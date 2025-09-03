ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്റെ പുതുക്കിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 2026 മോഡൽ പുതിയ കളർ സ്കീമിലാണ് വരുന്നത്. പുതിയ കളർ സ്കീമിനൊപ്പം പുതുക്കിയ ഗ്രാഫിക്സും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബൈക്കിന് മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
11.69 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ബൈക്കിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: പുതിയതെന്ത്?
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്റെ 2026 പതിപ്പിൽ ലൈം ഗ്രീൻ എന്ന പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫെയറിങിലും ബോഡി വർക്കിലും വെള്ളയും നീലയും നിറങ്ങളിലുള്ള വരകളും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ലൈം ഗ്രീൻ ഓപ്ഷന് മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റ് നൽകുന്നു.
2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: എഞ്ചിൻ
2026 കവാസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R മോഡലിൽ മെക്കാനിക്കൽ പരിഷ്ക്കരണങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. എഞ്ചിൻ പഴയ പടി തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ 636 സിസി, ഇൻ-ലൈൻ-ഫോർ സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. 13,000 ആർപിഎമ്മിൽ 127 ബിഎച്ച്പി പവറും, 11,000 ആർപിഎമ്മിൽ 69 Nm പരമാവധി ടോർക്കും നൽകുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ.
2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: ഫീച്ചറുകൾ
സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച്, ടിഎഫ്ടി സ്ക്രീൻ, പവർ മോഡ്, ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വരുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളായി മൂന്ന് ലെവലിലുള്ള ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും 2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ്, കിബ്സ് (കവാസാക്കി ഇന്റലിജന്റ് ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: വില
കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്റെ മുൻ മോഡലിന് 11.09 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വില. പുതിയ 2026 മോഡലിന് കമ്പനി 60,000 രൂപ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കളർ സ്കീം മാത്രമാണ് കാര്യമായ മാറ്റമെങ്കിലും വിലയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R ഇപ്പോഴും ആകർഷകമായ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണ്. ഇൻ-ലൈൻ 4-സിലിണ്ടർ സ്പോർട്സ് ബൈക്കാണിത്. സെഗ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൈക്കാണിതെന്ന് പറയാം.
