്യയിലെ വിലയും താരതമ്യം ചെയ്യാം.

iPhone 17 available in four color options (Image credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 2:58 PM IST

4 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലും ആഗോള വിപണികളിലും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ആപ്പിൾ ഒടുവിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ മോഡലുകളാണ് കമ്പനി ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 12 മുതൽ ഇവയ്‌ക്കായുള്ള പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിക്കും.

സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ലഭ്യമാവാനും തുടങ്ങും. ആപ്പിളിന്‍റെ ഫോണുകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ഐഫോൺ ആരാധകരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാര്യം അതിന്‍റെ വിലയാണ്. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന്‍റെ വില വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ വിലയായിരിക്കില്ല ലോകത്തിന്‍റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക.

iPhone 17 (Image credit: Apple)

ഐഫോൺ 17 സീരീസിന്‍റെ വിവിധ ആഗോള വിപണിയിലെ വിലയും ഇത് ഇന്ത്യയിലെ വിലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഐഫോൺ 17 സീരിസിന് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും വിലകുറവ്?. ഇതിനായി ഇന്ത്യയിലെ വിലയെ യുഎസ്, യുകെ, യുഎഇ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിലകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം.

വിദേശത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഉള്ളവരും ഉപകരണം നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവരുമായ ആളുകൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമാകും. വിവിധയിടങ്ങളിലെ വിലകൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാരംഭവിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം.

iPhone 17 Air (Image credit: Apple)

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്: ഇന്ത്യയിലെ പ്രാരംഭവില
ഐഫോൺ 17ന്‍റെ 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 82,900 രൂപയും, ഐഫോൺ 17 എയറിന്‍റെ 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,19,900 രൂപയും, ഐഫോൺ 17 പ്രോയുടെ 256 ജിബി മോഡലിന് 1,34,900 രൂപയും, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ 256 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 1,49,900 രൂപയും ആണ് പ്രാരംഭവില.

മോഡൽഇന്ത്യയിലെ പ്രാരംഭവില
ഐഫോൺ 17Rs 82,900
ഐഫോൺ 17 എയർRs 1,19,900
ഐഫോൺ 17 പ്രോRs 1,34,900
ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ്Rs 1,49,900
iPhone 17 pro and pro max model (Image credit: Apple)

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്: യുഎസിലെ പ്രാരംഭവില

മോഡൽസ്റ്റോറേജ്യുഎസ് വിലഇന്ത്യയിലെ വിലവില വ്യത്യാസം
ഐഫോൺ 17256GB$799 (Rs 70,409.63)Rs 82,900Rs 12,490.37 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 എയർ$999 (Rs 88,034.06)Rs 1,19,900Rs 31,865.94 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 പ്രോ$1,099 (Rs 96,846.28)Rs 1,34,900Rs 38,053.72 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ്$1,199 (Rs 1,05,658.50)Rs 1,49,900Rs 44,241.5 (കുറവ്)

ഐഫോൺ 17 സീരിസിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ വിലയും യുഎസിലെ വിലയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയേക്കാൾ യുഎസിൽ വില കുറവാണെന്ന് മനസിലാക്കാം.

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്: യുകെയിലെ പ്രാരംഭവില

മോഡൽസ്റ്റോറേജ്യുകെ വിലഇന്ത്യയിലെ വിലവില വ്യത്യാസം
ഐഫോൺ 17256GB£799 (Rs 95,336.36)Rs 82,900Rs 12,436.36 (കൂടുതൽ)
ഐഫോൺ 17 എയർ£999 (Rs 1,19,200.28)Rs 1,19,900Rs 699.72 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 പ്രോ£1,099 (Rs 1,31,132.24)Rs 1,34,900Rs 3,767.76 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ്£1,199 (Rs 1,43,064.20)Rs 1,49,900Rs 6,835.8 (കുറവ്)

ഐഫോൺ 17 സീരിസിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെയും യുകെയിലെയും വിലയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്രോൾ, ഐഫോൺ 17ന് യുകെയിലാണ് വില കൂടുതൽ. അതേസമയം മറ്റ് മോഡലുകൾക്ക് യുകെയിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിലയിൽ കുറവുണ്ട്.

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്: യുഎഇയിലെ പ്രാരംഭവില

മോഡൽസ്റ്റോറേജ്യുഎഇയിലെ വിലഇന്ത്യയിലെ വിലവില വ്യത്യാസം
ഐഫോൺ 17256GBAED 3,399 (Rs 81,682.63)Rs 82,900Rs 1,217.37 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 എയർAED 4,299 (Rs 1,03,310.86)Rs 1,19,900Rs 16,589.14 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 പ്രോAED 4,699 (Rs 1,12,923.41)Rs 1,34,900Rs 21,976.59 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ്AED 5,099 (Rs 1,22,535.96)Rs 1,49,900Rs 27,364.04 (കുറവ്)

യുഎഇയിലെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വില കൂടുതലാണ്. ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിന് യുഎഇയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിലയേക്കാൾ 27,364.04 കുറവാണ്.

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്: ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പ്രാരംഭവില

മോഡൽസ്റ്റോറേജ്ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ വിലഇന്ത്യയിലെ വിലവില വ്യത്യാസം
ഐഫോൺ 17256GBAU$1,399(Rs 81,452.87)Rs 82,900Rs 1,447.13 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 എയർAU$1,799 (Rs 1,04,741.76)Rs 1,19,900Rs 15,158.24 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 പ്രോAU$1,999(Rs 1,16,386.20)Rs 1,34,900Rs 18,513.8 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ്AU$2,199 (Rs 1,28,030.64Rs 1,49,900Rs 21,869.36 (കുറവ്)

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പ്രാരംഭവിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വില കൂടുതലാണ്. ഐഫോൺ 17 പ്രോയ്‌ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 18,513 രൂപയും, പ്രോ മാക്‌സിന് 21,869 രൂപയും അധികം നൽകണം.

ഐഫോൺ 17 സീരീസ്: കാനഡയിലെ പ്രാരംഭവില

മോഡൽസ്റ്റോറേജ്കാനഡയിലെവിലഇന്ത്യയിലെ വിലവില വ്യത്യാസം
ഐഫോൺ 17256GBCA$1,129 (Rs 71,826.69)Rs 82,900Rs 11,073.31 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 എയർCA$1,449 (Rs 92,185.00)Rs 1,19,900Rs 27,715 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 പ്രോCA$1,599 (Rs 1,01,727.96)Rs 1,34,900Rs 33,172.04 (കുറവ്)
ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ്CA$1,749 (Rs 1,11,270.93)Rs 1,49,900Rs 38,629.07 (കുറവ്)

കാനഡയിലെ പ്രാരംഭവിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വില കൂടുതലാണ്. ഐഫോൺ 17ന് ഇന്ത്യയിൽ 11,073 രൂപയും, ഐഫോൺ 17 എയറിന് 27,715 രൂപയും, ഐഫോൺ 17 പ്രോയ്‌ക്ക് 33,172 രൂപയും, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിന് 38,629 രൂപയും അധികം നൽകണം.

ഏറ്റവും വില കുറവ് എവിടെ?
ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിലയും ഇന്ത്യയിലെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് വിലക്കുറവ് കൂടുതലെന്ന് മനസിലാക്കാം. ഐഫോൺ 17 സീരീസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത് യുഎസിലാണ്. ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിന് യുഎസിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ 44,241 രൂപ വില കുറയും. അതേസമയം ഐഫോൺ 17 പ്രോയ്‌ക്ക് 38,053 രൂപയും, ഐഫോൺ 17 എയറിന് 31,865 രൂപയും,ഐഫോൺ 17ന് 12,490 രൂപയും വില കുറയും.

CHEAPEST IPHONE 17 COUNTRYIPHONE 17 SERIES PRICE IN INDIAഐഫോൺ 17 സീരിസ്IPHONE 17 US VS INDIA PRICEIPHONE 17 PRICE COMPARISON

