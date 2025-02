ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പുതിയ കാർ വാങ്ങല്ലേ... മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പുതിയ മോഡലുകൾ വരുന്നു: 2025ൽ പുറത്തിറക്കുന്ന കാറുകൾ - UPCOMING MARUTI SUZUKI CARS 2025

All Maruti Suzuki Cars Expected to Launch in India in 2025 ( ETV Bharat via Maruti Suzuki )