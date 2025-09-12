ETV Bharat / automobile-and-gadgets
2026 മോഡലുമായി കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-10R: വർധിച്ചത് 99,000 രൂപ; പുതിയ വിലയറിഞ്ഞോ?
18.50 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള 2025 മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് 99,000 രൂപയുടെ വർധനവാണ് പുതുക്കിയ മോഡലിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പവർ, ടോർക്ക് ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ നേരിയ കുറവോടെയാണ് പുതുക്കിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്.
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കി ഇന്ത്യ അടുത്തിടെയാണ് തങ്ങളുടെ നിഞ്ച ZX-6Rന്റെ 2026 മോഡൽ പുതിയ കളർ സ്കീമിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ നിഞ്ച ZX-10Rന്റെ പുതുക്കിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. അപ്ഡേഷനൊപ്പം മോഡലിന്റെ വിലയും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
19.49 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. 18.50 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള 2025 മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് 99,000 രൂപയുടെ വർധനവാണ് പുതുക്കിയ മോഡലിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ മോഡലിന്റെ പവർ, ടോർക്ക് ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ നേരിയ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ പതിപ്പിനൊപ്പം നിഞ്ച ZX-10Rന്റെ 2025 മോഡലും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ കാവസാക്കി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ മോഡലിന്റെ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റഴിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ തന്ത്രമാണിതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന വിലയിൽ പുതിയ മോഡലിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 10R വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്നവരെ പഴയ മോഡലിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. ഇത് വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കും.
ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതും ശക്തവുമായ സൂപ്പർബൈക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R. പുതുക്കിയ മോഡലിന്റെ ഡിസൈനിൽ കമ്പനി മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരവും വലുപ്പവും സമാനമായി തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മോഡലിന്റെ വില വർധനവിന് ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണവും കാരണമാവാം.
2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-10R: എഞ്ചിൻ
98 സിസി ഇൻലൈൻ ഫോർ-സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് പുതുക്കിയ നിഞ്ച ZX-10Rൽ ഉള്ളത്. ഇത് 6 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ചെറിയ തോതിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 13,000 ആർപിഎമ്മിൽ 193 ബിച്ച്പി പവറും 11,400 ആർപിഎമ്മിൽ 112 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് എഞ്ചിൻ. മുൻമോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് 7 bhp പവറും 2.9 Nm ടോർക്കും കുറവാണ്. ബൈക്കിന് 3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.
2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-10R: ഫീച്ചറുകൾ
സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ടിഎഫ്ടി കൺസോൾ, ഒന്നിലധികം റൈഡിങ് മോഡുകൾ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ്, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ, എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ സവിശേഷതകൾ. സസ്പെൻഷൻ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഷോവ BFF ഫോർക്കുകളും ഷോവ BFRC പിൻ മോണോഷോക്കും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡ്യുവൽ 330mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കുകളിൽ നിന്നും സിംഗിൾ 220mm റിയർ ഡിസ്കിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റോപ്പിങ് പവർ ലഭിക്കുന്നത്. ഓഹ്ലിൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റിയറിങ് ഡാംപറും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R മോഡൽ:
കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്റെ 2026 മോഡൽ പുതിയ കളർ സ്കീമിലാണ് വരുന്നത്. പുതിയ കളർ സ്കീമിനൊപ്പം പുതുക്കിയ ഗ്രാഫിക്സും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബൈക്കിന് മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 11.69 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2026 പതിപ്പിൽ ലൈം ഗ്രീൻ എന്ന പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫെയറിങിലും ബോഡി വർക്കിലും വെള്ളയും നീലയും നിറങ്ങളിലുള്ള വരകളും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ലൈം ഗ്രീൻ ഓപ്ഷന് മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റ് നൽകുന്നു. പുതുക്കിയ മോഡലിന് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 60,000 രൂപ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കളർ സ്കീം മാത്രമാണ് കാര്യമായ മാറ്റമെങ്കിലും ഇതിനും വിലയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
