ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പുതിയ ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 200 4വി എത്തി: വിലയും സവിശേഷതകളും - 2025 TVS APACHE RTR 200 4V

The 2025 TVS Apache RTR 200 4V comes in two variants ( Image Credit: TVS )