ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേഷനും ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസറും: നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായി ആപ്പിളിന്റെ എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3; വില അറിയാം
ആപ്പിളിന്റെ എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3യിൽ ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 8 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ഉപകരണത്തിന് കഴിയും.
Published : September 10, 2025 at 10:35 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകളും പുതിയ എയർ മോഡലുമായി നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസിൽ നാല് ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ. നാല് ഫോണുകൾക്കൊപ്പം ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11, വാച്ച് അൾട്രാ 3, വാച്ച് എസ്ഇ, എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3 എന്നീ ഉപകരണങ്ങളും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ 9) ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് കുപെർട്ടിനോയിലെ ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ആപ്പിൾ ഇവന്റിലാണ് നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്.
ഐഫോൺ 17 സീരിസിൽ അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് എന്നീ നാല് ഫോണുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയ എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3 പുതിയ രൂപകൽപ്പനയോടെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ കേസിൽ 65 ശതമാനം പുനരുപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മികച്ചതാക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇയർ കനാലിനായി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത പുതിയ ഫോം ഇയർടിപ്പുകളും ഇതിലുണ്ട്. എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3യെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.
എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3: ഫീച്ചറുകൾ
ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3 മികച്ച ശബ്ദ നിലവാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഹിയറിങ് ടെസ്റ്റിനെയും ഹിയറിങ് പ്രൊട്ടക്ഷനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഉപകരണം. ഹൃദയമിടിപ്പ് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ട് സെൻസിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയും iOS വർക്ക്ഔട്ട് അനുഭവത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഹിയറിങ് ഡിവൈസ്. ഐഫോണിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കളെ വർക്ക്ഔട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വരെ എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3 അനുവദിക്കും.
പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി പുതിയ വെയറബിൾ ഉപകരണത്തിന് IP57 റേറ്റിങാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 8 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3. എന്നാൽ പഴയ എയർപോഡുകൾ 6 മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ.
അതിനാൽ തന്നെ മുൻ മോഡലുകളിലെ 6 മണിക്കൂർ ബാക്കപ്പിൽ നിന്ന് എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3യിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പുണ്ടായെന്ന് പറയാം. പുതിയ എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3യിലെ ട്രാൻസ്പാരൻസി മോഡിൽ ഹിയറിങ് എയ്ഡ് ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ 10 മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.
ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫീച്ചർ വഴി തത്സമയ വിവർത്തന സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത മറ്റ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുമായും സംഭാഷണം തുടരാൻ കഴിയും.
എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3: വില
എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3യുടെ പ്രാരംഭവില യുഎസിൽ $249 ആണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ വില 25,900 രൂപയാണ്. വെള്ള നിറത്തിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3യുടെ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ നിലവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 19 മുതലാണ് ഇതിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3യിലെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഉപയോക്താക്കൾ ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഉപകരണവുമായി ഇയർഫോണുകൾ ജോടിയാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.
|ഫീച്ചർ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|പേര്
|എയർപോഡ്സ് പ്രോ 3
|ഡിസൈൻ
|65% റീസൈകിൽഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കേസുള്ള പുതിയ ഡിസൈൻ
|ഇയർടിപ്സ്
|മികച്ച ഫിറ്റ്, നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി 5 തരത്തിലുള്ള ഫോം ടിപ്സ്
|ഹെൽത്ത് ഫീച്ചറുകൾ
|ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസിങ്, ഹിയറിങ് ടെസ്റ്റ്, ഹിയറിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ
|വർക്ക്ഔട്ട് പിന്തുണ
|iOS വർക്ക്ഔട്ട് അനുഭവത്തോടെ ട്രാക്കിങ്
|റെസിസ്റ്റൻസ് റേറ്റിങ്
|IP57 (ഡസ്റ്റ് & വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്)
|ബാറ്ററി ലൈഫ്
|8 മണിക്കൂർ (ഒറ്റ ചാർജിൽ), ട്രാൻസ്പാരൻസി + ഹിയറിങ് എയ്ഡ് മോഡിൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ
|മറ്റ് സവിശേഷതകൾ
|ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ (റിയൽ-ടൈം ഭാഷാ വിവർത്തനം)
|ഇന്ത്യയിലെ വില
|₹25,900
|പ്രീ-ഓർഡർ ആരംഭിക്കുന്നത്
|10 സെപ്റ്റംബർ 2025
|വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നത്
|19 സെപ്റ്റംബർ 2025
