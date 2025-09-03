ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പുതിയ നിറത്തിലും ഗ്രാഫിക്‌സിലും; 2026 മോഡലുമായി കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: വിലയറിഞ്ഞോ? - 2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R

പുതിയ കളർ സ്‌കീമിനൊപ്പം പുതുക്കിയ ഗ്രാഫിക്‌സും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്‍റെ 2026 മോഡലിൽ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല.

NEW KAWASAKI NINJA ZX 6R 2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R PRICE കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX 6R KAWASAKI BIKE
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R Launched in India (Photo - Kawasaki India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്‍റെ പുതുക്കിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 2026 മോഡൽ പുതിയ കളർ സ്‌കീമിലാണ് വരുന്നത്. പുതിയ കളർ സ്‌കീമിനൊപ്പം പുതുക്കിയ ഗ്രാഫിക്‌സും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബൈക്കിന് മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

11.69 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്‍റെ പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ബൈക്കിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

NEW KAWASAKI NINJA ZX 6R 2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R PRICE കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX 6R KAWASAKI BIKE
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R (Photo - Kawasaki India)

2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: പുതിയതെന്ത്?
അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്‍റെ 2026 പതിപ്പിൽ ലൈം ഗ്രീൻ എന്ന പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫെയറിങിലും ബോഡി വർക്കിലും വെള്ളയും നീലയും നിറങ്ങളിലുള്ള വരകളും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ലൈം ഗ്രീൻ ഓപ്ഷന് മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റ് നൽകുന്നു.

NEW KAWASAKI NINJA ZX 6R 2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R PRICE കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX 6R KAWASAKI BIKE
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R (Photo - Kawasaki India)

2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: എഞ്ചിൻ
2026 കവാസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R മോഡലിൽ മെക്കാനിക്കൽ പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. എഞ്ചിൻ പഴയ പടി തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ 636 സിസി, ഇൻ-ലൈൻ-ഫോർ സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. 13,000 ആർപിഎമ്മിൽ 127 ബിഎച്ച്‌പി പവറും, 11,000 ആർപിഎമ്മിൽ 69 Nm പരമാവധി ടോർക്കും നൽകുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ.

2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: ഫീച്ചറുകൾ
സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച്, ടിഎഫ്‌ടി സ്‌ക്രീൻ, പവർ മോഡ്, ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വരുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളായി മൂന്ന് ലെവലിലുള്ള ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും 2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ്, കിബ്‌സ് (കവാസാക്കി ഇന്റലിജന്‍റ് ആന്‍റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

NEW KAWASAKI NINJA ZX 6R 2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R PRICE കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX 6R KAWASAKI BIKE
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R (Photo - Kawasaki India)

2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: വില
കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്‍റെ മുൻ മോഡലിന് 11.09 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വില. പുതിയ 2026 മോഡലിന് കമ്പനി 60,000 രൂപ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കളർ സ്‌കീം മാത്രമാണ് കാര്യമായ മാറ്റമെങ്കിലും വിലയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R ഇപ്പോഴും ആകർഷകമായ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണ്. ഇൻ-ലൈൻ 4-സിലിണ്ടർ സ്പോർട്‌സ് ബൈക്കാണിത്. സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൈക്കാണിതെന്ന് പറയാം.

Also Read:

  1. 160 സിസി സെഗ്‌മെന്‍റിൽ ടിവിഎസിന്‍റെ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ വരുന്നു; ലോഞ്ച് തീയതിയും വിശദാംശങ്ങളും
  2. ഏഥർ റിസ്‌തയ്‌ക്ക് എതിരാളിയായി ടിവിഎസിന്‍റെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ; ഓർബിറ്റർ പുറത്തിറക്കി: വില 99,900 രൂപ
  3. ജെൻ-സെഡുകാരെ വലയിലാക്കാൻ ഡെഡ്‌പൂളും വോൾവറിനും, ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ ഹീറോ ലുക്കിൽ; പുതിയ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി
  4. ഷാഡോ ആഷ്‌! പുത്തന്‍ കളറിലും സറ്റൈലിഷ്‌ ലുക്കിലും ഗറില്ല 450
  5. പൂക്കളമല്ല, നടുമുറ്റത്ത് 'കാർക്കള'മൊരുങ്ങി; അണിനിരന്നത് 306 ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകൾ, എംജി മോട്ടോറിന് റെക്കോർഡ്‌ നേട്ടം

ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്‍റെ പുതുക്കിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 2026 മോഡൽ പുതിയ കളർ സ്‌കീമിലാണ് വരുന്നത്. പുതിയ കളർ സ്‌കീമിനൊപ്പം പുതുക്കിയ ഗ്രാഫിക്‌സും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബൈക്കിന് മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

11.69 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്‍റെ പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ബൈക്കിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

NEW KAWASAKI NINJA ZX 6R 2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R PRICE കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX 6R KAWASAKI BIKE
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R (Photo - Kawasaki India)

2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: പുതിയതെന്ത്?
അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്‍റെ 2026 പതിപ്പിൽ ലൈം ഗ്രീൻ എന്ന പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫെയറിങിലും ബോഡി വർക്കിലും വെള്ളയും നീലയും നിറങ്ങളിലുള്ള വരകളും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ലൈം ഗ്രീൻ ഓപ്ഷന് മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റ് നൽകുന്നു.

NEW KAWASAKI NINJA ZX 6R 2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R PRICE കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX 6R KAWASAKI BIKE
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R (Photo - Kawasaki India)

2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: എഞ്ചിൻ
2026 കവാസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R മോഡലിൽ മെക്കാനിക്കൽ പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. എഞ്ചിൻ പഴയ പടി തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ 636 സിസി, ഇൻ-ലൈൻ-ഫോർ സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. 13,000 ആർപിഎമ്മിൽ 127 ബിഎച്ച്‌പി പവറും, 11,000 ആർപിഎമ്മിൽ 69 Nm പരമാവധി ടോർക്കും നൽകുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ.

2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: ഫീച്ചറുകൾ
സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച്, ടിഎഫ്‌ടി സ്‌ക്രീൻ, പവർ മോഡ്, ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വരുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളായി മൂന്ന് ലെവലിലുള്ള ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും 2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ്, കിബ്‌സ് (കവാസാക്കി ഇന്റലിജന്‍റ് ആന്‍റി-ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

NEW KAWASAKI NINJA ZX 6R 2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R PRICE കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX 6R KAWASAKI BIKE
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R (Photo - Kawasaki India)

2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R: വില
കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6Rന്‍റെ മുൻ മോഡലിന് 11.09 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വില. പുതിയ 2026 മോഡലിന് കമ്പനി 60,000 രൂപ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കളർ സ്‌കീം മാത്രമാണ് കാര്യമായ മാറ്റമെങ്കിലും വിലയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാവസാക്കി നിഞ്ച ZX-6R ഇപ്പോഴും ആകർഷകമായ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണ്. ഇൻ-ലൈൻ 4-സിലിണ്ടർ സ്പോർട്‌സ് ബൈക്കാണിത്. സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൈക്കാണിതെന്ന് പറയാം.

Also Read:

  1. 160 സിസി സെഗ്‌മെന്‍റിൽ ടിവിഎസിന്‍റെ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ വരുന്നു; ലോഞ്ച് തീയതിയും വിശദാംശങ്ങളും
  2. ഏഥർ റിസ്‌തയ്‌ക്ക് എതിരാളിയായി ടിവിഎസിന്‍റെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ; ഓർബിറ്റർ പുറത്തിറക്കി: വില 99,900 രൂപ
  3. ജെൻ-സെഡുകാരെ വലയിലാക്കാൻ ഡെഡ്‌പൂളും വോൾവറിനും, ടിവിഎസ് റൈഡർ സൂപ്പർ ഹീറോ ലുക്കിൽ; പുതിയ സൂപ്പർ സ്ക്വാഡ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി
  4. ഷാഡോ ആഷ്‌! പുത്തന്‍ കളറിലും സറ്റൈലിഷ്‌ ലുക്കിലും ഗറില്ല 450
  5. പൂക്കളമല്ല, നടുമുറ്റത്ത് 'കാർക്കള'മൊരുങ്ങി; അണിനിരന്നത് 306 ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകൾ, എംജി മോട്ടോറിന് റെക്കോർഡ്‌ നേട്ടം

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW KAWASAKI NINJA ZX 6R2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R PRICEകാവസാക്കി നിഞ്ച ZX 6RKAWASAKI BIKE2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.